Пиоли о «Тоттенхэме»: «Милан» проанализировал их домашние матчи, они не смогут удивить. Мы победили заслуженно в первой игре и должны сделать то же самое в ответной»

Теги Милан Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

Стефано Пиоли заявил, что «Тоттенхэм» не сможет удивить «Милан».

Главный тренер итальянского клуба поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 – в первой игре).

«Как ни странно для английских команд, которые не меняют свое отношение, «Тоттенхэм» – это команда, которая имеет разные цифры в домашних играх по сравнению с выездными.

Мы очень хорошо проанализировали их домашние матчи. Они могут сыграть более агрессивно, чем в первом матче, более энергично. Они не смогут удивить нас этим, потому что мы их знаем.

Всегда сложно предугадать ход матча. В первой встрече получился сбалансированный матч, который мы выиграли заслуженно, потому что играли немного лучше, чем соперник.

Мы должны стремиться сделать то же самое завтра. У команды, которая сыграет лучше, будет шанс пройти в следующий раунд», – сказал Пиоли.

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7 комментариев

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kaka10
Нравится настрой Ильича
Главное, чтобы игру показали не трусливую, играли смело и на победу
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Арман Мартиросян
Что, что, но Тоттенхем удивить точно умеет. Могут безнадежно слить какому то глухому аутсайдеру, а могут взять и без шансов обыграть фаворита.
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Михаил Шаповалов
После подобных уверенных заявлений проигрывать ещё более неприятно. Впрочем, надеюсь на Милан!
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frumkin78
Если Милан пройдет дальше, пусть даже не выходя со своей штрафной, сниму перед Пиоли шляпу. Заслужит.
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droperol
После подобных заявлений обычно обсер выходит, чего и делаю этому физруку
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Милан. Тонали. 8.
Довольно смелое заявление, пускай бы так было на самом деле, главное это закрыть Кейна и Сона ...
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Константин Федяев
Надеюсь Милан пройдёт дальше
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