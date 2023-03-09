«Милан» вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2012 года
«Милан» впервые за 11 сезонов сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Команда Стефано Пиоли обыграла «Тоттенхэм» (1:0 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.
В последний раз «россонери» выступали добирались до одной четвертой в 2012 году – там они уступили «Барселоне». После этого «Милан» еще четырежды вылетал в первом раунде плей-офф.
«Милан» ожил: благодаря переходу на 3-4-2-1, возвращению Меньяна и вспышке 21-летнего немца
Милан выходящий в четвертьфинал 2012 , где они сейчас ?
«Каким был мир, когда Милан последний раз играл в четвертьфинале ЛЧ»