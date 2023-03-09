Мбаппе о вылете «ПСЖ»: «Мы разочарованы. «Бавария» построена для победы в ЛЧ, мы сыграли на максимум»

расстроен из-за поражения « » от «Баварии» (0:2) в чемпионов.

«Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.

Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то « » – это команда, построенная для победы в ЛЧ. Мы сыграли на максимум.

Теперь остается задаваться вопросами и вернуться к рутине в чемпионате», – сказал форвард парижан.

Гальтье о 0:2 с «Баварией»: «ПСЖ» пропустил по-настоящему глупый гол во 2-м тайме. Мы разочарованы, клуб возлагал большие надежды на ЛЧ»