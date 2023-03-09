Президент «Баварии»: «У нас есть все шансы на победу в ЛЧ. Не вижу никого сильнее»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высоко оценил шансы на победу в Лиге чемпионов.
Мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (3:0 по сумме двух матчей) и вышли в 1/4 финала.
«Я всегда говорил, что у нас отличная команда, способная проявить себя в еврокубках. Думаю, у нас есть все шансы на победу.
Нужно немного удачи, но я не вижу никого, кто был бы сильнее нас», – сказал руководитель.
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