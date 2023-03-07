Пиоли о «Тоттенхэме»: «Милан» проанализировал их домашние матчи, они не смогут удивить. Мы победили заслуженно в первой игре и должны сделать то же самое в ответной»

заявил, что «Тоттенхэм» не сможет удивить « ».

Главный тренер итальянского клуба поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 – в первой игре).

«Как ни странно для английских команд, которые не меняют свое отношение, « » – это команда, которая имеет разные цифры в домашних играх по сравнению с выездными.

Мы очень хорошо проанализировали их домашние матчи. Они могут сыграть более агрессивно, чем в первом матче, более энергично. Они не смогут удивить нас этим, потому что мы их знаем.

Всегда сложно предугадать ход матча. В первой встрече получился сбалансированный матч, который мы выиграли заслуженно, потому что играли немного лучше, чем соперник.

Мы должны стремиться сделать то же самое завтра. У команды, которая сыграет лучше, будет шанс пройти в следующий раунд», – сказал Пиоли.