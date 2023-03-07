Сон перед «Миланом»: «Самый важный матч в сезоне для «Тоттенхэма». Можно изменить ход сезона и добавить немного уверенности»

Футболист « » Сон Хын Мин назвал матч с « » самым важным в сезоне.

Английский клуб встретится с «россонери» в ответной игре 1/8 финала после поражения 0:1 в первом матче.

«Мы оправимся. Нас ждет самая важная игра в сезоне. Игроки с нетерпением ждут этого. Мы должны сделать все, чтобы болельщики и клуб гордились нами, как и мы сами собой.

Все мечтают играть в Лиге чемпионов. Слов недостаточно – нужно готовиться и иметь понятный план.

Если мы справимся, то это может изменить ход сезона и добавить нам немного уверенности и импульса», – сказал полузащитник «шпор».