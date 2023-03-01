Анчелотти о зависимости «Реала» от Винисиуса: «Это нормально. Он один из лучших игроков мира, меняющий исход матчей в нашу пользу»

рад зависимости «Реала» от .

22-летний бразильский вингер забил за клуб 18 голов во всех турнирах в этом сезоне и делит звание лучшего бомбардира команды с Каримом Бензема.

– Это положительный аспект. Он один из лучших игроков мира, который иногда меняет исход матчей в нашу пользу. Вполне нормально зависеть от него.

– В матче с «Барсой» в Кубке Испании Винисиусу будет противостоять Араухо.

– Я не могу сказать Вини ничего особенного в этом смысле. Мы не собираемся ничего менять.

Это правда, что – очень сильный защитник. У них будет очень зрелищная дуэль, надеюсь, Вини ее выиграет, – сказал главный тренер « ».

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