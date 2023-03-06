Бруну толкнул лайнсмена во время матча с «Ливерпулем». FA не может рассмотреть инцидент, так как арбитры не отреагировали на него

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Футбольная ассоциация Англии Энди Мэдли Дермот Галлахер Бруну Фернандеш Трент Александер-Арнолд Футбол

Бруну Фернандеш толкнул помощника судьи во время матча с «Ливерпулем».

Это произошло на 81-й минуте, когда хавбек «Манчестер Юнайтед» пытался отобрать мяч у Трента Александера-Арнолда на боковой линии. Судья не отреагировал на этот эпизод, поэтому инцидент не может быть рассмотрен Футбольной ассоциацией Англии.

Однако, по словам исполнительного директора благотворительной организации по поддержке судей Ref Support UK Мартина Кэссиди, поступок Фернандеша является серьезным нарушением, за которое должно грозить минимум до пяти матчей дисквалификации.

Экс-судья АПЛ Дермот Галлахер назвал инцидент спорным, поскольку помощник судьи положил руку на плечо Фернандеша прежде, чем тот толкнул его.

«Вам не нравится, что игрок грубо обращался с официальным лицом матча, но я бы предположил, что ассистент на самом деле обошелся с Фернандешем грубее, чем он с ним.

Я думаю, что судья начал первым, а Фернандеш будто отмахнулся от него: «Отойди, мне нужно продолжить».

И хотя я не оправдываю [поведение Бруну]  и я думаю, что судья [Эндрю Мэдли] находится в трудной ситуации, потому что, если он поднимет этот вопрос, Фернандеш, скорее всего, скажет, что его схватили [за плечо]. Сложный вопрос», – сказал Галлахер Sky Sports.

Фото: скриншот из трансляции

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21 комментарий

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Любезный Коссутий
просто наш Бруну торопился, надеясь отыграться.
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Андрей БелаРУС
И чё такого, что судья положил руку на плечо Бруно ...?
Ведь в англии капитаны клубов всегда играют с радужными повязками ....
В англии трансгендеры это в порядке вещей .
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King_X
Ответ Roman
Все нормально, одноклубники немножко потолкались
😂😂😂
Лучший коммент
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King_X
Твитты Мудрика со школы и прочую дичь рассматривают
А здесь очевиднейшую дискву на 3 матча - игнорят))

Уэбб, конечно, всеми силами старается возродить МЮ
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llolishe
Ответ Ansu Fati
Винисиус это отдельная история. Будь он игроком условного Хетафе или Осасуны - пол сезона отбывал бы дисквалификации. Недавно повалил на газон Френки де Йонга в стиле Феррана Торреса и Савича, тем двоим удаление и 3 матча дисквы в то время как Винисиус отделался желтым еще и судью после этого послал, повторил жест Левандовского за который того тоже дисквалифицировали на 3 матча. Весь матч провоцировал игроков Бетиса, горчичник показали только на 84’, а удалить так и не рискнули. Короче играет под иммунитетом.
Если по правилам футбола вчера
Лисандро красная карточка
Бруну красная карточка
Пенальти за фол на Жоте
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Ansu Fati
Ответ llolishe
Коррупция вин в очередной раз Посмотри что творит Винисиус каждый матч Ла Лиги провоцируя игроков соперника и обзывая их
Винисиус это отдельная история. Будь он игроком условного Хетафе или Осасуны - пол сезона отбывал бы дисквалификации. Недавно повалил на газон Френки де Йонга в стиле Феррана Торреса и Савича, тем двоим удаление и 3 матча дисквы в то время как Винисиус отделался желтым еще и судью после этого послал, повторил жест Левандовского за который того тоже дисквалифицировали на 3 матча. Весь матч провоцировал игроков Бетиса, горчичник показали только на 84’, а удалить так и не рискнули. Короче играет под иммунитетом.
+4
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llolishe
Ответ Ansu Fati
Некрасивый поступок чванливого человека. Че ему лайнсмен 7 штук флажком положил чтоли?
Коррупция вин в очередной раз
Посмотри что творит Винисиус каждый матч Ла Лиги провоцируя игроков соперника и обзывая их
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Sevuska
Да ясно психовал Бруну и вёл себя как капризный мальчик , не умея проигрывать , особенно с таким счётом .
На 81 он толкал судью , потом на 85 махал руками .
Проблемы у парня с возмужанием .
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avcgloronalduMU
Ответ Джанлука Нальюка
А причем здесь Арбитр ?
арбитр не стал сам что то предявлять, никто не говорит, что Бруно не виноват, просто там все так себя повели
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llolishe
Что в ЛЧ и АПЛ судьи нейтральны это анекдот)Они тоже заинтересованны и не просто так ошибаются
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Джанлука Нальюка
Ответ avcgloronalduMU
перед этим была жёсткая заруба на фланге, поэтому арбитр не стал ничего делать
А причем здесь Арбитр ?
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Ansu Fati
Некрасивый поступок чванливого человека. Че ему лайнсмен 7 штук флажком положил чтоли?
+6
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avcgloronalduMU
Ответ Джанлука Нальюка
Линейный стерпел, а зря
перед этим была жёсткая заруба на фланге, поэтому арбитр не стал ничего делать
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Арман Мартиросян
Нуньесу бы за такое красную дали, заодно и дискву на 5 матчей минимум.
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НРИ
В игре показалось будто он в микрофон что то сказал , думал желтую дадут хотя бы
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А.В. Бубнов
Ответ Джанлука Нальюка
Линейный стерпел, а зря
В Англии всё судьи терпилы. Берут нефтебабки и терпят оскорбления.
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А.В. Бубнов
Щас будут обвинять, что судьи подсуживают МЮ
Будто 0 - 7 мало
Хотя, в данном случае будет сложно опровергнуть
+1
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DolJun
какой-то бред: вар не может отменять решение судьи, если судья прореагировал на эпизод, а фа не может рассмотреть инцидент с агрессивным поведением по отношению к судье если судья не отреагировал на него.
а что если судья был под впечатлением от такого хамства? дальше что? просто нонсенс.
+16
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Roman
Все нормально, одноклубники немножко потолкались
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Шамиль Абдулпатахов
Чтобы засчитать техническое поражение МЮ 3-0 ? ))
+42
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Джанлука Нальюка
Линейный стерпел, а зря
+18
0
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