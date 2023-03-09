Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы разочарованы. «Бавария» построена для победы в ЛЧ, мы сыграли на максимум»
Килиан Мбаппе расстроен из-за поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов.
«Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.
Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то «Бавария» – это команда, построенная для победы в ЛЧ. Мы сыграли на максимум.
Теперь остается задаваться вопросами и вернуться к рутине в чемпионате», – сказал форвард парижан.
Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»
И сразу же напиши - за что? За вылеты в 1/8 ЛЧ или за 20 дней в Катаре, где Месси забил только 1 гол с игры)
Да и не было тут фанатов Роналду в таком количестве, чтобы бы было "исключительно фанаты Роналду".
Поиграл бы Месси так же за какой нить Челси как за ПСЖ ты бы увидел к примеру еще больше лиц в этом всем
Я не наложил в штаны в ЛЧ🤣
"Показали максимум"/"каждый должен обратиться к себе" = состав дно(а мб и тренер не оч)
Пора вернуться к рутине в чемпионате = этот колхозный чемп снова единственный/привычный трофей
Теперь остаётся задаваться вопросами = какие изменения предпримем
Только вот я грязную обувь вытираю о сине - грантовую футболку 🤣
от ФИФА до спортса все под его дудку пляшут