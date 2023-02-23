Де Йонг, Камавинга, Каналес и Фран Гарсия претендуют на приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Сельта Атлетико Атлетик Бетис Ла Лига рейтинги Райо Вальекано Серхио Каналес Френки де Йонг Рейнилду Мандава Фран Гарсия Эдуардо Камавинга Ойан Сансет Габриэль Вейга Футбол

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может получить приз игроку месяца в Ла Лиге.

Хавбек «блауграны» стал одним из семи футболистов, претендующих на звание лучшего в феврале.

Также в число номинантов включены хавбеки Эдуардо КамавингаРеал Мадрид»), Габриэль ВейгаСельта»), Серхио Каналес («Бетис»), Ойан Сансет («Атлетик»), защитники Рейнилду Мандава («Атлетико»), Фран Гарсия («Райо Вальекано»).

Лучшим футболистом января в Ла Лиге был признан форвард «Сосьедада» Александр Серлот.

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6 комментариев

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rbl11mci
та награда, которую ЛМ пол-жизни в барсе не получал?))
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0
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Марслан Акматалиев
А Педри?
+7
-3
+4
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vaniaEee
Камавинга заберёт
+3
-3
0
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Абдул Абакаев
Де йонг заслуживает
+3
-4
-1
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белошип
Камавинга
Француз сейчас разрывает)
+9
-8
+1
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Roman
Каналес ещё пылит на топ-уровне? Помню, как он молодой и перспективный лет 11 назад переходил в Реал
+1
-2
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