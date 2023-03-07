Киоун о Бруну: «Сказал бы ему перестать симулировать и просить поблажки. Он полная противоположность Роя Кина»
Мартин Киоун считает, что Бруну Фернандеш должен изменить свое поведение или покинуть «МЮ».
«Думаю, я сказал бы ему перестать симулировать травмы и просить поблажки – это играет против нас. Как нейтральный зритель, вы смотрите на реакцию некоторых игроков. Это не регбийная лига, я думаю, такое можно сказать [капитану].
Рой Кин, должно быть, наблюдает за этим, и [поведение Фернандеша] прямо противоположно тому, как себя вел Кин.
Таковы современные игроки? Он далек от совершенства, но он может измениться, и тен Хаг должен попытаться [повлиять на него]. В противном случае ему придется уйти», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью talkSPORT.
Ранее Киоун раскритиковал поведение Фернандеша в матче против «Ливерпуля».
По его мнению в МЮ должно быть 11 Кинов в составе