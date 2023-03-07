Писарский о зарплатах: «Я работал за 15, 20, 30 тысяч – не надо мне говорить про тяжелые деньги»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Фролов деньги Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский пояснил свое высказывание о зарплатах футболистов.

«Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.

Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжелая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжелые деньги.

По поводу фразы Фролова – не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал нападающий «Крыльев Советов» в эфире «Коммент.Шоу».

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27 комментариев

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Злодей Спб
Трансферный и зарплатный рынок РПЛ перегрет из-за лимита. Ну не должно быть такого, чтобы лига состоящая на 100% из убыточных клубов разгоняла зарплаты паспортистов выше уровня европейских лиг. А приезжающие в страну легионеры, соотнося своё качество и качество местных футболистов с уровнем их зарплаты, требовали бы вообще космические деньги.

Окей, есть лимит, но должен быть и потолок зарплат для паспортистов - тогда количество нулей в контрактах сократится как у паспортистов, так и у легионеров. Но это не лучший вариант, т.к. тот же потолок - это еще один нерыночный элемент регулирования. Самое просто отменить лимит - рынок придёт в равновесное состояние, когда зарплата игрока будет определяться исключительно его футбольными качествами. Посредственные игроки начнут двигаться по зарплатным ожиданиям, чтобы не остаться вообще без контракта, либо попытаются как-то улучшить свою игру и стать более востребованными.

Сейчас же сложилась ситуация, что ограниченное число клубов перекупает друг у друга ограниченное число игроков - создавая перекосы в з.п. и стоимости.
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Pelerin
Ответ Михаил Савченко
Ты серьёзно ставишь в один ряд футболистов с напёрсточниками? Футболист зарабатывает честным трудом. Да, ему платят много - потому что он применяет свой природный талант в востребованной, штучной профессии. Это во всех сферах жизни работает. К ставочникам, кстати, тоже не может быть никаких претензий - если человек честно зарабатывает на своей способности к прогнозу и анализу, то флаг ему в руки. А наперсточник зарабатывает обманом, это уже фу. Как можно вообще это всё в один ряд ставить? Глупость какая-то.
См. выше
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Pelerin
Ответ Sweet_blondie228
Смешно, как можно сравнить проф спортсмена поставившего на футбол всю жизнь и мошенника. Ты лучше посчитай сколько на одного Писарского парней из подвала первой и второй лиги с средней зп 50к.
А никто не сравнивает. Просто показана убогость аргументации.
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Barvex
Без футбола и этого пинателя мяча можно прожить. Никому его тренировки нет нужны.
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Мукунку хороший
Подрастает новый поганец на замену дзюбе…
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Dvin
На одного такого Писарского приходятся тысячи людей, которым не удалось пробиться в большой футбол. В лучшем случае бегают в полупрофессиональных лигах. Так что определенный путь он проделал, конкуренцию выиграл. И деньги получает не просто так. Насколько зп соответствует мастерству (по сравнению с Европой) - это уже другой вопрос
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Pelerin
Ответ imsorry
Чтобы стать уличным наперсточником не нужно с 5-6 лет каждый день ходить на тренировки.
Это как посмотреть. Мальчику из консерватории и больше может понадобится. А в остальном же нет возражений? )
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Barvex
Ответ BZB
Футболисты получают ровно столько, сколько готовы им платить.
Футболисты получают ровно столько , за сколько их можно с потрохами купить.
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Aleksey Yashin
"Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжелая"
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У кого в столице легкая жизнь, кто позавтракал яйцом Бенедикт, отправил Захара начистить ботинки, чтобы вечером выйти в свет, ставьте класс
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Михаил Савченко
Ответ Pelerin
Действительно. А уличного напёрсточника тоже не попрекать? Или ставочников? Думаю, у них у всех тоже был не самый простой старт карьеры )
Ты серьёзно ставишь в один ряд футболистов с напёрсточниками? Футболист зарабатывает честным трудом. Да, ему платят много - потому что он применяет свой природный талант в востребованной, штучной профессии. Это во всех сферах жизни работает.

К ставочникам, кстати, тоже не может быть никаких претензий - если человек честно зарабатывает на своей способности к прогнозу и анализу, то флаг ему в руки.

А наперсточник зарабатывает обманом, это уже фу. Как можно вообще это всё в один ряд ставить? Глупость какая-то.
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камикадзе
Деньги государственные, а не частные.
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Константин Эсперов
Ответ Фарид Харисов
Но готовы платить им невероятно много потому что в РПЛ практически нет частных клубов. То есть футболисты получают довольно много потому что спонсируются команды через гос. компании или само государство, а государство и гос. компании получают деньги с налогов и продажи природных ресурсов. И забирают средства на их раздутые зарплаты никого не спрашивая . Здесь рыночная логика не работает, зарплаты футболистов РПЛ это явный оверпрайс за счёт расточительства гос. аппарата.
Им платят столик ,потому что нет такой конкуренции . Будет больше качественных игрок на рынке будет меньше спроса . Но для этого нужно либо развивать ФНЛ либо чтобы многие уезжали за границу в менее топовые чемпионаты .
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DpeMa111
Наши ногомячисты настолько обнаглели, что у них даже за границу желания нету ехать играть
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CoolTime
Да дело не в том что у Вас большие зарплаты, дело в том что в России клубы, в основном, либо стоят на полном гос. обеспечении, либо спонсором у них является гос. компания. И это не нормально.
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Sirius26
Ответ Darkhan Darkhan
Сычевой с приветом оказался,пусть на высоком уровне сыграет хотя бы 3 года потом можно будет говорить о тяжёлых деньгах. В прошлом году стрельнул Гамид Агаларов в этом году его не видно.
Ну,а что он не так сказал? Легко ли стать футболистом РПЛ.. Нет.Я вот не стал и ещё десятки сотни тысяч таких как я... Единицы выбиваются, соотвественно деньги заслуженные....
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Sweet_blondie228
Ответ Pelerin
Действительно. А уличного напёрсточника тоже не попрекать? Или ставочников? Думаю, у них у всех тоже был не самый простой старт карьеры )
Смешно, как можно сравнить проф спортсмена поставившего на футбол всю жизнь и мошенника. Ты лучше посчитай сколько на одного Писарского парней из подвала первой и второй лиги с средней зп 50к.
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Дмитрий Новиков
Ответ BZB
Футболисты получают ровно столько, сколько готовы им платить.
на этом стоит закончить диалоги про это!
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Darkhan Darkhan
Сычевой с приветом оказался,пусть на высоком уровне сыграет хотя бы 3 года потом можно будет говорить о тяжёлых деньгах.
В прошлом году стрельнул Гамид Агаларов в этом году его не видно.
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imsorry
Ответ Pelerin
Действительно. А уличного напёрсточника тоже не попрекать? Или ставочников? Думаю, у них у всех тоже был не самый простой старт карьеры )
Чтобы стать уличным наперсточником не нужно с 5-6 лет каждый день ходить на тренировки.
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Ilya_Panchenko
Ответ BZB
Футболисты получают ровно столько, сколько готовы им платить.
Если бы им платили частные клубы, то пусть хоть больше Месси зарабатывают
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Pavelaznaurov
Устроили прачечную, ведь бюджетные деньги дербанят….сколько их ——агенты,чиновники.даже губернаторы—-все столпились у корыта ,отталкивая друг друга,ну и футболистам выписывают,а вот сколько и кому …..
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Фарид Харисов
Ответ BZB
Футболисты получают ровно столько, сколько готовы им платить.
Но готовы платить им невероятно много потому что в РПЛ практически нет частных клубов.

То есть футболисты получают довольно много потому что спонсируются команды через гос. компании или само государство, а государство и гос. компании получают деньги с налогов и продажи природных ресурсов. И забирают средства на их раздутые зарплаты никого не спрашивая .

Здесь рыночная логика не работает, зарплаты футболистов РПЛ это явный оверпрайс за счёт расточительства гос. аппарата.
+6
-2
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vjp6cmm2f9
Дзюба это полубог, а Писарский, полуфутболист?
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Фан Рубина
Просто хомячки любят считать деньги в чужих карманах.
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vjp6cmm2f9
Что-то разошелся этот паренёк 🤦‍♂️
+2
-4
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