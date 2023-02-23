Де Йонг, Камавинга, Каналес и Фран Гарсия претендуют на приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может получить приз игроку месяца в Ла Лиге.
Хавбек «блауграны» стал одним из семи футболистов, претендующих на звание лучшего в феврале.
Также в число номинантов включены хавбеки Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Габриэль Вейга («Сельта»), Серхио Каналес («Бетис»), Ойан Сансет («Атлетик»), защитники Рейнилду Мандава («Атлетико»), Фран Гарсия («Райо Вальекано»).
Лучшим футболистом января в Ла Лиге был признан форвард «Сосьедада» Александр Серлот.
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