Тен Хаг о 3:0 с «Лестером»: «МЮ» паршиво играл в 1-м тайме и только благодаря Де Хеа не пропустил. 2-й тайм великолепен»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Лестером» (3:0).
«Мы довольны результатом, он отличный. Когда играешь каждые три дня, не всегда можешь сохранять один уровень, и сегодня нам пришлось непросто.
Первую половину «Лестер» провел великолепно, а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно. У нас были проблемы, и только благодаря Давиду Де Хеа мы сохранили ворота сухими.
К счастью, в перерыве удалось кое-что исправить, и второй тайм мы провели превосходно. Было много приятных эпизодов, и было здорово видеть, как мы создаем столько моментов и забиваем отличные голы.
Рэшфорд правильно выбирает позицию, но давайте не забывать и о команде. Хочу отметить Бруну – он отдал два прекрасных паса. Сейчас у нас много футболистов, способных отдать Рэшфорду хороший пас: Фернандеш, Санчо, Фред.
Мы не думаем о борьбе за титул. Мы думаем о следующей игре, в четверг нас ждет важный матч. Нужно дать [«Барселоне»] бой, правильно составить план, а фанаты должны превратить «Олд Траффорд» в нашу крепость», – сказал тен Хаг Sky Sports.
- Я это слышу от Тен Хага после каждого матча, но я не вижу что бы он это искоренял на ходу. Каждый матч, одно и тоже.
Все всё видят, все всё понимают, всё слышат одно и тоже от Тен Хага после каждого матча - "а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно".
Но все это глотают, кивают, и идут дальше, ибо после этой фразы были взяты очередные три очка.
Но что будет делать толпа, когда вдруг не возьмём три очка, и услышим очередную фразу - "а мы сыграли паршиво, крайне недисциплинированно" ?
Думайте.
Эксперименты.. Иногда они могут стоить -2 гола в наши ворота.. Сегодня повезло, а Тен Хаг умеет перестраивать схемы во время матча, почти лучше всех в мире.
Это новый вид топ тренеров, которые никогда не выходят на матч с одним или с 1.5 планами на матч, как это было в прошлые времена.
Сейчас новое время, новые технологии, новые возможности.
И помните, как правило лучший тренер тот, кто не был в прошлом футболистом, или выдающимся футболистом.
- Превратим Тен Хаг, не сомневайся, болельщики приедуть со всего мира на Олд Траффорд что бы поддержать МЮ.
Я бы приехал даже ради Тен Хага, но пока не выездной.
Тен Хаг, Гвардиола, Черчесов
Хорошо, что хоть след игру уже доступен будет Каземиро, без него вообще туго в опорной зоне. Плюс вернулся Скотт, доп игрок для замены основных. Ждём ещё Антони в ближайшее время, возможно уже в матче с Барсой будет доступен, на кислого особо надежды нет.