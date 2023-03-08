Мерфи о Бруну: «Тот, кто все время ныряет в штрафной, пытаясь выпросить пенальти, жульничает, не может быть капитаном «МЮ». Это не лидер»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Дэнни Мерфи премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Ибраима Конате Футбол

Дэнни Мерфи считает, что Бруну Фернандеш не должен быть капитаном «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, в данный момент тен Хаг поступил верно (отставив Бруну капитаном – Sports.ru), не поддавшись внешнему влиянию, но в долгосрочной перспективе, по-моему, он не капитан «Юнайтед».

Не думаю, что тот, кто все время ведет себя так, как Фернандеш, может быть капитаном.

Поймите меня правильно, он потрясающе талантлив, он отличный игрок – я не говорю про его игровые качества. Но капитан одного из величайших клубов в мире должен обладать определенными качествами. Прежде всего, не жульничать и не нырять, чем очень увлекается [Бруну]. Он все время пытается подставить соперника, и в выходные можно было увидеть это по меньшей мере три раза — например, когда [Ибраима Конате] коснулся его груди, а он закрыл лицо руками. Это позор.

Я ненавижу, когда игроки ведут себя подобным образом, и если бы то же самое сделал игрок «Ливерпуля», я сказал бы точно так же. Это не капитан «Манчестер Юнайтед».

Тот, кто ныряет в штрафной, когда рядом никого нет, чтобы попытаться выпросить пенальти, и вскидывает руки вверх каждый раз, когда он не получает пас или когда кто-то поступает не так, как он хочет, – не лидер. Это не тот, кто подает игрокам пример.

Вдохновляет ли он игроков? Нет! Я уверен, что когда он делает что-то подобное, некоторые игроки думают: «Что он вытворяет?», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»

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62 комментария

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obidnyi
Ответ Младенец с лицом убийцы
Если так посмотреть, то на данный момент в крупнейших командах мира подобные Бруно капитаны. Юве - Бонуччи, который их покинул и перешел в стан приципиальных соперников; Барса - Бускетс, великолепный игрок, но также известен как симулянт и провокатор; Реал - режиссер Бензема.
"Бускетс -провокатор" это враньё, Бускетс -симулянт -преувеличение
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obidnyi
Ответ Марслан Акматалиев
Бускетса по сути называют симулянтом за один эпизод в матче с Интером, и то там действительно было нарушение (игрок Интера попал рукой по лицу Бускетса). А про Бускетса провокатора слышу впервые. Есть куча игроков которые хуже Бускетса в плане поведения на поле.
Дрогба валялся на газоне в 100 раз больше Серджио, только почему то Бускетс -симулянт , и, что совсем бред, -провокатор, а Дрогба мужественный игрок)) такие болельщики футбольные
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Баркамол Абдулла
Про Стерлинга или про Суареса когда они играли за Ливерпуль и ныряли при каждый встречного ветра, почему то он не чего не сказал
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Power Lifting
Это в честь этого Мерфи назвали «закон Мерфи»?
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Терминатор///Айлбибекович
Кринж один из главных дельфинов в футболе.Регулярно выкидывает капитанскую повязку на поле и это ему что то не мешает капитанить в сборной и даже Наср Але.
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stastzar
Согласен с Дэнни, но тем не менее, по мне Бруну - отличный игрок, основополагающий в МЮ (вместе с Казимиро)
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Artūras Grigas
Ответ Ман Сити
Все так пенальдеш один из главных дельфинов АПЛ. Но ведь в маню всегда игра строилась вокруг нырков. Раньше всяких нырянгов, теперь пенальдеш. Каков проект таков и капитан у него.
А ты вспомни самого главного ныряльщика - пахаря Стерлинга , когда он нырял за голубую цистерну.
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Artūras Grigas
Ответ redalexwhite
А есть, или были среди португалов не симулянты и провокаторы? Это у них национальная черта, Пепе - мерзкая вишенка на этом торте.
Предъяви хоть один момент , когда так делал Диогу Жота?!
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red_devils
а когда кун был кэпом и нырял... а стоп, это же другое))
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Artūras Grigas
Ответ sintenced
Слиппи Джи много лет был капитаном Ливерпуля, в котором играл Мерфи, и ничего.
Тупо и не смешно!
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Artūras Grigas
Он взял пример от кристины и Стерлинга.
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Владислав Романов
Ответ redalexwhite
А есть, или были среди португалов не симулянты и провокаторы? Это у них национальная черта, Пепе - мерзкая вишенка на этом торте.
испорченная вишенка😁
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Владислав Романов
Ответ Алексей Матыгин
а есть ли в МЮ игроки уровня капитана?
правильный вопрос, поэтому капитанит истеричка)
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Матвей Бондарев
Винисиус, Стерлинг тоже любители понырять. Аж бесят такие.
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Владислав Романов
Ответ Winfated
Ну по поводу нырков - Джеррард не раз нырял в штрафной, да Дэнни Мерфи? Или ты уже забыл?)))
Так акцент не на нырках здесь. Претензия в том, что Бруно ведёт себя как баба, а не как капитан. Ныряли периодически все, но что бы Джеррард ходил скулил по полю и винил партнёров, я не припомню.
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Владислав Романов
Ответ FCSMfan
спортс специально набрасывает новости с хейтом Бруну от всяких дурачков для того чтобы местные дурачки порезвились. Есть куча высказываний в поддержку Бруну, от того же Саа например. Но их почему то не публикуют.
Забавная у Вас логика, если человек критикует Бруно, то он дурачок, а если хвалит, то красавчик?))) Как по мне, так он всё правильно сказал. Когда МЮ побеждает и без проблем, он феерит, как только сталкиваются с проблемами, Фернандеша будто подменяют, начинает ныть, выпрашивать фолы, возмущаться судейством и предъявлять партнёрам по команде. Капитан себе такое не должен позволять. Летом повязку примет другой, я в этом уверен, кроме Каземиро кандидатов не вижу.
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ПомБур-Шиномонтажник
Ответ Младенец с лицом убийцы
Если так посмотреть, то на данный момент в крупнейших командах мира подобные Бруно капитаны. Юве - Бонуччи, который их покинул и перешел в стан приципиальных соперников; Барса - Бускетс, великолепный игрок, но также известен как симулянт и провокатор; Реал - режиссер Бензема.
Бензема? Серьезно? Ты походу с Суаресом или Левандовски перепутал
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Абдул Абакаев
Ответ Младенец с лицом убийцы
Если так посмотреть, то на данный момент в крупнейших командах мира подобные Бруно капитаны. Юве - Бонуччи, который их покинул и перешел в стан приципиальных соперников; Барса - Бускетс, великолепный игрок, но также известен как симулянт и провокатор; Реал - режиссер Бензема.
перечисли мне любую симуляцию бускетса кроме той известной и уж тем более провокацию
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Илья Игнатьев
Ответ Младенец с лицом убийцы
Если так посмотреть, то на данный момент в крупнейших командах мира подобные Бруно капитаны. Юве - Бонуччи, который их покинул и перешел в стан приципиальных соперников; Барса - Бускетс, великолепный игрок, но также известен как симулянт и провокатор; Реал - режиссер Бензема.
Натянул сову на глобус)
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Caterina
Ответ Лёвик Султановс
серьёзно? тебе сколько лет? 14?
Ну да, действительно Бускетс 14 лет назад нырнул, можете гордиться, что застали этот исторический момент в сознательном возрасте.
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ɔculpa
Ответ Младенец с лицом убийцы
Если так посмотреть, то на данный момент в крупнейших командах мира подобные Бруно капитаны. Юве - Бонуччи, который их покинул и перешел в стан приципиальных соперников; Барса - Бускетс, великолепный игрок, но также известен как симулянт и провокатор; Реал - режиссер Бензема.
Ну это далеко не все крупнейшие команды мира) Зато это все активисты Суперлиги)
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DolJun
все правильно написано. цифры он дает, вопросов нет, и вот это его поведение - это такой способ показать что ему не все равно, но как же отвратительно это смотрится.
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Артем_
Фернандеш это мерзопакастный игрок.
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sintenced
Слиппи Джи много лет был капитаном Ливерпуля, в котором играл Мерфи, и ничего.
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Милан. Тонали. 8.
Ответ ROBINZON
Поддерживаю тебя тональный. 8-ая марка крема - это из Милана?
Тонали это игрок Милана
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