Рафаэл Леау: «Серия А кажется очень легкой. В Милане мне больше всего нравится барбершоп, торговые центры, ночные клубы и еда»

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау рассказал о своей жизни в Милане.

«Серия А кажется очень легкой (смеется). Я приехал сюда из Франции, первый год был трудным. Но когда у тебя есть способности, когда ты быстрее, ты можешь творить и делать разницу. Второй год был намного лучше, я сильно вырос. Я должен показать всему миру, на что я способен на поле и за его пределами.

В Милане мне больше всего нравится барбершоп Duomo, торговые центры, ночные клубы и еда», – сказал нападающий «Милана».

Также Леау затронул тему ответного матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в Лондоне 8 марта.

«Мне не нравится погода там. Когда я впервые посетил Лондон, я пошел по магазинам», – добавил португалец.

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7 комментариев

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Марина Быстрова
Гигант мысли! Отец русской демократии.
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ВладимирНеПутин
Да он кайфарик и на поле на расслабоне двигается, даже пофигистично будто
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Grime Font
Ответ kak_maradona
С такими интересами , его точно ждет успех)) Человек живет в стране с такой историей , культурой , архитектурой , а у него ночные клубы да торговые центры)
Прям максимально душное сообщение.
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-6
-6
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romanisti89
Наследник Балотелли
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Гамаль Хайдаров
видно что ему нравится, никогда улыбка с лица не сходит
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Streetbor
Рафаэль Погба
+2
-1
+1
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kak_maradona
С такими интересами , его точно ждет успех))
Человек живет в стране с такой историей , культурой , архитектурой , а у него ночные клубы да торговые центры)
+11
-3
+8
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