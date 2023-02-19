Тен Хаг о 3:0 с «Лестером»: «МЮ» паршиво играл в 1-м тайме и только благодаря Де Хеа не пропустил. 2-й тайм великолепен»

Главный тренер « » тен Хаг подвел итоги игры с « » (3:0).

«Мы довольны результатом, он отличный. Когда играешь каждые три дня, не всегда можешь сохранять один уровень, и сегодня нам пришлось непросто.

Первую половину «Лестер» провел великолепно, а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно. У нас были проблемы, и только благодаря мы сохранили ворота сухими.

К счастью, в перерыве удалось кое-что исправить, и второй тайм мы провели превосходно. Было много приятных эпизодов, и было здорово видеть, как мы создаем столько моментов и забиваем отличные голы.

Рэшфорд правильно выбирает позицию, но давайте не забывать и о команде. Хочу отметить Бруну – он отдал два прекрасных паса. Сейчас у нас много футболистов, способных отдать хороший пас: Фернандеш, Санчо, Фред.

Мы не думаем о борьбе за титул. Мы думаем о следующей игре, в четверг нас ждет важный матч. Нужно дать [«Барселоне»] бой, правильно составить план, а фанаты должны превратить «Олд Траффорд» в нашу крепость», – сказал тен Хаг Sky Sports.