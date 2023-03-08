Араухо дисквалифицирован на 1 матч за красную в игре с «Валенсией». Защитник «Барсы» сможет сыграть с «Реалом»

Защитник «Барселоны» дисквалифицирован на один матч.

Комитет соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение о дисквалификации уругвайца на одну игру после того, как он получил красную карточку в матче с «Валенсией» (1:0).

24-летний футболист пропустит встречу с « » в рамках 25-го тура Ла Лиги, которая состоится 12 марта. Он сможет принять участие в матче против « » 19 марта.

В текущем сезоне Ла Лиги Араухо провел 13 матчей. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.