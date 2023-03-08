Мерфи о пенальти в ворота «Дортмунда»: «Нелепое решение. В АПЛ бы никогда не поставили, у нас такие назначают гораздо реже, чем в Италии и Испании»
Дэнни Мерфи считает ошибочным пенальти в ворота «Боруссии» в матче с «Челси».
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» обыграл дортмундцев со счетом 2:0 и прошел дальше по сумме двух матчей (2:1).
На 47-й минуте матча главный арбитр Данни Маккели с помощью ВАР назначил пенальти в ворота «Боруссии» за игру рукой Мариуса Вольфа в штрафной площади. Кай Хавертц не реализовал пенальти, попав в штангу, однако судьи решили, что 11-метровый нужно перебить, поскольку до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц был точен.
– В Премьер-лиге за это бы никогда пенальти не поставили. Никогда. Нелепое решение. Но удача часто отворачивалась от них, если брать упущенные моменты...
– В АПЛ бы пенальти не дали?
– Нет. Если сравнить с Англией количество пенальти, которые ставят в Испании, Италии, – у нас их назначают гораздо реже благодаря работе, проделанной Говардом Уэббом (глава судей АПЛ – Sports.ru). В прошлом сезоне мы видели много таких решений, нелепых попаданий мяча в руку, когда кто-то бьет с ярда или двух на скорости 100 миль в час. Что тут можно поделать? Это вообще не пенальти.
Решение перебить было верным, согласно букве закона. Но это точно не пенальти... Если взять игру за все 90 минут и спросить, сделали ли они достаточно?.. Безотносительно пенальти – они сделали достаточно для победы, – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
4 пенальти против Борнмута не назначают, забывают провести линию офсайда.
Тот кто больше платить честным судьям, тот и заказывает музыку.