Заммер о перебитом пенальти в ворота «Дортмунда»: «Настоящий скандал. Маккели – очень высокомерный человек»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Маттиас Заммер Данни Маккели видеоповторы Футбол

Маттиас Заммер назвал назначение пенальти в ворота «Боруссии» скандалом.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы уступили «Челси» (0:2) и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2).

На 47-й минуте матча мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Кай Хавертц  пробил в штангу, однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц реализовал одиннадцатиметровый.

«Пенальти и перебивание – это настоящий скандал. Маккели – очень, очень высокомерный человек. Судья должен обладать определенной харизмой», – сказал бывший капитан «Боруссии».

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

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10 комментариев

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ZarvuR2020
Даже рад, что это случилось и дортмундцы горят. За две игры только грубость и нырки при любом контакте в момент победного счёта. Всё.
+1
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Саша Белый
Ответ Покерный Футбол
Не понимаю,в чем скандал,все же просто как раз,два: Если вбежал игрок бьющей команды,то пенальти перебивается в случае если забили. Если вбежал игрок обороняющееся команды,то перебивается если пенальти не забили. Если вбежали игроки обеих команд то перебивается при любом исходе. Вот и всё.
Все так, но очень часто на это закрывают глаза, что меня удивляет. Тут все было по правилам, поэтому гул и поднялся, что не как всегда)
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Stereostrike
Ответ Покерный Футбол
Не понимаю,в чем скандал,все же просто как раз,два: Если вбежал игрок бьющей команды,то пенальти перебивается в случае если забили. Если вбежал игрок обороняющееся команды,то перебивается если пенальти не забили. Если вбежали игроки обеих команд то перебивается при любом исходе. Вот и всё.
В правилах ВАР чётко сказано, что они вмешиваются в игру с советом повторить пенальти только в том случае, если защитник, вбежавший в штрафную раньше удара, напрямую воздействует на потенциального бьющего/стоит на траектории удара и тем самым предотвращает очевидную голевую ситуацию!
Как мы видим, мяч летит по диагонали от дальней штанги, то есть Салих Озджан никому из игроков Челси не мешает, так что ВАР вмешиваться не должен!
это так, к слову
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Виталий Ан
Ответ Покерный Футбол
Не понимаю,в чем скандал,все же просто как раз,два: Если вбежал игрок бьющей команды,то пенальти перебивается в случае если забили. Если вбежал игрок обороняющееся команды,то перебивается если пенальти не забили. Если вбежали игроки обеих команд то перебивается при любом исходе. Вот и всё.
Не разу не видел чтоб перебивали пенальти если забит гол и твои игроки вбежали. Не видел эпизода, просто констатирую факт.
+1
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DolJun
так а в чем скандал, если до мяча первым добрался игрок, получивший себе преимущество нарушив правила? я понял бы если бы протестовали против манеры исполнения, ведь вратарей и так уже в жесточайшие рамки загнали: ногу на ленте оставь, трешток запретили чтобы бьющего из равновесия вывести, так бьющие еще и 300 раз запнутся перед ударом чтобы спровоцировать на ошибку.
+3
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Доминатор3000
Могу понять обе стороны.
Убрать бы шаги вот эти,с задержкой перед ударом.
И добивания тоже.
Забил и забил.
Нет? Нет.
Забежал там кто-то или нет неважно.
С пенальти давно пора разобраться.
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Chernoy
Только ленивый не обыгрывал Челси, а Дортмунд выглядел как ребёнок, попавший в раздевалку и увидевший майки с фамилиями игроков.
+2
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Покерный Футбол
Не понимаю,в чем скандал,все же просто как раз,два:
Если вбежал игрок бьющей команды,то пенальти перебивается в случае если забили.
Если вбежал игрок обороняющееся команды,то перебивается если пенальти не забили.
Если вбежали игроки обеих команд то перебивается при любом исходе. Вот и всё.
+15
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Артем_
А что не так? Все по правилам. И это решение всей бригады судей.
+10
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TravenS
Судья вообще не должен обладать харизмой. Он просто напросто должен хорошо судить. И причём здесь высокомерие я не понимаю от слова совсем
+9
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