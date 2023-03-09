Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы разочарованы. «Бавария» построена для победы в ЛЧ, мы сыграли на максимум»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе расстроен из-за поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.

Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то «Бавария» – это команда, построенная для победы в ЛЧ. Мы сыграли на максимум.

Теперь остается задаваться вопросами и вернуться к рутине в чемпионате», – сказал форвард парижан.

Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»

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76 комментариев

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Подкат Мальдини
Ответ Андрей Чучунков
барса так то брала 3 ЛЧ за последние 20 лет. МЮ 3 лч за последние 30 лет. как они у тебя рядом с тех оказались? мог сказать тогда уж Барсы, МЮ и Динамо
Прости а когда мю 3 лч за последние 30 лет взяла ?) я к тому что с таким максимумом они будут ле выступать
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Артём Горбенко
хейтеров Месси послушать, так он серый кардинал всего земного шара)) от ФИФА до спортса все под его дудку пляшут
По твоему Месси заслужил приз лучшего игрока года от ФИФА?
И сразу же напиши - за что? За вылеты в 1/8 ЛЧ или за 20 дней в Катаре, где Месси забил только 1 гол с игры)
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SCHOKKKK
Ответ Эрнандес Эрнандес
При тебе и Барса брала ЛЧ 😁
Скажем так, Я главный творец той победы. Я просто не могу понять, почему каталонцы так нервничают, когда я припоминаю им их самых легендарных игроков - Меня (Эвребе), Бузакку, Айтекина, тебя (Эрнандеса). Обычно при упоминании легенд клуба нормальных фанатов охватывает чувство гордости, но эти сразу злятся 🤣
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Подкат Мальдини
Ответ Артём Горбенко
МЮ сейчас очень даже в порядке (как бы это не звучало после 0:7))) да и у барсы имхо все шансы были бы против этого ПСЖ
Этот мю мертвый как команда 4-6 места АПЛ сойдет не более
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Андрей Чучунков
Ответ Подкат Мальдини
Если это ваш максимум то добро пожаловать в клуб Барселоны тоттенхема и мю
барса так то брала 3 ЛЧ за последние 20 лет. МЮ 3 лч за последние 30 лет. как они у тебя рядом с тех оказались? мог сказать тогда уж Барсы, МЮ и Динамо
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Сергей Штырков
Ответ Arthur Jacob
Болельщиков ПСЖ наверное и в Париже не много
только освистывают месси на матчах они громче всех
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BananaMantana
Ответ Arthur Jacob
Хейт в сторону Месси исходит исключительно от фанов Роналду
Не пускай слова по ветеру надув щеки, фанаты Месси уже всех успели задолбать своей истеричной вакханалией.
Да и не было тут фанатов Роналду в таком количестве, чтобы бы было "исключительно фанаты Роналду".

Поиграл бы Месси так же за какой нить Челси как за ПСЖ ты бы увидел к примеру еще больше лиц в этом всем
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Эрнандес Эрнандес
Ответ SCHOKKKK
Знаешь в чем отличие меня и Мессе? Я не наложил в штаны в ЛЧ🤣
При тебе и Барса брала ЛЧ 😁
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Елена Готье
Ответ bel01
Мбаппе, лучше бы ты молчал. Полный ноль на поле в двух матчах. Если это - твой максимум, то никакой ты не претендент на следующие несколько ЗМ (как это многие думают), а просто набиватель статы против французских аутсайдеров.
Полный ноль пешком два матча по полю ходил, этот хоть пытался забивать в первом матче, и даже забивал пусть и с офсайда.
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bel01
Ответ Эрнандес Эрнандес
Тоже самое можно написать и о Месси. Ничего не поменяется)
Месси даже за эту игру (далеко не лучшую в его карьере, прямо скажем) выдал около 15 острых передач в район штрафной партнёрам из глубины. Мбаппе за два тайма нанёс один острый удар в створ и два совсем неточных удара мимо. Больше ничем не отметился.
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SWAGG
Ответ Артём Горбенко
хейтеров Месси послушать, так он серый кардинал всего земного шара)) от ФИФА до спортса все под его дудку пляшут
тогда почему комменты сломались именно под новостями с тегом ПСЖ? зашел в новость не связанную с вылетом пешехода и там в комментах все отлично работает) секта гнома обиделась?)
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SCHOKKKK
Ответ udod
SCHOKKKK - лицо вытри, не воняй
Знаешь в чем отличие меня и Мессе?

Я не наложил в штаны в ЛЧ🤣
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Сергей Штырков
Ответ koshaus
Против сильного соперника - это максимум для ПСЖ. У ПСЖ сегодня было 2 пешехода, а у Баварии ни одного. А что было бы если б играл у ПСЖ и третий пешеход ?
если вспомнить как неймар прессенговал в прошлый раз, то с месси на банке шансы бы были
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Сергей Штырков
Матче с месси смотреть просто не интересно он либо сосет, либо насасывает на пенальти... больше плейстайла нет
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volandRU
если это ваш максимум, то варитесь лучше в рутине чемпионата!
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udod
SCHOKKKK - лицо вытри, не воняй
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SCHOKKKK
Ответ Arthur Jacob
Хейт в сторону Месси исходит исключительно от фанов Роналду
Это твое самое большое заблуждение в жизни 🤣
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Veles3101
Ответ x100
Вот именно поэтому CR7 - Король ЛЧ. Тащил и выгрызал для своих команд с 2008-го, когда ему только исполнилось 23 и выиграл 5 титулов, будучи всегда в центре внимания и игры (и не со скамейки как некоторые). Та же Бавария не даст соврать сколько он им отгрузил. Мбаппе уже (по хронометрии CR7) 24. Они ничего близкого пока не показал в ЛЧ. С другой стороны, что ты можешь показать, играя в шестой лиге Европы? Ему пора валить оттуда и давно.
Реал выиграл ЛЧ без "короля ЛЧ", а "король" хвосты верблюдам крутит
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Подкат Мальдини
Ответ etozhelesha
Я про то, что он впервые публично опустил ПСЖ
Так почему это считается опустил ?
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koshaus
Ответ Юлия Ким
Кто сыграл на максимум, Килиан??? издевается что ль🌝😑. кроме Рамоса никто
Против сильного соперника - это максимум для ПСЖ. У ПСЖ сегодня было 2 пешехода, а у Баварии ни одного. А что было бы если б играл у ПСЖ и третий пешеход ?
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King_X
Кстати, интервью прям посыл шейхам
"Показали максимум"/"каждый должен обратиться к себе" = состав дно(а мб и тренер не оч)
Пора вернуться к рутине в чемпионате = этот колхозный чемп снова единственный/привычный трофей
Теперь остаётся задаваться вопросами = какие изменения предпримем
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Артём Горбенко
Ответ Эрнандес Эрнандес
Тоже самое можно написать и о Месси. Ничего не поменяется)
ему ума хватило про яйца ничего не болтать)
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SCHOKKKK
Ответ udod
у тебя физиономия в коричневых пятнах, с того момента , как арги ЧМ выиграли умылся бы хоть
Я бы согласился с тем, что у меня физиономия в коричневых пятнах, если бы я был фанатом БЧК

Только вот я грязную обувь вытираю о сине - грантовую футболку 🤣
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Артём Горбенко
Ответ SWAGG
спортс готов обвалить собственный сайт ради предголевого пешехода, какой же это позор)
хейтеров Месси послушать, так он серый кардинал всего земного шара))
от ФИФА до спортса все под его дудку пляшут
+3
-1
+2
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Kairat Jumanov
Ответ vwzx8mx5vh
Много он без реала ЛЧ выиграл?
Больше чем Месси без барсы.
+1
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+1
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