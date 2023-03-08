Мерфи о пенальти в ворота «Дортмунда»: «Нелепое решение. В АПЛ бы никогда не поставили, у нас такие назначают гораздо реже, чем в Италии и Испании»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Дэнни Мерфи премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Говард Уэбб Данни Маккели видеоповторы Мариус Вольф Кай Хавертц Футбол

Дэнни Мерфи считает ошибочным пенальти в ворота «Боруссии» в матче с «Челси».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» обыграл дортмундцев со счетом 2:0 и прошел дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте матча главный арбитр Данни Маккели с помощью ВАР назначил пенальти в ворота «Боруссии» за игру рукой Мариуса Вольфа  в штрафной площади. Кай Хавертц не реализовал пенальти, попав в штангу, однако судьи решили, что 11-метровый нужно перебить, поскольку до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц был точен. 

– В Премьер-лиге за это бы никогда пенальти не поставили. Никогда. Нелепое решение. Но удача часто отворачивалась от них, если брать упущенные моменты...

– В АПЛ бы пенальти не дали?

– Нет. Если сравнить с Англией количество пенальти, которые ставят в Испании, Италии, – у нас их назначают гораздо реже благодаря работе, проделанной Говардом Уэббом (глава судей АПЛ – Sports.ru). В прошлом сезоне мы видели много таких решений, нелепых попаданий мяча в руку, когда кто-то бьет с ярда или двух на скорости 100 миль в час. Что тут можно поделать? Это вообще не пенальти.

Решение перебить было верным, согласно букве закона. Но это точно не пенальти... Если взять игру за все 90 минут и спросить, сделали ли они достаточно?.. Безотносительно пенальти – они сделали достаточно для победы, – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

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11 комментариев

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Rustam Abdullayev
Арсенал - бормутом боулинг играли без пенальти
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Magmi
Ну английские судьи, а еще во главе с Уэббом - это прям знак качества)
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Dauren Ussenov
Пике тоже ничего не мог поделать против Дзюбы - выставлять руку и отворачиваться как раз смахивает на умышленность.
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lovec23
С трактовкой таких нарушений в любом чемпионате твориться полнейшая дич . Одни и те же моменты трактуются по разному . Тут мне кажется разбираться вообще бесполезно , каждый судья судит по своему .
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Саша Мокрушин
100% пендаль.
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Эль Иберико
Согласен с Мерфи. Достал уже этот цирк имени вар.
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Born is the King
Приводить в пример английских судеек да ещё как эталон указывать на Уэбба это насколько надо быть отбитым. Чистейший пенальти. Мерфи лучше молчать и надеется,что Реал не воткнет в Ливер ещё 5
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Джейме Ланнистер
Привести пример АПЛ не хорошее дело.
4 пенальти против Борнмута не назначают, забывают провести линию офсайда.
Тот кто больше платить честным судьям, тот и заказывает музыку.
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Andrew Petrov
там не рука там ручища,а потом цирк
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Under
Юнайтед - Кристал Пэлас, например
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Акира_1
Тут он прав. Тейлор бы и смотреть не пошёл, зачем ему.
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