Невилл про 0:7 «МЮ» с «Ливерпулем»: «2-й тайм – абсолютный позор, бардак. За Бруну было стыдно»
Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Ливерпуля» (0:7).
В 26-м туре АПЛ «МЮ» потерпел крупнейшее с 1931 года поражение.
«Бруну Фернандеш стоял в центральном круге с поднятыми руками, [будто бы] говоря: «Почему меня не меняют?» Серьезно. Я думаю, что во втором тайме он порой вел себя позорно.
Первые 40 минут я бы назвал классической игрой на выезде на «Энфилде». «Манчестер Юнайтед» выдержал натиск, казалось, что они вот-вот забьют гол и уйдут на перерыв впереди.
Второй тайм был абсолютным позором, бардаком. Ничто не иллюстрирует его лучше, чем Бруну Фернандеш, за которого в этом матче было стыдно.
Но я должен сказать, что это не свойственно им. Это не их привычный дух и форма. Я уверен, что тен Хаг справится с этим, как он справлялся с другими трудностями», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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Ты и есть ты. В смысле, ты такой ты...
Как хитлер, Борман и Штироиц с подносом апельсинов)
У кого нб в.., ну ты понял
Ливерпуль для него так, легкая прогулка
или ты думаешь он за такой счёт игроков по голове погладит?