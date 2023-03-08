раскритиковал поведение в матче с « ».

«В такие моменты проявляется характер. Все, что я хочу сказать, – Фернандеш в роли капитана постоянно размахивает руками. Ему следовало подбодрить своих товарищей и попытаться их объединить. Вот почему они проиграли.

Думаю, это сигнал для « » – матчи с «Ливерпулем» на « » всегда трудны, но то, что произошло, больше похоже на унижение», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в эфире Match of the Day 2.

Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»