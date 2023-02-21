«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне». Лапорта о словах президента Ла Лиги
Жоан Лапорта ответил на слова президента Ла Лиги.
Напомним, ранее Хавьер Тебас заявил, что президент «Барселоны» должен уйти в отставку, если не сможет разумно объяснить выплаты клуба вице-президенту технического судейского комитета.
«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне».
Тебас периодически пытается дестабилизировать нас. Я не доставлю ему такого удовольствия [уйдя с поста президента «Барселоны»]. ФК «Барселона» – один из его партнеров. Тот, кто решит запятнать историю клуба, получит решительный ответ», – сказал Лапорта.
Держи)
Ну типа как можно просто взять и перенести клуб из Ла Лиги в Лигу 1? Ладно бы Барселона с низов начинала, но это уже невыгодно каталонцам.
Много причин найдется почему этого не будет.
Joan Laporta: "Tebas wanted us to sign the CVC deal which he himself RUNS, but we signed better deals fortunately."
Joan Laporta: “Tebas knows he can no longer control Barça from a distance like he used to with me. The party is over”