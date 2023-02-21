«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне». Лапорта о словах президента Ла Лиги

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Футбол

Жоан Лапорта ответил на слова президента Ла Лиги.

Напомним, ранее Хавьер Тебас заявил, что президент «Барселоны» должен уйти в отставку, если не сможет разумно объяснить выплаты клуба вице-президенту технического судейского комитета. 

«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне». 

Тебас периодически пытается дестабилизировать нас. Я не доставлю ему такого удовольствия [уйдя с поста президента «Барселоны»]. ФК «Барселона» – один из его партнеров. Тот, кто решит запятнать историю клуба, получит решительный ответ», – сказал Лапорта. 

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52 комментария

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бек саидов
Ответ Born is the King
Тебас и так максимально защищает Барселонку. Иначе сотрудничай Тебас по делу о покупке Барселонки судейского комитета то уже официально отняли бы трофеи с 2001-18 и отправили бы в Сегунду
Обычные хотелки халамадрида Но голы с оффсайдов засчитали именно Реалу, а не барсе. Левые пенки забивали тоже реал. Соперников удаляли тоже в матчах с реалом. Ты фан Реала, уровень мышления не выше определённого поэтому всерьёз веришь, что можно покупать судейский комитет за млн.
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Syndycate
Лично я считаю, что, вне зависимости от итогов расследования, нужно на всякий случай назначить пенальти в пользу Аргентины
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ДЖИН
Кто бы этого лысого шарлатана уже бы скинул с трона ЛаЛиги. Засиделся там этот маслокрад.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Bergkamp007
Почему Барса до сих пор не дала комментарий по поводу заносов судьям? Расставили бы все точки над i
клуб все высказал. каждый день эту чушь они комментировать не будут
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человек-муравей человек-физрук
как только Тебас призвал Лапорту уйти развеялись последние сомнения для чего это все затевалось. нужен другой руководитель который будет против Суперлиги. с Юве такой же финт выкинули. в итоге Юве больше не заикается про СЛ. думаю и с Барсой так будет. как только Лапорта откажется от идеи СЛ сразу скажут что все чисто
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suzok
Ответ Born is the King
Тебас и так максимально защищает Барселонку. Иначе сотрудничай Тебас по делу о покупке Барселонки судейского комитета то уже официально отняли бы трофеи с 2001-18 и отправили бы в Сегунду
Иди проспись
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suzok
Ответ шампион
"Вы фсе врети!" Как и ожидалось, у каталунского позорища не нашлось хоть какого-то мало-мальски приличного объяснения ситуации с выплатой судье денег на протяжении двадцати лет. По-хорошему, тут не Сегунда, это чемпионат Каталунии.
Иди проспись...
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falkao2013
Javier Tebas: "If Laporta does not explain the ’Negreira case,’ he should resign."
Держи)
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бек саидов
Ответ xQcoW
бчк слишком долго было легко благодаря заряженным судейкам! Они думают, что могут продолжать перекупать судей, чтобы получать выгодные решения и результаты. Пришло время им столкнуться с последствиями своих действий и выгнать в Сегунду этот жалкий мошеннический проект
Значить горит нешуточно. Это очень хорошо.
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nobrainnopain
Ответ falkao2013
Неее)) Здесь ты либо как официальное лицо потребуй объяснения от клуба,а не президента,либо как сосед требуй отставки человека,который тебе не нравится.
В новости на спортсе написано, что Тебас обратился к Барселоне. Не поленился, проверить. Возможно, есть вероятность что местные корреспонденты накосячили. Тут она как в анекдоте 50/50 :или накосячат или нет)
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yarmuck
Ответ Elm
Тебас спас Барселону. Если бы не он, Барселона не смогла потратить 200 млн. летом и купить игроков. Он мог просто заблокировать все рычаги.
Тебас спасает не Барса, а Ла Лигу, потому что без Барсы это еде не полноценный турнир
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Bergkamp007
Почему Барса до сих пор не дала комментарий по поводу заносов судьям? Расставили бы все точки над i
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yarmuck
Ответ OldRedWhite
Этот дурик даже не знает , что в маске не Табас , а Осимхен !
Какой еще Табас?
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бек саидов
Ответ VictorVallecano
Забавно, Тебас, наоборот, прикрывает пятые точки "Больше, чем коррупции".
Он раньше прикрывал пятие точки Бартомеу. Не за спасибо конешно. А сейчас прикрывает свою. Не дай бог, если дело наберёт обороты, то прямиком выходят на него, вот почему вдруг сменил курс направления.
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falkao2013
Ответ nobrainnopain
Ну не болбою в Барселоне он должен обращаться же за разъяснением.
Неее)) Здесь ты либо как официальное лицо потребуй объяснения от клуба,а не президента,либо как сосед требуй отставки человека,который тебе не нравится.
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Dan Kennedy
Ответ Lindeman
ПСЖ будет против
Да там могут многие против высказаться. Так-же испанское правительство недовольно будет, а французские будут избегать конфликта с ними же.
Ну типа как можно просто взять и перенести клуб из Ла Лиги в Лигу 1? Ладно бы Барселона с низов начинала, но это уже невыгодно каталонцам.

Много причин найдется почему этого не будет.
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blaugrana_man
Ответ xQcoW
бчк слишком долго было легко благодаря заряженным судейкам! Они думают, что могут продолжать перекупать судей, чтобы получать выгодные решения и результаты. Пришло время им столкнуться с последствиями своих действий и выгнать в Сегунду этот жалкий мошеннический проект
Согласен, давно пора загнать Реал в терсеру. Надоели уже эти оптовые покупки европейских судей и полностью подчинённый Пересу судейский корпус Испании
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nobrainnopain
Ответ falkao2013
Потому что Тебас вчера обратился не к Барселоне,а к Лапорте лично,призвав того уйти в отставку. Joan Laporta: "Tebas wanted us to sign the CVC deal which he himself RUNS, but we signed better deals fortunately." Joan Laporta: “Tebas knows he can no longer control Barça from a distance like he used to with me. The party is over”
Ну не болбою в Барселоне он должен обращаться же за разъяснением.
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бек саидов
Ответ xbfy7wncvc
Такие высказывание то же что и выстрелить себе в ногу. Да и не Лапорте говорить про маски, которую он сам недавно снял с надписью «месси остается» на лобешнике
Лапопта здорово на.... дураков , выгнав главного баблососа из клуба, и правильно сделал.Это был большим шагом вперёд в пути оздоровления клуба Ради этого жадного человечка бартомеу опустился так низко , что взялся платить разным организациям миллионы и почти утопил клуб.
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Маноло Санчи́с
Ответ zhukas58
На месте Барселоны я бы рассмотрел реальную возможность перейти во Французскую лигу, так как этого барселонофоба терпеть надоело. Диктует на сколько новичков подписывать надо, какие-то судейские подкупы выдумал - отвратительные персонаж. Тем, что Барселона играет в чемпионате Испании ему гордиться надо и дорожить, так как это один из самых популярных брендов мира, а он только палки в колеса вставляет.
И как только он посмел просить САМУ Барселону соблюдать законы? Вот же ш гад неблагодарный!
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falkao2013
Ответ nobrainnopain
Тогда зачем такой выпад в адрес Тебаса? Если все предоставят на специальной пресс-конференции?
Потому что Тебас вчера обратился не к Барселоне,а к Лапорте лично,призвав того уйти в отставку.
Joan Laporta: "Tebas wanted us to sign the CVC deal which he himself RUNS, but we signed better deals fortunately."
Joan Laporta: “Tebas knows he can no longer control Barça from a distance like he used to with me. The party is over”
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balo1990
Понятно, значит еще один барселонофоб
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Арматурмалай
Барселоне ничего не угрожает. Реал первым заступится за нее в этой ситуации. Любые наказания в сторону Барсы, просто убьют и без того унылую Ла Лигу. Нет никакого хейта в сторону испанского чемпионата, но он очевидно уже не так интересен как лет 10 назад
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Cruel Snake
Они столько лет платили судьям, нарушая закон. Последствия крайне негативные прогнозирует, а этот виноватым себя вообще не считает
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nobrainnopain
Ответ falkao2013
Ну просто сайт как обычно выкладывает часть пресс-конференции. В целом Лапорта сказал,что будет ещё одна пресс-конференция и там все расскажут и предоставят всю информацию по этому делу. Также Жоан сказал,что на руках имеются доказательства платежей в его первый срок. И ещё ни полиция, ни прокуратура не обращалась в клуб по поводу расследования,а сам клуб проводит расследование внутри.
Тогда зачем такой выпад в адрес Тебаса? Если все предоставят на специальной пресс-конференции?
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