Тен Хаг о 3:0 с «Лестером»: «МЮ» паршиво играл в 1-м тайме и только благодаря Де Хеа не пропустил. 2-й тайм великолепен»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА Лестер Давид Де Хеа Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Лестером» (3:0).

«Мы довольны результатом, он отличный. Когда играешь каждые три дня, не всегда можешь сохранять один уровень, и сегодня нам пришлось непросто.

Первую половину «Лестер» провел великолепно, а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно. У нас были проблемы, и только благодаря Давиду Де Хеа мы сохранили ворота сухими.

К счастью, в перерыве удалось кое-что исправить, и второй тайм мы провели превосходно. Было много приятных эпизодов, и было здорово видеть, как мы создаем столько моментов и забиваем отличные голы.

Рэшфорд правильно выбирает позицию, но давайте не забывать и о команде. Хочу отметить Бруну – он отдал два прекрасных паса. Сейчас у нас много футболистов, способных отдать Рэшфорду хороший пас: Фернандеш, Санчо, Фред.

Мы не думаем о борьбе за титул. Мы думаем о следующей игре, в четверг нас ждет важный матч. Нужно дать [«Барселоне»] бой, правильно составить план, а фанаты должны превратить «Олд Траффорд» в нашу крепость», – сказал тен Хаг Sky Sports.

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24 комментария

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OSHO - ऊर्जा
а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно.

- Я это слышу от Тен Хага после каждого матча, но я не вижу что бы он это искоренял на ходу. Каждый матч, одно и тоже.

Все всё видят, все всё понимают, всё слышат одно и тоже от Тен Хага после каждого матча - "а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно".

Но все это глотают, кивают, и идут дальше, ибо после этой фразы были взяты очередные три очка.

Но что будет делать толпа, когда вдруг не возьмём три очка, и услышим очередную фразу - "а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно" ?

Думайте.
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Arty K.
Пока один скупает игроков на десять миллиардов, второй стабильно приносит результат. Очень приятная команда в этом сезоне, прям ух!
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Dm Kznts
Ответ Mekanych Red Devil
Каждые три дня игры, все игроки нужны. Ну кроме Эланги)
странно что его в аренду скинуть не успели
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OSHO - ऊर्जा
Как правильно заметили в одной статье, в 1 тайме играли таким образом что Рэшфорд играл под Вегорстом, который был на острие. Во втором тайме поменялись местами, и пошло поехало.

Эксперименты.. Иногда они могут стоить -2 гола в наши ворота.. Сегодня повезло, а Тен Хаг умеет перестраивать схемы во время матча, почти лучше всех в мире.

Это новый вид топ тренеров, которые никогда не выходят на матч с одним или с 1.5 планами на матч, как это было в прошлые времена.

Сейчас новое время, новые технологии, новые возможности.

И помните, как правило лучший тренер тот, кто не был в прошлом футболистом, или выдающимся футболистом.
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Расул Сабиров
Тен хаг профессор 😃.ну и игроки молодцы,отличный сезон проводят.РАДУЮТ глаза 🤩
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Совесть Черданцева
Эрик, ты - гений!
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Muni Klar
Ответ Джанни Инфантино
Тен Хааг просто красавчик! У меня всё
а больше ничего и не надо
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OSHO - ऊर्जा
а фанаты должны превратить «Олд Траффорд» в нашу крепость

- Превратим Тен Хаг, не сомневайся, болельщики приедуть со всего мира на Олд Траффорд что бы поддержать МЮ.

Я бы приехал даже ради Тен Хага, но пока не выездной.
+2
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Мукунку хороший
Ответ Akmal Chegaboev
Glory Glory Man United.
As the reds go marching up up up!
+3
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DaBebraZ
Лысые тренера самые лучшие:
Тен Хаг, Гвардиола, Черчесов
+2
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Mekanych Red Devil
Ответ Руслан Чесебиев
Антони вообще не ждём 🙈
Каждые три дня игры, все игроки нужны. Ну кроме Эланги)
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андрэ
Болелы не подведут, за такую команду хочется болеть
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Руслан Чесебиев
Ответ Mekanych Red Devil
Бруно игрок матча, как по мне. Даже когда ставят направо, все равно показывает великолепный футбол. А первый тайм реально отвратный был. Думаю, что план Лестера и заключался, чтобы забить ранний гол и дальше ловить на контратаках, к тому же они неделю отдыхали и отсюда такой мощный прессинг. Юнайтед же играет каждые три дня, поэтому и такие сложности с командами, имеющими больше времени на подготовку. Хорошо, что хоть след игру уже доступен будет Каземиро, без него вообще туго в опорной зоне. Плюс вернулся Скотт, доп игрок для замены основных. Ждём ещё Антони в ближайшее время, возможно уже в матче с Барсой будет доступен, на кислого особо надежды нет.
Антони вообще не ждём 🙈
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Бауыржан Кизбаев
ЭТХ красавчик ты!
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Руслан Чесебиев
Правильно всё сказано, в первом тайме у МЮ играл только Де Хеа, а во втором играла КОМАНДА МЮ! Не оставили шансов Лестеру. Жалко что Вегхорст не забил с убойной позиции, так было бы вообще фул хаус!
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Dm Kznts
лисы неделю отдыхали поэтому вначале свежее были.
+2
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Yaroslav Doroschenko
Ответ Джанни Инфантино
Тен Хааг просто красавчик! У меня всё
Лысый - мудрый.
+2
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Mekanych Red Devil
Бруно игрок матча, как по мне. Даже когда ставят направо, все равно показывает великолепный футбол. А первый тайм реально отвратный был. Думаю, что план Лестера и заключался, чтобы забить ранний гол и дальше ловить на контратаках, к тому же они неделю отдыхали и отсюда такой мощный прессинг. Юнайтед же играет каждые три дня, поэтому и такие сложности с командами, имеющими больше времени на подготовку.

Хорошо, что хоть след игру уже доступен будет Каземиро, без него вообще туго в опорной зоне. Плюс вернулся Скотт, доп игрок для замены основных. Ждём ещё Антони в ближайшее время, возможно уже в матче с Барсой будет доступен, на кислого особо надежды нет.
+11
-1
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therealgreenman
Лучший тренер, после САФа, у мю…
+8
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Akmal Chegaboev
Glory Glory Man United.
+6
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Artyom Yakovenko
Эрик "База" Тен Хаг.
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GODBALL
Это самокритично и это прекрасно!
+27
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Джанни Инфантино
Тен Хааг просто красавчик! У меня всё
+79
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Ronny92
Эрик "Гигачад" Тен Хаг снова выдал базу, никаких полумер, только все по делу
+39
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