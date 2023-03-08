«У «Зенита» были бы самые перспективные русские ребята, если бы они не делали ставку на бразильцев». Фролов об РПЛ

высказался об игре молодых российских футболистах в Мир .

– Где-то я с вами согласен, но есть и плюсы, потому что очень много молодых российских футболистов получают игровую практику.

Понятно, что уровень где-то падает, но это огромная возможность для молодых перспективных ребят заявить о себе. В нашей команде много россиян хорошо себя проявляют, наши бывшие футболисты играют в «Спартаке», «Локомотиве». Дай бог, чтобы данная тенденция продолжалась.

– Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы « »?

– В « » неплохая команда, в « », у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге.

По поводу отстранения российского футбола: нам необходимы игры с другими странами, потому что вариться в собственном соку – не самое лучшее. Азия? Вряд ли, это неудобно, – сказал голкипер «Крыльев Советов».