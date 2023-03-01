Рафаэл Леау: «Серия А кажется очень легкой. В Милане мне больше всего нравится барбершоп, торговые центры, ночные клубы и еда»

рассказал о своей жизни в Милане.

«Серия А кажется очень легкой (смеется). Я приехал сюда из Франции, первый год был трудным. Но когда у тебя есть способности, когда ты быстрее, ты можешь творить и делать разницу. Второй год был намного лучше, я сильно вырос. Я должен показать всему миру, на что я способен на поле и за его пределами.

В Милане мне больше всего нравится барбершоп Duomo, торговые центры, ночные клубы и еда», – сказал нападающий «Милана».

Также Леау затронул тему ответного матча с « » в 1/8 финала чемпионов, который состоится в Лондоне 8 марта.

«Мне не нравится погода там. Когда я впервые посетил Лондон, я пошел по магазинам», – добавил португалец.

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