«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Гари Невилл раскритиковал игру футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем».

Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7. 

«Мне надоело, что Фернандеш размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались. Это не игра капитана «Манчестер Юнайтед», и я уверен, что Эрик тен Хаг разберется с этим.

Я уверен, что все придет в норму, но они должны признать, что это был позор. Они не поняли опасности этого матча. Игроков «Манчестер Юнайтед» съели заживо», – сказал бывший защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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25 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ arspurs9
Так Бруну всегда себя ведет подобным образом. Он после каждого контакта начинает падать и ныть. Мерзкое поведение ему свойственно.
Какой клуб такой капитан
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llolishe
Ответ DolJun
к слову, даже в проигранном вдрызг матче мю умудрился не получить очевидную красную карточку. или бруну с боковым судьей приятели и у них такой стиль общения? это не он случайно оффсайд у рашфора не увидел когда бруну забивал левый гол в ворота сити?
В 1 тайме Лисандру получить должен был красную карточку Салаху локтем в лицо ударил
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llolishe
Ответ Marcus-light
Да ладно, лучше один раз 7:0, чем семь раз по 1:0. Для МЮ. Для Ливерпуля - наоборот) Поэтому не стоит преувеличивать. Хоть и позор, но позор локальный
Этим 7-0 Ливерпуль разбил все шансы Манчеста на трофей АПЛ
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А.В. Бубнов
Ответ Акира_1
Ой та ладно, Ливерпуль каждый сезон традиционно выносит МЮ, а в этот раз просто норму за два матча в одном выполнили. 🙃
Обнадёживает. Значит следующий быдет 1-0 в пользу истинно красных или вообще ничья!
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llolishe
Это историческое унижение Манчестерки Юнайтед
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zer
игру не видел, счёт, конечно, позорный, но это одна игра и лишь второе поражение в 2023 году

какие всё таки эксперты истерички, что у нас, что в АПЛ
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А.В. Бубнов
Ответ Пинающий Достоинства
Бруно не капитан а «плакса»
Капитан Плакса
Жаль Стенли Ли умер. Он бы развил его скиллы, смывать соперника потоками слёз и нытья.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ werowolf-gears
Матч Барселона Валенсия вспомнился из 2016
Да, смачно тогда Гарика размяли. Зато понял, что лучше уж экспертом дальше работать🤓
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А.В. Бубнов
Сколько дней ещё будут доедать игроков МЮ?
Все, что позабыли что это игроки второго величайшего клуба Англии?
Да чьёрт побьери, мы же "дьяволы"!
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Marcus-light
Да ладно, лучше один раз 7:0, чем семь раз по 1:0. Для МЮ. Для Ливерпуля - наоборот) Поэтому не стоит преувеличивать. Хоть и позор, но позор локальный
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Пинающий Достоинства
Бруно не капитан а «плакса»
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Акира_1
Ой та ладно, Ливерпуль каждый сезон традиционно выносит МЮ, а в этот раз просто норму за два матча в одном выполнили. 🙃
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Red Line
вообще-то и Бернарда из сити, и Бруна себя так ведёт постоянно)
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avcgloronalduMU
да, играют как тряпки или симуляции опорного полузащитника мактомини))
рой Кин прибил бы его сам сразу же
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arspurs9
Так Бруну всегда себя ведет подобным образом. Он после каждого контакта начинает падать и ныть. Мерзкое поведение ему свойственно.
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Cruel Snake
Рука /лицо
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Sevuska
Клопп раздавил МЮ как красного клопа .
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udiekemen
Ответ Artem Piatkov
Ну хоть не Роналду развалил и то хорошо 🤭
Хорошо что его нет, а то прям всю вину на него свалили
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Direct free kick
Надеюсь Роберто Мартинес смотрел игру и сделал выводы по поводу бестолкового дельфина бруну
+1
-1
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DolJun
к слову, даже в проигранном вдрызг матче мю умудрился не получить очевидную красную карточку. или бруну с боковым судьей приятели и у них такой стиль общения? это не он случайно оффсайд у рашфора не увидел когда бруну забивал левый гол в ворота сити?
+2
-3
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Sevuska
Скаузеры - людоеды 😎
0
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Аркадий Аркадич
МЮ просто бросил играть после 2ого гола. Но виноват, конечно, Бруну.
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Born is the King
Ну Бруна сопротивлялась, но Ливер взял их всех силой и 7 ( СЕМЬ) раз принудил радужных 7ок на Энфилде
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Artem Piatkov
Ну хоть не Роналду развалил и то хорошо 🤭
+9
-6
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werowolf-gears
Матч Барселона Валенсия вспомнился из 2016
+7
-1
+6
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