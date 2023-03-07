Писарский о зарплатах: «Я работал за 15, 20, 30 тысяч – не надо мне говорить про тяжелые деньги»
Владимир Писарский пояснил свое высказывание о зарплатах футболистов.
«Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.
Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжелая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжелые деньги.
По поводу фразы Фролова – не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал нападающий «Крыльев Советов» в эфире «Коммент.Шоу».
Окей, есть лимит, но должен быть и потолок зарплат для паспортистов - тогда количество нулей в контрактах сократится как у паспортистов, так и у легионеров. Но это не лучший вариант, т.к. тот же потолок - это еще один нерыночный элемент регулирования. Самое просто отменить лимит - рынок придёт в равновесное состояние, когда зарплата игрока будет определяться исключительно его футбольными качествами. Посредственные игроки начнут двигаться по зарплатным ожиданиям, чтобы не остаться вообще без контракта, либо попытаются как-то улучшить свою игру и стать более востребованными.
Сейчас же сложилась ситуация, что ограниченное число клубов перекупает друг у друга ограниченное число игроков - создавая перекосы в з.п. и стоимости.
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У кого в столице легкая жизнь, кто позавтракал яйцом Бенедикт, отправил Захара начистить ботинки, чтобы вечером выйти в свет, ставьте класс
К ставочникам, кстати, тоже не может быть никаких претензий - если человек честно зарабатывает на своей способности к прогнозу и анализу, то флаг ему в руки.
А наперсточник зарабатывает обманом, это уже фу. Как можно вообще это всё в один ряд ставить? Глупость какая-то.
В прошлом году стрельнул Гамид Агаларов в этом году его не видно.
То есть футболисты получают довольно много потому что спонсируются команды через гос. компании или само государство, а государство и гос. компании получают деньги с налогов и продажи природных ресурсов. И забирают средства на их раздутые зарплаты никого не спрашивая .
Здесь рыночная логика не работает, зарплаты футболистов РПЛ это явный оверпрайс за счёт расточительства гос. аппарата.