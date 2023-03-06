Бруну толкнул лайнсмена во время матча с «Ливерпулем». FA не может рассмотреть инцидент, так как арбитры не отреагировали на него
Бруну Фернандеш толкнул помощника судьи во время матча с «Ливерпулем».
Это произошло на 81-й минуте, когда хавбек «Манчестер Юнайтед» пытался отобрать мяч у Трента Александера-Арнолда на боковой линии. Судья не отреагировал на этот эпизод, поэтому инцидент не может быть рассмотрен Футбольной ассоциацией Англии.
Однако, по словам исполнительного директора благотворительной организации по поддержке судей Ref Support UK Мартина Кэссиди, поступок Фернандеша является серьезным нарушением, за которое должно грозить минимум до пяти матчей дисквалификации.
Экс-судья АПЛ Дермот Галлахер назвал инцидент спорным, поскольку помощник судьи положил руку на плечо Фернандеша прежде, чем тот толкнул его.
«Вам не нравится, что игрок грубо обращался с официальным лицом матча, но я бы предположил, что ассистент на самом деле обошелся с Фернандешем грубее, чем он с ним.
Я думаю, что судья начал первым, а Фернандеш будто отмахнулся от него: «Отойди, мне нужно продолжить».
И хотя я не оправдываю [поведение Бруну] и я думаю, что судья [Эндрю Мэдли] находится в трудной ситуации, потому что, если он поднимет этот вопрос, Фернандеш, скорее всего, скажет, что его схватили [за плечо]. Сложный вопрос», – сказал Галлахер Sky Sports.
Фото: скриншот из трансляции
Ведь в англии капитаны клубов всегда играют с радужными повязками ....
В англии трансгендеры это в порядке вещей .
Лучший коммент
А здесь очевиднейшую дискву на 3 матча - игнорят))
Уэбб, конечно, всеми силами старается возродить МЮ
Лисандро красная карточка
Бруну красная карточка
Пенальти за фол на Жоте
Посмотри что творит Винисиус каждый матч Ла Лиги провоцируя игроков соперника и обзывая их
На 81 он толкал судью , потом на 85 махал руками .
Проблемы у парня с возмужанием .
Будто 0 - 7 мало
Хотя, в данном случае будет сложно опровергнуть
а что если судья был под впечатлением от такого хамства? дальше что? просто нонсенс.