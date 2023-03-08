Заммер о перебитом пенальти в ворота «Дортмунда»: «Настоящий скандал. Маккели – очень высокомерный человек»
Маттиас Заммер назвал назначение пенальти в ворота «Боруссии» скандалом.
В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы уступили «Челси» (0:2) и вылетели из турнира по сумме двух матчей (1:2).
На 47-й минуте матча мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Кай Хавертц пробил в штангу, однако судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц реализовал одиннадцатиметровый.
«Пенальти и перебивание – это настоящий скандал. Маккели – очень, очень высокомерный человек. Судья должен обладать определенной харизмой», – сказал бывший капитан «Боруссии».
Как мы видим, мяч летит по диагонали от дальней штанги, то есть Салих Озджан никому из игроков Челси не мешает, так что ВАР вмешиваться не должен!
это так, к слову
Убрать бы шаги вот эти,с задержкой перед ударом.
И добивания тоже.
Забил и забил.
Нет? Нет.
Забежал там кто-то или нет неважно.
С пенальти давно пора разобраться.
Если вбежал игрок бьющей команды,то пенальти перебивается в случае если забили.
Если вбежал игрок обороняющееся команды,то перебивается если пенальти не забили.
Если вбежали игроки обеих команд то перебивается при любом исходе. Вот и всё.