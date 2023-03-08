Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»
Эрик тен Хаг заявил, что Бруну Фернандеш останется капитаном «Манчестер Юнайтед».
После поражения манкунианцев от «Ливерпуля» со счетом 0:7 журналисты и бывшие футболисты критиковали игру и поведение полузащитника «Манчестер Юнайтед». Некоторые из них требовали лишить португальца капитанской повязки.
О том, подвели ли его игроки в том матче
«Нет. Мы в одной лодке – мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы устроили бардак в воскресенье, мы должны с этим разобраться».
О том, останется ли Фернандеш капитаном
«Да, определенно. Я думаю, что он проводит блестящий сезон, и он сыграл большую роль в том, что мы оказались там, где мы находимся в данный момент. Он является источником вдохновения для команды. Все совершают ошибки, и мы на них учимся. Я должен учиться, и он тоже будет учиться.
Он умен. Я очень рад, что он наш игрок, и он капитан, когда Харри [Магуайр] не играет», – сказал тен Хаг.
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Троллинг - ваше всё.
P.s глянул ты мадридская шляпа ясн
Это не принял на себя?
Как коснулось его - ошибки все совершают, мы проделали в прошлом хорошую работу, выйграли игры, ну и что что щас проиграли 0-7?
Настоящий капитан
может, Бруну извинился перед всей командой или ещё что
в любом случае, время покажет, но совсем не обязательно этот сор из избы выносить, скорее наоборот
в любом случае, глобальный разбор полетов летом будет