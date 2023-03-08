«У «Зенита» были бы самые перспективные русские ребята, если бы они не делали ставку на бразильцев». Фролов об РПЛ
Евгений Фролов высказался об игре молодых российских футболистах в Мир РПЛ.
– Где-то я с вами согласен, но есть и плюсы, потому что очень много молодых российских футболистов получают игровую практику.
Понятно, что уровень где-то падает, но это огромная возможность для молодых перспективных ребят заявить о себе. В нашей команде много россиян хорошо себя проявляют, наши бывшие футболисты играют в «Спартаке», «Локомотиве». Дай бог, чтобы данная тенденция продолжалась.
– Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы «Крылья Советов»?
– В «Ростове» неплохая команда, в «Краснодаре», у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге.
По поводу отстранения российского футбола: нам необходимы игры с другими странами, потому что вариться в собственном соку – не самое лучшее. Азия? Вряд ли, это неудобно, – сказал голкипер «Крыльев Советов».
- ну будет у тебя много денег, брат, что ты сделаешь?
- куплю всех!
- и меня?
Если бы Зенит не делал ставку на латиноамериканцев, то, по мнению Фролова, завалил баблом всех самых перспективных русских игроков и выигрывал с ними. Именно об этом данный пассаж.
Селихов - Денисов, Джикия, Чернов (Маслов), Хлусевич - Литвинов, Зобнин, Прутцев (Умяров) - Зиньковский, Соболев, Игнатьев (Мелешин). Вот такой состав получается. Убери у любого клуба всех легионеров и никто не сможет бороться против такого состава одними паспортистами.