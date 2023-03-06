Бруну толкнул лайнсмена во время матча с «Ливерпулем». FA не может рассмотреть инцидент, так как арбитры не отреагировали на него

толкнул помощника судьи во время матча с « ».

Это произошло на 81-й минуте, когда хавбек « » пытался отобрать мяч у Трента Александера-Арнолда на боковой линии. Судья не отреагировал на этот эпизод, поэтому инцидент не может быть рассмотрен Футбольной ассоциацией Англии.

Однако, по словам исполнительного директора благотворительной организации по поддержке судей Ref Support UK Мартина Кэссиди, поступок Фернандеша является серьезным нарушением, за которое должно грозить минимум до пяти матчей дисквалификации.

Экс-судья АПЛ Дермот Галлахер назвал инцидент спорным, поскольку помощник судьи положил руку на плечо Фернандеша прежде, чем тот толкнул его.

«Вам не нравится, что игрок грубо обращался с официальным лицом матча, но я бы предположил, что ассистент на самом деле обошелся с Фернандешем грубее, чем он с ним.

Я думаю, что судья начал первым, а Фернандеш будто отмахнулся от него: «Отойди, мне нужно продолжить».

И хотя я не оправдываю [поведение Бруну] и я думаю, что судья [Эндрю Мэдли] находится в трудной ситуации, потому что, если он поднимет этот вопрос, Фернандеш, скорее всего, скажет, что его схватили [за плечо]. Сложный вопрос», – сказал Галлахер Sky Sports.

Фото: скриншот из трансляции