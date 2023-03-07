Сон перед «Миланом»: «Самый важный матч в сезоне для «Тоттенхэма». Можно изменить ход сезона и добавить немного уверенности»

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Сон Хын Мин Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин назвал матч с «Миланом» самым важным в сезоне.

Английский клуб встретится с «россонери» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения 0:1 в первом матче.

«Мы оправимся. Нас ждет самая важная игра в сезоне. Игроки с нетерпением ждут этого. Мы должны сделать все, чтобы болельщики и клуб гордились нами, как и мы сами собой.

Все мечтают играть в Лиге чемпионов. Слов недостаточно – нужно готовиться и иметь понятный план.

Если мы справимся, то это может изменить ход сезона и добавить нам немного уверенности и импульса», – сказал полузащитник «шпор».

5 комментариев

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369
Матч важнейший, но ты должен начинать его на лавке.
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Милан. Тонали. 8.
Для Милана этот матч тоже самый важный в сезоне, так что шансы у обоих примерно одинаковые 50 на 50 ...
+1
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kin
Сон в миланскую ночь
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Shadow1882
Давай, Сонни, оживай
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Юрий Кечко
Нет сомнений что ТТХ выиграет
Просто выше уровнем Милана , только аура еврокубковая Конье может помешать)))
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