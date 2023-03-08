Ричардс о Бруну против «Ливерпуля»: «Капитан размахивает руками вместо того, чтобы подбодрить товарищей. Вот почему «МЮ» проиграл»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль Майка Ричардс премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Майка Ричардс раскритиковал поведение Бруну Фернандеша в матче с «Ливерпулем».

«В такие моменты проявляется характер. Все, что я хочу сказать, – Фернандеш в роли капитана постоянно размахивает руками. Ему следовало подбодрить своих товарищей и попытаться их объединить. Вот почему они проиграли.

Думаю, это сигнал для «Юнайтед» – матчи с «Ливерпулем» на «Энфилде» всегда трудны, но то, что произошло, больше похоже на унижение», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в эфире Match of the Day 2.

 

Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

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9 комментариев

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fellx
Парень испортил атмосферу в сборной Португалии, ведёт себя эгоистично. Кричит на всех и вся. Постоянно симулирует. Никого не напоминает? Одного сольют из команды, другой капитанит в МЮ. Двойные стандарты
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Mekanych Red Devil
Ох уж этот эксперт, Мика Ричардс. Значит МЮ проиграл 0-7, потому что Бруну размахивал руками. Аналитика топ. Вот был бы Рой Кин на поле условно, то точно 7-7 закончилось))
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человек-муравей человек-физрук
они проиграли потому что хуже во всем
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Morning Again
Бруну мерзко себя вел, но в публичном пространстве его пинает уже каждый кому не лень
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Benner
Да, они проиграли 7(!!!)-0 только потому, что любитель исчезать в важных матчах размахивал руками. Не иначе
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Dm Kznts
майка снова старую пластинку завёл?
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SCHOKKKK
Будем знать рецепт. Для победы достаточно не размахивать руками
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Aidos9419
нашли конечно самого крайнего, слишком много хейта из за одного матча..Он даже в самых лучших матчах психует, таков Бруну..
но вешать все на него...
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Юрий Р.
Они проиграли, потому что Ливерпуль был лучше!!! Легендарный матч, до сих пор под впечатлением.
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