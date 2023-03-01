Анчелотти о зависимости «Реала» от Винисиуса: «Это нормально. Он один из лучших игроков мира, меняющий исход матчей в нашу пользу»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Карло Анчелотти рад зависимости «Реала» от Винисиуса Жуниора.

22-летний бразильский вингер забил за клуб 18 голов во всех турнирах в этом сезоне и делит звание лучшего бомбардира команды с Каримом Бензема.

– Это положительный аспект. Он один из лучших игроков мира, который иногда меняет исход матчей в нашу пользу. Вполне нормально зависеть от него.

– В матче с «Барсой» в Кубке Испании Винисиусу будет противостоять Араухо.

– Я не могу сказать Вини ничего особенного в этом смысле. Мы не собираемся ничего менять.

Это правда, что Араухо – очень сильный защитник. У них будет очень зрелищная дуэль, надеюсь, Вини ее выиграет, – сказал главный тренер «Реала».

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17 комментариев

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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Винисиус очень хорош, когда он играет в футбол он много положительного пресности в игру команды, да и шикарную связку образовали с Каримом.
Очень рад за этого парня. Когда над ним все смеялись, я в глубине души верил, что он выстрелит.
Всегда хотел, чтобы в команде был яркий дриблер наподобие Неймара. Перес не ошибся, сделав ставку на бразильцев.
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Главное, чтобы моментов меньше порол
Я бы не сказал, что он запарывает очевидные моменты, по крайней мере сейчас. А вот мяч теряет очень часто. Из-за этого Реал лишается перспективных атак.
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0
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Иван Куянец
Удачи Вини в будущем!
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Sakhib Dagalaev
Ответ белошип
В последнем класико Вини нормально отвозил хрусталя-привозилу Араухе оставалось только фолить и получать жёлтую,хотя его должны были гнать с поля,но ручной свисток не стал этого делать)
Ахахах бред
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белошип
Ответ Karl0709
Против талантливого Винисиуса ,есть не менее талантливый Араухо, так что если вся надежда на Винисиуса то лучше сразу вывешивайте белый флаг 😁.
В последнем класико Вини нормально отвозил хрусталя-привозилу
Араухе оставалось только фолить и получать жёлтую,хотя его должны были гнать с поля,но ручной свисток не стал этого делать)
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+4
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Karl0709
Против талантливого Винисиуса ,есть не менее талантливый Араухо, так что если вся надежда на Винисиуса то лучше сразу вывешивайте белый флаг 😁.
+2
-6
-4
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Raul14
Завтра на тотальном классе должен вынести судейский проект под названием "спотифой -борселона"))
+9
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RealJericho
Родриго тоже еще тот GameChanger, если кто помнит)
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белошип
Вини обязан завтра несколько раз пнуть кабинет)
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Андрей Хенто
Винисиус очень хорош, когда он играет в футбол он много положительного пресности в игру команды, да и шикарную связку образовали с Каримом.
+11
-1
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samog
😂не могу …))) Ты хоть сам понял что сказал? И не переходи на личности
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error505
"Не сильно лучше Мудрика, но все же", - добавил бы Срна
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Саша Казанов
В мыслях Анчелотти «Какая может быть зависимость от бегунка?»
0
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Leo
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samog
Если это так) Мне жаль такой Реал …
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samog
😂🤦🏿‍♂️
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ARIGAMI ARIGAMI
Главное, чтобы моментов меньше порол
+14
-5
+9
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