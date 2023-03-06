«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»
Гари Невилл раскритиковал игру футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем».
Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7.
«Мне надоело, что Фернандеш размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались. Это не игра капитана «Манчестер Юнайтед», и я уверен, что Эрик тен Хаг разберется с этим.
Я уверен, что все придет в норму, но они должны признать, что это был позор. Они не поняли опасности этого матча. Игроков «Манчестер Юнайтед» съели заживо», – сказал бывший защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.
какие всё таки эксперты истерички, что у нас, что в АПЛ
Жаль Стенли Ли умер. Он бы развил его скиллы, смывать соперника потоками слёз и нытья.
Все, что позабыли что это игроки второго величайшего клуба Англии?
Да чьёрт побьери, мы же "дьяволы"!
рой Кин прибил бы его сам сразу же