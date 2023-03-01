Рафаэл Леау: «Серия А кажется очень легкой. В Милане мне больше всего нравится барбершоп, торговые центры, ночные клубы и еда»
Рафаэл Леау рассказал о своей жизни в Милане.
«Серия А кажется очень легкой (смеется). Я приехал сюда из Франции, первый год был трудным. Но когда у тебя есть способности, когда ты быстрее, ты можешь творить и делать разницу. Второй год был намного лучше, я сильно вырос. Я должен показать всему миру, на что я способен на поле и за его пределами.
В Милане мне больше всего нравится барбершоп Duomo, торговые центры, ночные клубы и еда», – сказал нападающий «Милана».
Также Леау затронул тему ответного матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в Лондоне 8 марта.
«Мне не нравится погода там. Когда я впервые посетил Лондон, я пошел по магазинам», – добавил португалец.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Человек живет в стране с такой историей , культурой , архитектурой , а у него ночные клубы да торговые центры)