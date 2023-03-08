Ричардс о Бруну против «Ливерпуля»: «Капитан размахивает руками вместо того, чтобы подбодрить товарищей. Вот почему «МЮ» проиграл»
Майка Ричардс раскритиковал поведение Бруну Фернандеша в матче с «Ливерпулем».
«В такие моменты проявляется характер. Все, что я хочу сказать, – Фернандеш в роли капитана постоянно размахивает руками. Ему следовало подбодрить своих товарищей и попытаться их объединить. Вот почему они проиграли.
Думаю, это сигнал для «Юнайтед» – матчи с «Ливерпулем» на «Энфилде» всегда трудны, но то, что произошло, больше похоже на унижение», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в эфире Match of the Day 2.
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но вешать все на него...