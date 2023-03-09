«Милан» вышел в четвертьфинал ЛЧ впервые с 2012 года

«Милан» впервые за 11 сезонов сыграет в четвертьфинале чемпионов.

Команда Стефано Пиоли обыграла « » (1:0 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

В последний раз «россонери» выступали добирались до одной четвертой в 2012 году – там они уступили «Барселоне». После этого «Милан» еще четырежды вылетал в первом раунде плей-офф.

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