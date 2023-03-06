«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»

раскритиковал игру футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с « ».

Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7.

«Мне надоело, что размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались. Это не игра капитана « », и я уверен, что Эрик тен Хаг разберется с этим.

Я уверен, что все придет в норму, но они должны признать, что это был позор. Они не поняли опасности этого матча. Игроков «Манчестер Юнайтед» съели заживо», – сказал бывший защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.