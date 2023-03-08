Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что Бруну Фернандеш останется капитаном «Манчестер Юнайтед».

После поражения манкунианцев от «Ливерпуля» со счетом 0:7 журналисты и бывшие футболисты критиковали игру и поведение полузащитника «Манчестер Юнайтед». Некоторые из них требовали лишить португальца капитанской повязки. 

О том, подвели ли его игроки в том матче

«Нет. Мы в одной лодке – мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы устроили бардак в воскресенье, мы должны с этим разобраться».

О том, останется ли Фернандеш капитаном

«Да, определенно. Я думаю, что он проводит блестящий сезон, и он сыграл большую роль в том, что мы оказались там, где мы находимся в данный момент. Он является источником вдохновения для команды. Все совершают ошибки, и мы на них учимся. Я должен учиться, и он тоже будет учиться.

Он умен. Я очень рад, что он наш игрок, и он капитан, когда Харри [Магуайр] не играет», – сказал тен Хаг. 

Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

Эвра о поведении Бруну в игре с «Ливерпулем»: «Погба делал так же, и Аллегри усадил его на скамейку. Будь я тренером, не выпускал бы такого игрока»

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»

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33 комментария

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gringomike
Ответ Iuasanotu
А такие есть?
Всё ясно. посмотрел комментарии, которые вы пишите.
Троллинг - ваше всё.
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ɔculpa
Ответ RealJon
могу с уверенностью сказать что МЮ никогда не выиграет больших трофеев. Это прям чувствуется
Что, вот прям вот никогда-никогда, да ещё и с уверенностью?)
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Iuasanotu
Ответ gringomike
Ну раз вы так много чего перечислили, почему тогда не упомянули про полезные действия игрока?
А такие есть?
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gringomike
Ответ Iuasanotu
Блестяще бегает по полю, блестяще симулирует, блестяще спорит с судьями Настоящий капитан
Ну раз вы так много чего перечислили, почему тогда не упомянули про полезные действия игрока?
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gringomike
Ответ Давид Agabekyan
А вот тут яиц у Тен Хага не хватило, ведь недовольный Бруно ещё опаснее для раздевалки чем Роналду
чушь не городище.
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MenOfSoccer
Лишь подтверждает слова, что ситуация с Роналду это было личное. Крайне маловероятно, что лысый будет иметь длительную успешную карьеру. С таким характером сольется лет через 10, если не раньше.
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a2wai
Ну не лишит и не лишит.
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Direct free kick
Всего плохого обоим. Крайне переоценные личности
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Th3RealM3
Ответ Osodj Djhshs
Непоследовательный эрик с Али, как дело касается роналду - нам важно только здесь и сейчас, прошлое это прошлое Как коснулось его - ошибки все совершают, мы проделали в прошлом хорошую работу, выйграли игры, ну и что что щас проиграли 0-7?
Кто такой этот Али? Причем тут СИУналду?
P.s глянул ты мадридская шляпа ясн
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Under
Ответ Александр Володин
Если Бруну на поле, то он капитан, а не вице-капитан. Плюс Тен Хааг публично говорит другим клубам - можете делать оффер по Магуайеру, если оно вам нужно. На уже нет.
Если Бруну и Магуаир на поле, то Магуаир капитан.
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Александр Володин
Ответ Dm Kznts
разве Магу официально разжаловали? Пока он капитан
Если Бруну на поле, то он капитан, а не вице-капитан. Плюс Тен Хааг публично говорит другим клубам - можете делать оффер по Магуайеру, если оно вам нужно. На уже нет.
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Under
Ответ Давид Agabekyan
А где он на себя принял? Только говорил о непрофессиональности игроков, и вместо того чтобы что-то думать о тактике, заставлял игроков слушать радующихся ливерпульцев. А Бруно это не капитан. Капитан должен уметь сплотить команду в сложный момент, а Бруно сам начинает истерить первым
Мы в одной лодке – мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Все совершают ошибки, и мы на них учимся. Я должен учиться.

Это не принял на себя?
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Александр Володин
После такого погрома не верится в то, что у Тен Хаага получится. Нужно было избавляться от бесхребетных Далота, Фреда, Марсиаля, а он ещё купил абсолютно бесполезную телегу без характера за сотку и центрального защитника, который в матчах с топ-клубами похож на бестолковый электровеник. За Вегорста, который оказался не форвардом, спроса нет, понятно, что не дали денег. Ну а Бруну - трагедия, он действительно интересная личность, спортсмен, боец, но что-то в нем перемкнуло ещё в прошлом сезоне. Кристиан Эриксен, как по мне, лучше Бруну по сезону ps Без Каземиро мы бы где-то рядом с Поттером в таблице АПЛ были...
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Under
Ответ Давид Agabekyan
пусть хоть 20 раз извинится, но он не капитан
ваше мнение важно :)
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Давид Agabekyan
Ответ Under
главное, что в раздевалке было может, Бруну извинился перед всей командой или ещё что в любом случае, время покажет, но совсем не обязательно этот сор из избы выносить, скорее наоборот
пусть хоть 20 раз извинится, но он не капитан
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Давид Agabekyan
Ответ Gani
ТХ как раз хватило яиц не пойти по простому пути и свалить всю вину на Бруну в момент когда многие болелы и даже эксперты так сделали. Вместо этого он принял удар в том числе на себя.
А где он на себя принял? Только говорил о непрофессиональности игроков, и вместо того чтобы что-то думать о тактике, заставлял игроков слушать радующихся ливерпульцев. А Бруно это не капитан. Капитан должен уметь сплотить команду в сложный момент, а Бруно сам начинает истерить первым
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Dm Kznts
разве Магу официально разжаловали? Пока он капитан
Мага редко выходит в старте, в его отсутствие это Бруно
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Osodj Djhshs
Непоследовательный эрик с Али, как дело касается роналду - нам важно только здесь и сейчас, прошлое это прошлое
Как коснулось его - ошибки все совершают, мы проделали в прошлом хорошую работу, выйграли игры, ну и что что щас проиграли 0-7?
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Iuasanotu
Блестяще бегает по полю, блестяще симулирует, блестяще спорит с судьями
Настоящий капитан
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Under
Ответ RealJon
могу с уверенностью сказать что МЮ никогда не выиграет больших трофеев. Это прям чувствуется
могу с уверенностью сказать, что МЮ вас переживёт
+11
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RealJon
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Under
Ответ Давид Agabekyan
А вот тут яиц у Тен Хага не хватило, ведь недовольный Бруно ещё опаснее для раздевалки чем Роналду
главное, что в раздевалке было
может, Бруну извинился перед всей командой или ещё что
в любом случае, время покажет, но совсем не обязательно этот сор из избы выносить, скорее наоборот
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Влад Яшнов
По игре то вопросов нет. Но вот эта крысоватость что с ударом лежачего Де Йонга, что с нырками против Ливера совсем не капитанская
+7
-2
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Under
Ответ Streetbor
Мага капитан, когда выходит на поле. Не бывает капитанов с повязкой сидящих на скамейке))
тем не менее, формально Бруну всё ещё вицекапитан, а их может быть несколько равнозначных, так что по идее можно было бы это проще обыграть
в любом случае, глобальный разбор полетов летом будет
+2
-2
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
Рэшфорду надо передать
пусть договор в начале подпишет
0
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