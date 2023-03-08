«У «Зенита» были бы самые перспективные русские ребята, если бы они не делали ставку на бразильцев». Фролов об РПЛ

Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Азиатская футбольная конфедерация Краснодар Евгений Фролов Футбол

Евгений Фролов высказался об игре молодых российских футболистах в Мир РПЛ.

– Где-то я с вами согласен, но есть и плюсы, потому что очень много молодых российских футболистов получают игровую практику.

Понятно, что уровень где-то падает, но это огромная возможность для молодых перспективных ребят заявить о себе. В нашей команде много россиян хорошо себя проявляют, наши бывшие футболисты играют в «Спартаке», «Локомотиве». Дай бог, чтобы данная тенденция продолжалась.

– Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы «Крылья Советов»?

– В «Ростове» неплохая команда, в «Краснодаре», у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге.

По поводу отстранения российского футбола: нам необходимы игры с другими странами, потому что вариться в собственном соку – не самое лучшее. Азия? Вряд ли, это неудобно, – сказал голкипер «Крыльев Советов».

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7 комментариев

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Самый адовый Крикун
Вы не понимаете что ли, о чем Фролов говорит?
- ну будет у тебя много денег, брат, что ты сделаешь?
- куплю всех!
- и меня?
Если бы Зенит не делал ставку на латиноамериканцев, то, по мнению Фролова, завалил баблом всех самых перспективных русских игроков и выигрывал с ними. Именно об этом данный пассаж.
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Слава Дробышевкий
если бы в молодежках не было кумовства, тренеры бы получали процент от развития игроков, а не агенты (от оклада, перепродажи и т.д.)
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Caniball
Странный он какой-то. У Спартака всю осень играли 10 россиян и Промес. И с этим составом Спартак шел на втором месте.
Селихов - Денисов, Джикия, Чернов (Маслов), Хлусевич - Литвинов, Зобнин, Прутцев (Умяров) - Зиньковский, Соболев, Игнатьев (Мелешин). Вот такой состав получается. Убери у любого клуба всех легионеров и никто не сможет бороться против такого состава одними паспортистами.
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charly_54
Ответ Hong Kil
Ой, да купи себе футбольный симулятор и там формируй команду какую хочешь. Зенит, с русскими ребятами два кубка УЕФА взял, таких щас уже не делают.
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Fatty Toni
Ответ Дмитрий9779
Какое-то гонево.Для таких утверждений надо смотреть игры молодёжки и ЮФЛ,сейчас там нет игроков уровня первой команды,лучших Семак брал на сборы,Козлов хорошо смотрелся,в ЮФЛ есть ребята,но очень рано говорить про то что вот прям они могли бы быть в основе или даже под основой
Согласен. Видели мы этих перспективных - где они все сейчас? Только единицы добрались до высшей лиги, и те звёзд с неба не хватают - а гонора обычно - выше облаков.
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Hong Kil
Ой, да купи себе футбольный симулятор и там формируй команду какую хочешь. Зенит, с русскими ребятами два кубка УЕФА взял, таких щас уже не делают.
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+1
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Дмитрий9779
Какое-то гонево.Для таких утверждений надо смотреть игры молодёжки и ЮФЛ,сейчас там нет игроков уровня первой команды,лучших Семак брал на сборы,Козлов хорошо смотрелся,в ЮФЛ есть ребята,но очень рано говорить про то что вот прям они могли бы быть в основе или даже под основой
+6
-1
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