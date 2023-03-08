Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»

тен Хаг заявил, что останется капитаном « ».

После поражения манкунианцев от «Ливерпуля» со счетом 0:7 журналисты и бывшие футболисты критиковали игру и поведение полузащитника «Манчестер Юнайтед». Некоторые из них требовали лишить португальца капитанской повязки.

О том, подвели ли его игроки в том матче

«Нет. Мы в одной лодке – мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы устроили бардак в воскресенье, мы должны с этим разобраться».

О том, останется ли Фернандеш капитаном

«Да, определенно. Я думаю, что он проводит блестящий сезон, и он сыграл большую роль в том, что мы оказались там, где мы находимся в данный момент. Он является источником вдохновения для команды. Все совершают ошибки, и мы на них учимся. Я должен учиться, и он тоже будет учиться.

Он умен. Я очень рад, что он наш игрок, и он капитан, когда Харри [Магуайр] не играет», – сказал тен Хаг.

Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

Эвра о поведении Бруну в игре с «Ливерпулем»: «Погба делал так же, и Аллегри усадил его на скамейку. Будь я тренером, не выпускал бы такого игрока»

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»