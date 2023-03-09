Президент «Баварии»: «У нас есть все шансы на победу в ЛЧ. Не вижу никого сильнее»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высоко оценил шансы на победу в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «ПСЖ» (3:0 по сумме двух матчей) и вышли в 1/4 финала.

«Я всегда говорил, что у нас отличная команда, способная проявить себя в еврокубках. Думаю, у нас есть все шансы на победу.

Нужно немного удачи, но я не вижу никого, кто был бы сильнее нас», – сказал руководитель.

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75 комментариев

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agolarov_raf@icloud.com
Перес наверно хихикает в стороне
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almadeus
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
ЦН? Там явно не Левандовски, и до гола Чудо пару очень хороших атак откровенно запорол
Поляк весной в еврокубках становился невидимкой, при чем каждый сезон.
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xDe xDe
Не самая сильная Бавария из тех, что я помню. Но да, пожалуй, мюнхенцы объективно основные фавориты. Кто остался? Очень круто сезон проводит Наполи, вполне может выстрелить. В Бенфику и Челси не верю, честно говоря. Милан? Про них, как и про Интер, ничего не могу сказать, не слежу за СериАлом от слова совсем. Плюс у последних ещё ничего с Порту не решено, равно как и у Лейпцига с МС. Гвардиола непредсказуем и может как весь плей-офф затащить, так и от немцев прямо здесь вывалиться. То же самое, собственно, и про Реал могу сказать, за который болею. Мадрид сейчас куда нестабильнее Баварии, но может хоть её обыграть в финале, хоть Ливерпулю продуть ответку, несмотря на три мяча преимущества. Тут вообще не угадаешь.
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Kimmich Scream
Ответ Tybalt
в начале 10-х Бавария была ураганом и при Флике были смертоносны. Да, фавориты ЛЧ, но не настолько убедительны, как их вышеупомянутые предшественники. До команды Юппа Хайнкеса не дотягивают.
Ну, так-то согласен, но команды разные совершенно, сейчас, не смотря на то, что Бавария лучшая команда по голам, главное оружие - защита, она у Баварии невероятная
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Kimmich Scream
Ответ Bello Jiafra
не говори гоп!
Так он и не говорит, перечитай
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Harryck
Возможно, но зато на мой взгляд, впервые по настоящему сбалансирована. Нет нигде слабых линий и центр обороны даже без Эрнандеса наконец то хорош, что не удавалось очень долгие годы достичь.
ЦН? Там явно не Левандовски, и до гола Чудо пару очень хороших атак откровенно запорол
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Сергей Штырков
Ответ Goofts
Упамекано МОНСТР! Лучший защитник на данный момент ( на ряду с Араухо)
Араухо не может быть лучшим защем, барса в кубках в каждом матче пускала
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Рустам Абдуламитов
на фиг,..че ПСЖ победили чашку в (на)руках держите.это не б.лига здесь всякое может быть
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Badfucker
Ответ SoWeTo
Такой Челси как вчера может понасиловать такую Баварию как сегодня. В лиге чемпионов бьются как львы.
и как обычно выиграет Реал
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GigaChad
Все вы крутые и сильные, пока Реал Мадрид не встанет на пути
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Bayern2004
Ответ kvn9
В принципе не люблю такие заявления, ПО ЛЧ стадия, где может случиться что угодно. Но и вы немного не понимаете сути, говоря, что вот такой Челси такую Баварию.) Тактика на матч диктуется логикой двухматчевого противостояния, Челси вчера нужно было отыгрываться, они были активны и вынуждены были рисковать. У них получилось - молодцы, но сравнивать их игру с сегодняшней Баварией (в первом тайме) всё равно, что квадратное с горячим. Бавария вела в противостоянии, им незачем было рисковать, прессинга в первом тайме практически не было, линия обороны сдвинулась метров на 20 по сравнению с мачтем в Париже (тем более в старте был Мбаппе, что тоже было не в пользу риска), во втором тайме ПСЖ вынужден был больше рисковать, появились свободные зоны, Бавария ответила более интенсивным прессингом - результат на табло, в принципе могли выигрывать и с большим счётом.
+100!
Дай то Бог и с нормальным судейством 7-й будет на месте.
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Arslanbey
Дай Аллах!
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Артём Горбенко
Ответ Folio
Бавария точно выглядит сейчас самой стабильной из участников плей-офф
в ЛЧ есть одна команда, которая при счёте 0:2 чувствует себя так, как будто ведёт 5:0, им не нужна стабильность))
ну и Сити с Наполи ещё есть
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dmsstar
Ответ greenvud
Парикайф, как дела?)
Какие там дела?! Течёт
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хавбек+
тут он прав, соперники сейчас проходные
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Артём Горбенко
Покажите это Сити
Реалу показывать не надо, а то там ещё задохнётся кто-нибудь от смеха
Бавария в лучшем случае третий фаворит
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Подкат Мальдини
Ответ U
А почему их не надо брать в счет, если они скорее всего прошли дальше плюс скорее всего им только и осталось, что за ЛЧ бороться. Есть Наполи. Скорее всего - Сити.
Потому что реал априори фаворит лч
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Ruscello
Ответ kvn9
В принципе не люблю такие заявления, ПО ЛЧ стадия, где может случиться что угодно. Но и вы немного не понимаете сути, говоря, что вот такой Челси такую Баварию.) Тактика на матч диктуется логикой двухматчевого противостояния, Челси вчера нужно было отыгрываться, они были активны и вынуждены были рисковать. У них получилось - молодцы, но сравнивать их игру с сегодняшней Баварией (в первом тайме) всё равно, что квадратное с горячим. Бавария вела в противостоянии, им незачем было рисковать, прессинга в первом тайме практически не было, линия обороны сдвинулась метров на 20 по сравнению с мачтем в Париже (тем более в старте был Мбаппе, что тоже было не в пользу риска), во втором тайме ПСЖ вынужден был больше рисковать, появились свободные зоны, Бавария ответила более интенсивным прессингом - результат на табло, в принципе могли выигрывать и с большим счётом.
Хороший коммент
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B00bslicker
Ответ леннорыч-абрамович
Поттер вращал вас на своей волшебной палочке
Челси сколько раз в этом сезоне АПЛ на палочках вращали?
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serega
Ответ Егор Крид58
согласен, такое ощущение что в матчах с ПСЖ, Бавария не включила даже 2 скорость
Это точно ☝️берегут силы💪👍🤝
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serega
Ответ U
Ну если честно это - не самая сильная Бавария за последние лет пять, мягко говоря.
Конечно с Вами согласен, но всё равно БЬЮТСЯ 🔥
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Goofts
Упамекано МОНСТР! Лучший защитник на данный момент ( на ряду с Араухо)
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mr kovalsky
Реал с покером Начо на 90+3 поперхнулся
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Ман Сити
После таких слов о квадрапуле другого немецкого физрука жестко начали уничтожать на футбольном поле
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TheFrosty
Ответ MURA
Наполи по игре сильнее, но минус что без большого опыта участия в ЛЧ. напоминает ситуацию с Динамо Пинюевом в полуфинале сезона ЛЧ 98/99.
Сильнее? Лол. А где эту силу можно увидеть, кроме донной серии А?
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