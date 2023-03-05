раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после разгрома от « » (0:7).

В 26-м туре «МЮ» потерпел крупнейшее с 1931 года поражение.

« стоял в центральном круге с поднятыми руками, [будто бы] говоря: «Почему меня не меняют?» Серьезно. Я думаю, что во втором тайме он порой вел себя позорно.

Первые 40 минут я бы назвал классической игрой на выезде на «Энфилде». «Манчестер Юнайтед» выдержал натиск, казалось, что они вот-вот забьют гол и уйдут на перерыв впереди.

Второй тайм был абсолютным позором, бардаком. Ничто не иллюстрирует его лучше, чем Бруну Фернандеш, за которого в этом матче было стыдно.

Но я должен сказать, что это не свойственно им. Это не их привычный дух и форма. Я уверен, что тен Хаг справится с этим, как он справлялся с другими трудностями», – сказал бывший игрок « ».

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