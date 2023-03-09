Стефано Пиоли: «Милан» постарается либо взять ЛЧ, либо попасть в топ-4 Серии А. Невозможного нет»

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

Стефано Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вчера «Милан» в гостях сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.

«Мне нравится думать, что в спорте нет ничего невозможного. Очевидно, в турнире остаются только лучшие команды Европы, с каждым раундом становится все сложнее, но я уверен, что любой опыт в еврокубках – особенно негативный – поможет выйти на новый уровень. В четвертьфинале мы должны сыграть с уверенностью в себе и с верой.

Играть в Лиге чемпионов – это чудесно. Для «Милана» это отрадно и важно. Мы постараемся либо выиграть Лигу чемпионов, что будет нелегко, либо закончить сезон в топ-4 Серии А.

Нас будет ждать отличный соперник, но «Тоттенхэм» – тоже большая команда. Мы всегда можем сказать свое слово. Мечтать – это здорово. Сейчас необходимо сосредоточиться на Серии А, где нам нужно наверстать упущенное», – сказал главный тренер «Милана».

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2 комментария

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giant
Милан молодцы,но Пилои не стоит обольщаться насчёт ЛЧ. Тотенхем чисто визуально по игре в 2 матчах показался самой слабой командой вышедшей в 1/8.
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+1
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Милан. Тонали. 8.
Ну ну ну Пиоли, какая победа в ЛЧ это пока невозможно, теперь самая главная задача это место в топ-4, нужно одержать несколько побед пока не начался раунд 1/4 финала и прочно закрепиться в первой 4-ке! ☝️...
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