Беллингем о пенальти в ворота «Дортмунда»: «Смешно, что «Челси» дали перебить. Каждый раз кто-то вбегает, а у Хавертца еще такой медленный разбег»

Теги Боруссия Дортмунд Челси бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Данни Маккели Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем недоволен решением судьи назначить пенальти в матче «Боруссии» и «Челси». 

Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей Мариусу Вольфу в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

Кай Хавертц с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«С того места, где я был, казалось, что они были очень близко друг от друга. Не знаю, куда там можно было деть руки. Кажется, их разделял метр или два, хотя не скажу точно. Проблемы мне не нужны, я и так уже заплатил достаточно [за критику судей].

Назначение пенальти разочаровало само по себе. То, что им дали его перебить, вообще смешно. Думаю, что при каждом пенальти кто-то вбегает в штрафную площадь. А тут еще у Хавертца такой медленный разбег. Но это игра, судья принял такое решение, и нам остается с ним смириться», – сказал полузащитник немецкой команды. 

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Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

41 комментарий

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shava72
Такой "проход" две копейки стоит.
Попадут в следующем раунде на Баварию или Реал - и все закончится жестким поревом.
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Александр Панов
Ответ Nuteruoli
Огромную роль играет ещё какой судья обслуживал матч. Маккели уже ставил пеналить за маленький контакт на Стерлинге в полуфинале Евро, потом на него вылилось много критики, теперь он такой пенальти не поставит. Тот контакт тоже помешал Стерлингу, поменяло положение его тела, вы хотите сказать что тогда пенальти был назначен верно?
Мне одному очевидно, что футбольные правила не должны различаться в зависимости от того, какой судья обслуживает матч?
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Nuteruoli
Ответ Александр Панов
Я прекрасно вижу, как Хавертса при толчке в момент удара качает в сторону от переноса центра тяжести, что очевидно сказалось на точности попадания по мячу. Даже на приведённом мной пруфом стопкадре видно, что в момент удара положение тела футболиста совершенно неестественно, что вызвано внешним воздействием на игрока. Это пенальти, какими бы гранями вы тут не пытались оперировать
Огромную роль играет ещё какой судья обслуживал матч. Маккели уже ставил пеналить за маленький контакт на Стерлинге в полуфинале Евро, потом на него вылилось много критики, теперь он такой пенальти не поставит. Тот контакт тоже помешал Стерлингу, поменяло положение его тела, вы хотите сказать что тогда пенальти был назначен верно?
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Александр Панов
Ответ Nuteruoli
Ну вот сравни этот момент с моментом когда Маунта толкнули в спину на ЧМ в 1/4 против Франции, из этих моментов можно понять грань, когда можно ставить пенальти.
Я прекрасно вижу, как Хавертса при толчке в момент удара качает в сторону от переноса центра тяжести, что очевидно сказалось на точности попадания по мячу. Даже на приведённом мной пруфом стопкадре видно, что в момент удара положение тела футболиста совершенно неестественно, что вызвано внешним воздействием на игрока. Это пенальти, какими бы гранями вы тут не пытались оперировать
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b9dc9qmr6f
Ответ Roman
Ну вообще, если естьт акое правило, значит должны были продумать момент с разбегом во время пенальти. Хаверц( и не только он так делает) остановился во время разбега И вбежали сначала игроки Челси
Останавливаться запрещено и так, но очень медленно двигаться никто не запрещает
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Nuteruoli
Ответ Александр Панов
я вас понял, адепт теорий "чуть-чуть нарушение это не нарушение", "немножко беременна" и "на полшишечки нещитово"
Ну вот сравни этот момент с моментом когда Маунта толкнули в спину на ЧМ в 1/4 против Франции, из этих моментов можно понять грань, когда можно ставить пенальти.
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Висита Эльмурзаев
Нытик
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Александр Панов
Ответ Nuteruoli
Таких моментов в футболе более 1000 было, много в таких моментах пенальти не ставилось. Если за каждый контакт в штрафной пенальти ставить, то это уже будет не футбол, а серии пенальти, за матч таких моментов 3-4.
я вас понял, адепт теорий "чуть-чуть нарушение это не нарушение", "немножко беременна" и "на полшишечки нещитово"
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Nuteruoli
Ответ Александр Панов
Серьёзно, толчок в спину на скорости однозначно сильно мешает бьющему игроку. https://gyazo.com/0e61ae0eea1fab5873374785bad6744a https://gyazo.com/9979ecc97ddf3bb2ae50daa18e3a5b8c
Таких моментов в футболе более 1000 было, много в таких моментах пенальти не ставилось. Если за каждый контакт в штрафной пенальти ставить, то это уже будет не футбол, а серии пенальти, за матч таких моментов 3-4.
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Александр Панов
Ответ Nuteruoli
Серьезно? Не большой толчок от Джан в спину это пенальти? Тогда и на Ройсе можно было ставить, когда Закария на нем в конце матча фолил.
Серьёзно, толчок в спину на скорости однозначно сильно мешает бьющему игроку. https://gyazo.com/0e61ae0eea1fab5873374785bad6744a https://gyazo.com/9979ecc97ddf3bb2ae50daa18e3a5b8c
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Саша Казанов
Ответ Алекс 777
в целом правила пенальти маскимально строги к наказанной команде, с ленточки не сойти, вбежали две команды в штрафную, еще раз наказывают. сейчас за моду вляли делать паузу перед ударом. бред какой то, тогда уж сразу менять счет на тало без этого цирка с перебитиями.
Сразу видно ставил фора Дортмунд +1.5
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Nuteruoli
Ответ Born is the King
Мудрика купили за 70 млн и рано ещё делать выводы. Он талантливный вингер. Зачем мне тебя ноунейма убеждать,сама подумай?) Футбол покажет
Мудрика купили за 70, но с учётом бонусов вышло 100. Он талантливый, ахаха, рассмешил, возьми любого на позиции Мудрика из АПЛ, даже тех же Гното и Саммервилла из Лидса, они уже забивают голы, но стоили при переходе как 1/10 от трансфера Мудрика. Ну и если я ноунейм и не сижу 24 часа в день как ты на этом сайте то ладно, смотрю ты за счёт этих плюсов самоутверждаешь свое эго.
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Quack
Так вроде бы в правилах прямо написано, что если процедура пробития пенальти была нарушена игроками обеих команд, а гол с пенальти забит не был, то пенальти перебивается. Довольно странно, что это вызывает удивление у профессионального игрока
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eazyjet
Правила пробития пенальти точно надо корректировать, уточнять, не должен бьющий останавливаться после разбега, это в корне меняет ситуацию при пробитии.
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Born is the King
Ответ Nuteruoli
Так Челси покупается на них, кто за Мудрика, который играет как обычный дворовый футболист 100 заплатил? Или это уже пиар менеджеры Шахтёра америкоса накалоли? Ну а если серьезно, убеди почему Энцо лучше Белингема.
Мудрика купили за 70 млн и рано ещё делать выводы. Он талантливный вингер. Зачем мне тебя ноунейма убеждать,сама подумай?) Футбол покажет
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Stivi M.D.
Ответ Slavick Nemkovsky
Беллингем просто обижается, что по факту это Хаверц стоит 150 млн, а не он
По какому факту
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Nuteruoli
Ответ Born is the King
Вот поэтому я и говорю,что все эти донные Белингемы и Шахины это продукты пиар менеджеров Боруссии
Так Челси покупается на них, кто за Мудрика, который играет как обычный дворовый футболист 100 заплатил? Или это уже пиар менеджеры Шахтёра америкоса накалоли? Ну а если серьезно, убеди почему Энцо лучше Белингема.
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Nuteruoli
Ответ Александр Панов
в начале первого тайма на Хавертсе стопроцентный пеныль не дали, но это другое, это не смешно.
Серьезно? Не большой толчок от Джан в спину это пенальти? Тогда и на Ройсе можно было ставить, когда Закария на нем в конце матча фолил.
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Nuteruoli
Ответ Trey4rch
Показал чем? Забегом? Ну типа ты серьезно оцениваешь уровень и ценник игрока по спринту в отдельно взятом моменте? Начнем с того, что в той ситуации Энцо вообще не должен был бежать за ним, это не его эпизод, притом он единственный, наряду с Силвой, кто летел в оборону
Ну за него же заплатили 127, значит он должен быть идеальным во всем, я просто написал человеку, что Энцо тоже не Бог, можно много найти моментов, где Джуд>Энцо.
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kin
Засудили. Клиперу нельзя выходить, то и паузы запретите форварду
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Born is the King
Ответ Nuteruoli
Согласен, Челси с Пулишичем прокатили, Барселону с Дембеле, Санчо с МЮ. Это и есть работа клуба, чтобы такие как Боули платили за них огромные деньги. Челси как раз взорвал рынок своими бредовыми трансферам, так что теперь такие как Белингем меньше чем за 100 не уйдут
Вот поэтому я и говорю,что все эти донные Белингемы и Шахины это продукты пиар менеджеров Боруссии
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Александр Панов
в начале первого тайма на Хавертсе стопроцентный пеныль не дали, но это другое, это не смешно.
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Trey4rch
Ответ Nuteruoli
Адейеми в первом матче в отдельно взятом эпизоде показал, что Энцо тоже не все свои 127 стоит, как и Мудрик свои 100 тоже.
Показал чем? Забегом? Ну типа ты серьезно оцениваешь уровень и ценник игрока по спринту в отдельно взятом моменте? Начнем с того, что в той ситуации Энцо вообще не должен был бежать за ним, это не его эпизод, притом он единственный, наряду с Силвой, кто летел в оборону
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Dinamik1
Раньше при пробитии нельзя было делать паузу.Сейчас эта пауза для обмана вратаря почему страдают остальные игроки что свои что жужие.
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Nuteruoli
Ответ Born is the King
Чё за бред? Не вёл Белингем игру Англии. Тот же Райс наголову лучше и качественнее как игрок. Боруссия хорошо пиарит своих неликвидов и многие топ клубы на этом попадались
Согласен, Челси с Пулишичем прокатили, Барселону с Дембеле, Санчо с МЮ. Это и есть работа клуба, чтобы такие как Боули платили за них огромные деньги. Челси как раз взорвал рынок своими бредовыми трансферам, так что теперь такие как Белингем меньше чем за 100 не уйдут
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