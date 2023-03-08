Араухо дисквалифицирован на 1 матч за красную в игре с «Валенсией». Защитник «Барсы» сможет сыграть с «Реалом»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч.
Комитет соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение о дисквалификации уругвайца на одну игру после того, как он получил красную карточку в матче с «Валенсией» (1:0).
24-летний футболист пропустит встречу с «Атлетиком» в рамках 25-го тура Ла Лиги, которая состоится 12 марта. Он сможет принять участие в матче против «Реала» 19 марта.
В текущем сезоне Ла Лиги Араухо провел 13 матчей. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Или ты даже не видел эпизод, но имеешь своё "экспертное" мнение на все случаи жизни , связанные с клубом Барселона?)
исключением травмированных.
Обычный фол последней надежды .Никакой грубости , никакого общения с судьями и никаких кипишей с соперником. Один матча дисквы без единого варианта продления
Не зря Барселона покупает судей! Ржу в голос над такими комментариями.