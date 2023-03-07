Евгений Фролов: «Может, стану президентом РФС. Хочу, чтобы Россия выиграла ЧМ»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС чемпионат мира Евгений Фролов Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о планах на будущее.

«Что буду делать после завершения карьеры? Не знаю, надо сначала дожить — еще 10 лет все-таки играть (смеется.) Надеюсь, буду помогать российскому футболу. Вполне может быть, что стану президентом РФС.

Хочу, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира. Если мы выиграем мундиаль, это будет говорить о том, что наши академии, сборные работают достойно, что есть классное поколение, великолепно проявляют себя молодые тренеры.

Главное, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира на нашем веку», — сказал Фролов.

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