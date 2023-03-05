Невилл про 0:7 «МЮ» с «Ливерпулем»: «2-й тайм – абсолютный позор, бардак. За Бруну было стыдно»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Ливерпуля» (0:7).

В 26-м туре АПЛ «МЮ» потерпел крупнейшее с 1931 года поражение.

«Бруну Фернандеш стоял в центральном круге с поднятыми руками, [будто бы] говоря: «Почему меня не меняют?» Серьезно. Я думаю, что во втором тайме он порой вел себя позорно.

Первые 40 минут я бы назвал классической игрой на выезде на «Энфилде». «Манчестер Юнайтед» выдержал натиск, казалось, что они вот-вот забьют гол и уйдут на перерыв впереди.

Второй тайм был абсолютным позором, бардаком. Ничто не иллюстрирует его лучше, чем Бруну Фернандеш, за которого в этом матче было стыдно.

Но я должен сказать, что это не свойственно им. Это не их привычный дух и форма. Я уверен, что тен Хаг справится с этим, как он справлялся с другими трудностями», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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63 комментария

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Михаил Родченков
Ответ Алексей Смолин
А ты смешной)) Реал тебе не Мю
ну так то и мю вам не мю
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А.В. Бубнов
Ответ Глиномес
А ты бубен получается У кого нб в.., ну ты понял
Фз что ты написал.
Ты и есть ты. В смысле, ты такой ты...
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Александр Попов
А жёлчь назад будете собирать, когда не выиграете ничего в этом сезоне? Кто смеяться то будет? Забавные всё-таки, эти глоры ливерные
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Данил Копылов
Ответ Семь Хаг
Лучше проиграть 1 раз 7-0 , 1 раз 5-0 и 1 раз 4-0 чем 16 раз по 1-0. Верим в команду.
еще 3-6 и 1-6
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А.В. Бубнов
Ответ Dm Kznts
положено. или ты думаешь он за такой счёт игроков по голове погладит?
Он их должен обрить.
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Александр Калашников
Ответ Los Galácticos
После такой серии успехов от МЮ, этот результат не вписывается ни в какие логические рамки.
В спорте всякие бывают. Лишь бы сильно не мусолили эту тему и забыли об этом. Когда выигривали подряд- радовались, проиграли - не стоит их смешивать гомном.
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А.В. Бубнов
Ответ Fooler
Да Бруно ещё пожалели, должны были красную давать за толчок арбитра.
Тоже удивился что спустили на тормозах. Наверное судья подумал, он всегда такой и махнул.
Как хитлер, Борман и Штироиц с подносом апельсинов)
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Александр Попов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Бруно один из самых противных игроков мира ,как можно было дать ему капитанскую повязку ?
А кому дать? Он хотя бы с чувствами, хоть и не всегда хорошими. Человек, не справился с эмоциями, потому как стыдно. А холодильник, ну он просто мебель, ещё и холодная.
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Ivchev
Ответ giggs1991@bk.ru
8 ударов в створ и 7 голов! Вот именно, что залетало вообще всё на свете… Ничего страшного, впереди ещё много игр и есть за что бороться
И тот восьмой был головой, с 12 метров прямо в руки вратарю, парашютиком практически , то есть вообще ничего не было по сути.
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А.В. Бубнов
Ответ Трент 66
Кого все, там кроме голов еще моментов 5 было, + судья в конце уже откровенно жалел, ничего не сделал когда Салаху выйти 1 на 1 не дали.
Я не заметил, судья сделал подножку Салаху?
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А.В. Бубнов
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Иногда когда не шло у команды, то нас выручал Де Хеа, но к сожалению это не тот случай.
Сейчас случай, даже близко не позволяюший вспоминать как он выручал..
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Арман Мартиросян
Ну вот, хотя бы один манк сказал правду про этого позорника Бруну. Респект Гарри.
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meee meee
Теперь это классика на века
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Real_v_dushe
Ответ Dm Kznts
положено. или ты думаешь он за такой счёт игроков по голове погладит?
Он делать это не будет, он же лицемерный лгун. Он организовал войну с Роналду, чтобы получить себе статус, а с Бруну этот трюк уже не прокатит, тем более после 0-7. За 45 минут все мифы разом развеялись вокруг этого ничтожества.
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А.В. Бубнов
Ответ Любезный Коссутий
за всех стыдно, за ДДХ - противно мерзко. 7 пропущенных с 8 ударов. 4.4 от Хускоред и 4.6 от Софаскоре. просто худший игрок с запасом. самый дырявый вратарь во всей Европе. отвратительно.
Пауку отбили 7 лапок.
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Глиномес
Ответ А.В. Бубнов
Ведёшь себя и пишешь, как назвал ты сам себя...
А ты бубен получается
У кого нб в.., ну ты понял
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red hikkikomori
Ответ Stivi M.D.
Мне кажется легенды МЮ придают счету слишком большое значение. 0-7 в дерби конечно паршиво и неприятно, бьет по самолюбию, но с точки зрения спорта это ничем не отличается от 0-1. По сути МЮ только доигрывает сезон, задачу быть в топ-4 они выполнили, даже кубок цепанули, а впереди еще пара кубков. Никто же в действительности на прости господи квадрупл в здравом уме не расчитывал? Было понятно, что за чемпионство они не борятся. А так хоть 0-10 по сути вообще разницы. Будь это игра на выбывание, тогда конечно совсем другое дело, ну а так по мне излишнее бурление и нагнетание совершенно ни к чему. 2-5 от Реала я лично воспринял куда больнее.
У них(легенд) постоянно так, по сути они это все давление и создают : то гонят на Тен Хага что неправильно ведёт себя с Роналду, потом серия побед - и уже Тен Хаг молодец что выгнал Роналду, потом разговоры про квадрупл, потом Рио говорит что Беллингему надо выбрать МЮ вместо Ливерпуля и так по кругу. Они как ветераны Спартака, те так же поступают
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Глиномес
Ответ Урмат Эрнес Уулу
То самое чувство когда твоя команда получает по щам 😂, остается надеятся на другие команды
Реал велик и могуч
Ливерпуль для него так, легкая прогулка
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А.В. Бубнов
Ответ Глиномес
Так же как и весь ливерпульск, ну ничего, во втором тайме Жлопп и его игроки снова с позором будут унижены могучим Реалом, и они встанут на место по стойке смирно
Ведёшь себя и пишешь, как назвал ты сам себя...
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Урмат Эрнес Уулу
Ответ Глиномес
Так же как и весь ливерпульск, ну ничего, во втором тайме Жлопп и его игроки снова с позором будут унижены могучим Реалом, и они встанут на место по стойке смирно
То самое чувство когда твоя команда получает по щам 😂, остается надеятся на другие команды
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giggs1991@bk.ru
Ответ therealgreenman
То после 2:5 от Реала на Энфилде с поджатыми хвостами и со слезинкой на глазах рассказывали, что смутные времена, да, признаём, а сейчас для них 3 мяча у Реала отыграть, да тьфу, как два пальца об асфальт, вы там обувь далеко не убирайте только… А адекватных болельщиков поздравляю с победой, но будем честны, летело сегодня всё, отскоки к тому же, тоже все были вашими… Удачи с Реалом и попаданием в топ 4…
8 ударов в створ и 7 голов! Вот именно, что залетало вообще всё на свете… Ничего страшного, впереди ещё много игр и есть за что бороться
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elena
Ответ Stivi M.D.
Мне кажется легенды МЮ придают счету слишком большое значение. 0-7 в дерби конечно паршиво и неприятно, бьет по самолюбию, но с точки зрения спорта это ничем не отличается от 0-1. По сути МЮ только доигрывает сезон, задачу быть в топ-4 они выполнили, даже кубок цепанули, а впереди еще пара кубков. Никто же в действительности на прости господи квадрупл в здравом уме не расчитывал? Было понятно, что за чемпионство они не борятся. А так хоть 0-10 по сути вообще разницы. Будь это игра на выбывание, тогда конечно совсем другое дело, ну а так по мне излишнее бурление и нагнетание совершенно ни к чему. 2-5 от Реала я лично воспринял куда больнее.
При 0-3 уйти с поляны лучше, чем 0-7 отхватить?
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BorisBritva
Ответ Семь Хаг
Лучше проиграть 1 раз 7-0 , 1 раз 5-0 и 1 раз 4-0 чем 16 раз по 1-0. Верим в команду.
😃 зачётная аватарка
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#SharkTeam
Даже магваер не играл. Так бы хоть на него свалили все. Не каземиру же обвинять
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Dm Kznts
Ответ Real_v_dushe
За такое поведение и игру разве не положено наказание от физрука-диктатора?
положено.
или ты думаешь он за такой счёт игроков по голове погладит?
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