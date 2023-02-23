Де Йонг, Камавинга, Каналес и Фран Гарсия претендуют на приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны» Френки де может получить приз игроку месяца в Ла Лиге.

Хавбек «блауграны» стал одним из семи футболистов, претендующих на звание лучшего в феврале.

Также в число номинантов включены хавбеки (« »), (« »), Серхио Каналес («Бетис»), Ойан Сансет («Атлетик»), защитники Рейнилду Мандава («Атлетико»), Фран Гарсия («Райо Вальекано»).

Лучшим футболистом января в Ла Лиге был признан форвард «Сосьедада» Александр Серлот.