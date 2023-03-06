Орсато будет судить игру «Бавария» – «ПСЖ». Он работал на финале ЛЧ между ними в 2020-м

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах Лиги чемпионов.

7 марта

« » – « » Дортмунд (первая игра – 0:1)

Судья – Данни Маккели, ассистенты – Рогир Хониг, Ян де Врис. Резервный арбитр – Йохем Кампхюйс. ВАР – Пол ван , АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды).

« » – « » (первая игра – 2:0)

Судья – Халил Мелер, ассистенты – Мустафа Эмре Эйисой, Джевдет Комюрджюоглу. Резервный арбитр – Абдулкадир Битиген (все – Турция). ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), АВАР – Мете Калкаван (Турция).

8 марта

«Бавария» – «ПСЖ» (первая игра – 1:0)

Судья – Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр – Маурицио Мариани. ВАР – Массимилиано Иррати, АВАР – Паоло Валери (все – Италия).

Отметим, что Орсато судил финал Лиги чемпионов в августе 2020 года, в котором встречались «Бавария» и «ПСЖ». Тогда мюнхенцы победили со счетом 1:0.

Все игры начнутся в 23:00 по московскому времени.