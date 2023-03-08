Заммер о перебитом пенальти в ворота «Дортмунда»: «Настоящий скандал. Маккели – очень высокомерный человек»

назвал назначение пенальти в ворота «Боруссии» скандалом.

В ответной встрече 1/8 финала чемпионов дортмундцы уступили « » (0:2) и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2).

На 47-й минуте матча мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Кай Хавертц пробил в штангу, однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц реализовал одиннадцатиметровый.

«Пенальти и перебивание – это настоящий скандал. Маккели – очень, очень высокомерный человек. Судья должен обладать определенной харизмой», – сказал бывший капитан « ».

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?