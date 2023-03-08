Мерфи о Бруну: «Тот, кто все время ныряет в штрафной, пытаясь выпросить пенальти, жульничает, не может быть капитаном «МЮ». Это не лидер»

считает, что не должен быть капитаном « ».

«Думаю, в данный момент тен Хаг поступил верно (отставив Бруну капитаном – Sports.ru), не поддавшись внешнему влиянию, но в долгосрочной перспективе, по-моему, он не капитан «Юнайтед».

Не думаю, что тот, кто все время ведет себя так, как Фернандеш, может быть капитаном.

Поймите меня правильно, он потрясающе талантлив, он отличный игрок – я не говорю про его игровые качества. Но капитан одного из величайших клубов в мире должен обладать определенными качествами. Прежде всего, не жульничать и не нырять, чем очень увлекается [Бруну]. Он все время пытается подставить соперника, и в выходные можно было увидеть это по меньшей мере три раза — например, когда [Ибраима Конате] коснулся его груди, а он закрыл лицо руками. Это позор.

Я ненавижу, когда игроки ведут себя подобным образом, и если бы то же самое сделал игрок «Ливерпуля», я сказал бы точно так же. Это не капитан «Манчестер Юнайтед».

Тот, кто ныряет в штрафной, когда рядом никого нет, чтобы попытаться выпросить пенальти, и вскидывает руки вверх каждый раз, когда он не получает пас или когда кто-то поступает не так, как он хочет, – не лидер. Это не тот, кто подает игрокам пример.

Вдохновляет ли он игроков? Нет! Я уверен, что когда он делает что-то подобное, некоторые игроки думают: «Что он вытворяет?», – сказал бывший игрок « ».

Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»