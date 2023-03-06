Орсато будет судить игру «Бавария» – «ПСЖ». Он работал на финале ЛЧ между ними в 2020-м

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Брюгге высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэле Орсато Паоло Валери Мете Калкаван Деннис Хиглер Данни Маккели Пол ван Букел Йохем Кампхюйс Мустафа Эмре Эйисой Ян де Врис Рогир Хониг Маурицио Мариани Джевдет Комюрджюоглу Алессандро Джаллатини Массимилиано Иррати Абдулкадир Битиген Чиро Карбоне Хуан Мартинес Мунуэра Халил Мелер Футбол

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах Лиги чемпионов.

7 марта

«Челси» – «Боруссия» Дортмунд (первая игра – 0:1)

Судья – Данни Маккели, ассистенты – Рогир Хониг, Ян де Врис. Резервный арбитр – Йохем Кампхюйс. ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды).

«Бенфика» – «Брюгге» (первая игра – 2:0)

Судья – Халил Мелер, ассистенты – Мустафа Эмре Эйисой, Джевдет Комюрджюоглу. Резервный арбитр – Абдулкадир Битиген (все – Турция). ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), АВАР – Мете Калкаван (Турция).

8 марта

«Бавария» – «ПСЖ» (первая игра – 1:0)

Судья – Даниэле Орсато, ассистенты – Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр – Маурицио Мариани. ВАР – Массимилиано Иррати, АВАР – Паоло Валери (все – Италия).

Отметим, что Орсато судил финал Лиги чемпионов в августе 2020 года, в котором встречались «Бавария» и «ПСЖ». Тогда мюнхенцы победили со счетом 1:0. 

Все игры начнутся в 23:00 по московскому времени.

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23 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Иван Иванов
И Баварии и Парижу повезло с арбитром Орсато - очень умный опытный судья , тонко чувствующий игру ,как и все остальные арбитры серии А так что ничего не будет отвлекать от классного футбола. ,что касается Челси-Дортмунд ,то кандидатура Дани Макелеле тоже подходит : голландцы хорошо понимают менталитет как англичан так и немцев.
Да и Клод Маккели тоже хороший судья🤓
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kokakoka
. Бавария не проиграет и пройдёт дальше
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Тор 100
Псж пройдёт дальше
+5
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melmi
Ответ Иван Иванов
По иронии после такой похвалы, судья обязан всё заруинить в следующем матче.
Забавно Иван Иванов комментирует Ивана Иванова
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Александр Константинович
Ответ Иван Иванов
По иронии после такой похвалы, судья обязан всё заруинить в следующем матче.
Вряд ли комментарий одно человека из какого-то города, сможет на что-то повлиять
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Специальный выпуск
Скорее всего Псж победит.
+4
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Уэмбли Стедиум
Ответ Иван Иванов
Кукуян
Плиз
0
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Иван Иванов
Ответ Уэмбли Стедиум
А Тоттенхем - Милан. дядя Вася будет судить?
Кукуян
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LM10FCB
Орсато сильный судья, Маккели клоун - в Лондоне возможен левый пенальти.
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Павел Савушкин
ну неееет, только не Маккели
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Милан. Тонали. 8.
Ответ kaka10
Один из лучших арбитров. Всегда даёт играть в контактный футбол. Не выпячивает своё эго, как Лаос
Согласен ...
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Милан. Тонали. 8.
Бавария вынесет ПСЖы ☝️ ....
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Иван Иванов
Ответ Иван Иванов
И Баварии и Парижу повезло с арбитром Орсато - очень умный опытный судья , тонко чувствующий игру ,как и все остальные арбитры серии А так что ничего не будет отвлекать от классного футбола. ,что касается Челси-Дортмунд ,то кандидатура Дани Макелеле тоже подходит : голландцы хорошо понимают менталитет как англичан так и немцев.
По иронии после такой похвалы, судья обязан всё заруинить в следующем матче.
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North213
Ответ PSG Forever
Помню этого судью как пеналь сто процентный не поставил в ворота Баварии
М-м-м, а игнор эпизода Комана с Керером вспомнить не хочешь?
+1
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Уэмбли Стедиум
А Тоттенхем - Милан. дядя Вася будет судить?
0
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0
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Иван Иванов
И Баварии и Парижу повезло с арбитром Орсато - очень умный опытный судья , тонко чувствующий игру ,как и все остальные арбитры серии А так что ничего не будет отвлекать от классного футбола. ,что касается Челси-Дортмунд ,то кандидатура Дани Макелеле тоже подходит : голландцы хорошо понимают менталитет как англичан так и немцев.
+9
0
+9
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ConorNite
Бавария проведет выдающийся матч. Нисколько не сомневаюсь. Они включаются, когда надо
+1
-2
-1
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kaka10
Один из лучших арбитров. Всегда даёт играть в контактный футбол. Не выпячивает своё эго, как Лаос
+9
-1
+8
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PSG Forever
Помню этого судью как пеналь сто процентный не поставил в ворота Баварии
+1
-4
-3
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che kaif
Ну бавария в этом плане не реал судейский .должны норм отсудить
+2
-3
-1
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Барсик Юрана
Мбапе 5 пенальти
+2
-5
-3
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Dmitriy6354
Нормальный судья! Командам удачи, чтобы без травм и судейских ошибок.
+16
-1
+15
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Zlodimir
А где свистун Мешкоff?!
+1
-4
-3
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