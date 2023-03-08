Араухо дисквалифицирован на 1 матч за красную в игре с «Валенсией». Защитник «Барсы» сможет сыграть с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига дисквалификации Рональд Араухо Футбол

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч. 

Комитет соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение о дисквалификации уругвайца на одну игру после того, как он получил красную карточку в матче с «Валенсией» (1:0).

24-летний футболист пропустит встречу с «Атлетиком» в рамках 25-го тура Ла Лиги, которая состоится 12 марта. Он сможет принять участие в матче против «Реала» 19 марта. 

В текущем сезоне Ла Лиги Араухо провел 13 матчей. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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27 комментариев

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Тиаго Мендес
Ответ DolJun
один матч? разве не должно быть три? или это решение барсе на оставшиеся деньги вынесли?)
не пойму ты же вроде болельщик Челси, почему тебя так много в комментариях о Барселоне
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Master Slova
Ответ Леван Мкртчян
Фелкс забыл добавить , что "для игроков Барселоны", иначе хрен знает откуда местные сливочные выдумывают новые правила футбола)
Странные в ла лиге правила, за прямую красную в АПЛ дают 3 матча дисквы, почему в лол лиге не так?
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Alexlagodny
Ответ arajanarm
Если Араухо играет, Реал может начать десятером- минус Винисиус
Да ладно. У нас вон если Фати с Торресом выйдут, то вообще вдевятером ((
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GuruFutbola
Отлично, обезьяна не останется без своего хозяина 😌
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Alexlagodny
В Реале приуныли ))
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UnforgivenX2
Ответ DolJun
один матч? разве не должно быть три? или это решение барсе на оставшиеся деньги вынесли?)
ты вообще правила знаешь :)? или только погамниться умеешь :). если не дисциплинарное, то всегда 1 матч. фол последней надежды, никакой грубости. иди в середину таблицы АПЛ, там те место :)
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Михаил Корж
Ответ Умид Саримсаков
Ребята, не минусуйте, он же шутит
Хоть кто-то понял 😁
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Футбол_это_жизнь
Ответ Артём Назмутдинов
Что "ну вот"? 3 матча дисквы Левандовски никто не отменил так-то. А вини делает все, что хочет, так его и на матч не удаляют.
Мне кажется ты не выкупил юмор и сарказм!
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arajanarm
Ответ инок
Зато в классико команды будут в полных составах, за исключением травмированных.
Если Араухо играет, Реал может начать десятером- минус Винисиус
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2vdhrvmmzf
Где то напрягся один Винисиус
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Леван Мкртчян
Ответ Леван Мкртчян
Офигеть, а что они там ,вообще, рассматривали-то? Обычный фол последней надежды .Никакой грубости , никакого общения с судьями и никаких кипишей с соперником. Один матча дисквы без единого варианта продления
Фелкс забыл добавить , что "для игроков Барселоны", иначе хрен знает откуда местные сливочные выдумывают новые правила футбола)
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арт П
Ответ fellx
Да Вини делает всё, что хочет. Сам себя оскорбляет целым стадионом в гостях и сам бъет себя по ногам
Как это оправдывает хамское поведение в Класико и бойцовские приёмы?
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mikelandzelo610@gmail.com
Ответ человек-муравей человек-физрук
Реал обьявил что участие Винисиуса в Класико под вопросом. он не может оторваться от унитаза
🤣🤣👍👍👍
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mikelandzelo610@gmail.com
Странно, что не дисквалифицировали на 3-4 игры
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человек-муравей человек-физрук
Реал обьявил что участие Винисиуса в Класико под вопросом. он не может оторваться от унитаза
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fellx
Ответ Леван Мкртчян
Офигеть, а что они там ,вообще, рассматривали-то? Обычный фол последней надежды .Никакой грубости , никакого общения с судьями и никаких кипишей с соперником. Один матча дисквы без единого варианта продления
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fellx
Ответ Артём Назмутдинов
Что "ну вот"? 3 матча дисквы Левандовски никто не отменил так-то. А вини делает все, что хочет, так его и на матч не удаляют.
Да Вини делает всё, что хочет. Сам себя оскорбляет целым стадионом в гостях и сам бъет себя по ногам
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-8
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
один матч? разве не должно быть три? или это решение барсе на оставшиеся деньги вынесли?)
А за что три-то?
Или ты даже не видел эпизод, но имеешь своё "экспертное" мнение на все случаи жизни , связанные с клубом Барселона?)
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Умид Саримсаков
Ответ Михаил Корж
Опять Барса покупает судей! Когда же это прекратиться! В Сегунду её!!!
Ребята, не минусуйте, он же шутит
+12
-2
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инок
Зато в классико команды будут в полных составах, за
исключением травмированных.
+1
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Артём Назмутдинов
Ответ Футбол_это_жизнь
Ну вот, а то во время игры местные кричали о 3 матчах дисквы. Не зря Барселона покупает судей! Ржу в голос над такими комментариями.
Что "ну вот"? 3 матча дисквы Левандовски никто не отменил так-то. А вини делает все, что хочет, так его и на матч не удаляют.
+28
-6
+22
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Леван Мкртчян
Офигеть, а что они там ,вообще, рассматривали-то?
Обычный фол последней надежды .Никакой грубости , никакого общения с судьями и никаких кипишей с соперником. Один матча дисквы без единого варианта продления
+29
-4
+25
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DolJun
один матч? разве не должно быть три? или это решение барсе на оставшиеся деньги вынесли?)
+5
-11
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EminenceGrise
Бедный Винисиус! За что ему это опять?
+11
-4
+7
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Футбол_это_жизнь
Ну вот, а то во время игры местные кричали о 3 матчах дисквы.
Не зря Барселона покупает судей! Ржу в голос над такими комментариями.
+4
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