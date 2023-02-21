«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне». Лапорта о словах президента Ла Лиги

ответил на слова президента .

Напомним, ранее заявил, что президент «Барселоны» должен уйти в отставку, если не сможет разумно объяснить выплаты клуба вице-президенту технического судейского комитета.

«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне».

Тебас периодически пытается дестабилизировать нас. Я не доставлю ему такого удовольствия [уйдя с поста президента «Барселоны»]. ФК « » – один из его партнеров. Тот, кто решит запятнать историю клуба, получит решительный ответ», – сказал Лапорта.