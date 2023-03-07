Киоун о Бруну: «Сказал бы ему перестать симулировать и просить поблажки. Он полная противоположность Роя Кина»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Мартин Киоун Бруну Фернандеш Футбол

Мартин Киоун считает, что Бруну Фернандеш должен изменить свое поведение или покинуть «МЮ».

«Думаю, я сказал бы ему перестать симулировать травмы и просить поблажки – это играет против нас. Как нейтральный зритель, вы смотрите на реакцию некоторых игроков. Это не регбийная лига, я думаю, такое можно сказать [капитану].

Рой Кин, должно быть, наблюдает за этим, и [поведение Фернандеша] прямо противоположно тому, как себя вел Кин.

Таковы современные игроки? Он далек от совершенства, но он может измениться, и тен Хаг должен попытаться [повлиять на него]. В противном случае ему придется уйти», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью talkSPORT.

Ранее Киоун раскритиковал поведение Фернандеша в матче против «Ливерпуля».

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14 комментариев

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С бодуна
Ответ Просто Я
С каких пор метровый оффсайд считается чистейшим голом?
Для сливочных это самый что ни на есть правильный гол !
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laudrup
Ответ Arima Baki
сказал чел который симпатизирует футболисту который больше всех ноет на поле
Вдвойне странно, что это написал тот, кто поливает грязью полузащитников, которые не отбирают мячи. Для него образец хава в МЮ Мактоминей, который только и может что бить по ногам.
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Nerazzurri-88
Кристина так же начинала в молодости. Чем и сформировала к себе отношение. Португальская школа.
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Лёха Жданчик
По мнению Кион тоже не совсем Кин одна буква лишняя и хромосома....
По его мнению в МЮ должно быть 11 Кинов в составе
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Arima Baki
Ответ QWertY
Бруно топ, остальное нытье✊🏻
сказал чел который симпатизирует футболисту который больше всех ноет на поле
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Arima Baki
Ответ Просто Я
С каких пор метровый оффсайд считается чистейшим голом?
для Скама это гол
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QWertY
Бруно топ, остальное нытье✊🏻
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А.В. Бубнов
Вот ведь Клоун, а то типа без тебя он не знает, что перегибает...
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Chernoy
Странно, почему человек по имени Бруну Фернандеш не похож на Роя Кина!?
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LIBerly
Никто из нынешних игроков не сравнится с Кином по характеру, кроме Рамоса (возможно).
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WelcomeBackPURE
Ну он конечно сравнил так сравнил
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ПравдоРуб
Болею за МЮ много лет, Бруно очень нравиться своей игрой но его вечные прошения, споры, нырки итд очень бесят.
+10
-1
+9
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Просто Я
Ответ CriminalJoint62
Его поведение можно понять. Судья отменил чистейший гол Каземиро, а в следующей же атаке забивает Гакпо
С каких пор метровый оффсайд считается чистейшим голом?
+12
-1
+11
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CriminalJoint62
Его поведение можно понять. Судья отменил чистейший гол Каземиро, а в следующей же атаке забивает Гакпо
+3
-5
-2
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