Орсато будет судить игру «Бавария» – «ПСЖ». Он работал на финале ЛЧ между ними в 2020-м
Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах Лиги чемпионов.
7 марта
«Челси» – «Боруссия» Дортмунд (первая игра – 0:1)
Судья – Данни Маккели, ассистенты – Рогир Хониг, Ян де Врис. Резервный арбитр – Йохем Кампхюйс. ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды).
«Бенфика» – «Брюгге» (первая игра – 2:0)
Судья – Халил Мелер, ассистенты – Мустафа Эмре Эйисой, Джевдет Комюрджюоглу. Резервный арбитр – Абдулкадир Битиген (все – Турция). ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), АВАР – Мете Калкаван (Турция).
8 марта
«Бавария» – «ПСЖ» (первая игра – 1:0)
Судья – Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр – Маурицио Мариани. ВАР – Массимилиано Иррати, АВАР – Паоло Валери (все – Италия).
Отметим, что Орсато судил финал Лиги чемпионов в августе 2020 года, в котором встречались «Бавария» и «ПСЖ». Тогда мюнхенцы победили со счетом 1:0.
Все игры начнутся в 23:00 по московскому времени.
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