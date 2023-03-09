«Милан» вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2012 года

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

«Милан» впервые за 11 сезонов сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Команда Стефано Пиоли обыграла «Тоттенхэм» (1:0 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

В последний раз «россонери» выступали добирались до одной четвертой в 2012 году – там они уступили «Барселоне». После этого «Милан» еще четырежды вылетал в первом раунде плей-офф.

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54 комментария

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Я всех их сделал
Ответ Игорь Новиков
Ох, тогда была штанга Ньянга с Барсой. Олды помнят.
Олды может и помнят, но штанга Ньянга была в 2013 году, когда Милан в 1/8 выиграл 2-0 дома и влетел 0-4 на Камп Ноу, и вот там была штанга. А в 1/4 в 2012 не было ни штанги, ни Ньянга, а было два пенальти Месси, решивших исход противостояния.
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Марина Быстрова
Ответ Heartbreaker
вот почему то до сих пор говорят, что в АПЛ какие то дикие скорости по сравнению с серией А...В то время как Милан здесь был быстрее и выносливее почти в каждом моменте на протяжении двух игр
Петухи просто мёртвые были. Челси скорости как раз показал. Было бы интересно с ними ещё раз сыграть)
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Heartbreaker
вот почему то до сих пор говорят, что в АПЛ какие то дикие скорости по сравнению с серией А...В то время как Милан здесь был быстрее и выносливее почти в каждом моменте на протяжении двух игр
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Рустам Абдуламитов
мои наши поздравления наконец то дальнейших успехов 🖤❤️🏆
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Игорь Новиков
Ответ 0rbit
Вьетнамские флешбеки 😓
О да.
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Марина Быстрова
Ответ Игорь Новиков
Ох, тогда была штанга Ньянга с Барсой. Олды помнят.
Да,как это чучело тогда игру похоронило.. вместе с Рабыней)
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Yri Yrov
Ответ TNGHT
Красавчики! Давайте с Реалом в 1/4, Анчи против своего второго золотого клуба
первый золотой клуб
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0rbit
Ответ Игорь Новиков
Ох, тогда была штанга Ньянга с Барсой. Олды помнят.
Вьетнамские флешбеки 😓
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Black Phoenix
Ответ Товарищ Наркотик
Он уже в Париже тогда был
Это было ПОСЛЕ ЛЧ 2011/2012, в летнее трансферное окно. Вы мозгами хотя бы немножко соображайте, прежде чем ерунду в интернете писать.
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Kirkoroff
Ответ shapor
При всем уважении и симпатии к Милану, до финала им дальше чем пешком до луны
Так же как и Реалу в прошлом сезоне. Милан славится как раз еврокубковыми успехами. Так что шансы есть. Понятно что состав слабее, чем у большинства претендентов, но я буду надеяться) Многое будет от жеребьёвки зависеть.
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Максим Ачкасов
Рад за Милан. Раньше были грозной силой в ЛЧ. Финалы с Ливерпулем классика.
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Товарищ Наркотик
Ответ Black Phoenix
Златан Ибрагимович играет в составе Милана в 2012-ом: Милан четверть-финалист ЛЧ. Златан Ибрагимович до сих пор играет в составе Милана в 2023-ем: Милан четверть-финалист ЛЧ. Вывод: Ибрагимович - талисман команды на удачу!
Он уже в Париже тогда был
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Fona
Ответ dimamak10
Я как фан мю был не против Рангника и чтоб с нового сезона был Тен Хаг или Почеттино если с первым не договорились бы. Конте возможно дал бы кубок мю и путевку в ЛЧ, но в этом сезоне все бы закончилось
При том мы могли взять Тэн Хага первыми, но он судя по новостям не очень подошел на роль главного тренера, а ведь все могло быть иначе)
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Подкат Мальдини
Ответ bensuperman
Жду пост: «Каким был мир, когда Милан последний раз играл в четвертьфинале ЛЧ»
Вообще-то не так .
Милан выходящий в четвертьфинал 2012 , где они сейчас ?
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dimamak10
Ответ Fona
Правильно говорят, что Конте приходит, дает клубу рывок(лч в прошлом году), а потом потухает. Тоттенхэм унылое отребье что на поле, что на табло. Пора избавляться от автобусников, тем более Почеттино свободен..
Я как фан мю был не против Рангника и чтоб с нового сезона был Тен Хаг или Почеттино если с первым не договорились бы. Конте возможно дал бы кубок мю и путевку в ЛЧ, но в этом сезоне все бы закончилось
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bensuperman
Жду пост:
«Каким был мир, когда Милан последний раз играл в четвертьфинале ЛЧ»
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shapor
Ответ Kirkoroff
Лучше в финале
При всем уважении и симпатии к Милану, до финала им дальше чем пешком до луны
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Подкат Мальдини
Ответ Jan Paskel
ттх уже "смёл"
Я только за , очень рад за Милан , но все же Бенфика мне кажется не удобным соперником
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Игорь Новиков
Ох, тогда была штанга Ньянга с Барсой. Олды помнят.
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Folio
Ох как же это давно было... Тогда ещё Неста и Пипо играли. Такая ностальгия, что даже хандра началась
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SoWeTo
Поздравляю всех болельщиков Милана! Вы клуб с шикарной историей. Всегда хочется видеть вас в плей-офф ЛЧ. Надеюсь, что с этого года так будет постоянно)
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Rossoneri1996
Ответ TNGHT
Красавчики! Давайте с Реалом в 1/4, Анчи против своего второго золотого клуба
Точнее будет первого) Анчи ещё игроком за Милан титулы выигрывал)
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Jan Paskel
Ответ Подкат Мальдини
Бенфика сметет Милан очень не удобный соперник … Челси идеальный вариант
ттх уже "смёл"
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Илья Долапчи
Поздравляю Милан от всего сердца!!! Радостно за великий клуб
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Милан. Тонали. 8.
Ответ SCHOKKKK
Поздравляю, дружище!!!! Почему бы не встретиться ещё раз? Было бы круто 🍺🍺
Спасибо!, да я не против если Милан и Челси встретятся в 1/4 😄👍
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