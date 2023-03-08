Беллингем о пенальти в ворота «Дортмунда»: «Смешно, что «Челси» дали перебить. Каждый раз кто-то вбегает, а у Хавертца еще такой медленный разбег»

недоволен решением судьи назначить пенальти в матче «Боруссии» и «Челси».

Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 47-й минуте мяч попал в руку полузащитнику гостей в штрафной площади немецкой команды после подачи Бена Чилуэлла с фланга. Главный арбитр Данни Маккели обратился к ВАР, затем сам посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего назначил пенальти.

с точки пробил в штангу. Но судьи решили, что пенальти нужно перебить – до удара в штрафную вбежали несколько игроков обеих команд. Со второй попытки Хавертц забил.

«С того места, где я был, казалось, что они были очень близко друг от друга. Не знаю, куда там можно было деть руки. Кажется, их разделял метр или два, хотя не скажу точно. Проблемы мне не нужны, я и так уже заплатил достаточно [за критику судей].

Назначение пенальти разочаровало само по себе. То, что им дали его перебить, вообще смешно. Думаю, что при каждом пенальти кто-то вбегает в штрафную площадь. А тут еще у Хавертца такой медленный разбег. Но это игра, судья принял такое решение, и нам остается с ним смириться», – сказал полузащитник немецкой команды.

Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»

«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?