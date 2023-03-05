Салах получил 10 из 10 от Sky Sports за матч с «МЮ». Бруну признан худшим – 2 из 10
Мохамед Салах стал лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «МЮ», Бруну Фернандеш – худшим.
Sky Sports оценил игру футболистов обеих команд после победы мерсисайдцев со счетом 7:0.
Все игроки стартового состава «Ливерпуля» получили не меньше 8 баллов из 10. В 9 баллов была оценена игра Энди Робертсона, Харви Эллиотта, Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Мохамед Салах получил высшую оценку – 10 из 10.
Ни один игрок стартового состава «Манчестер Юнайтед» не получил больше 4 баллов. 3 балла из 10 получили Давид Де Хеа, Люк Шоу и Ваут Вегорст. Худшая оценка у Бруну Фернандеша – 2 из 10.
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Жаль дьяволов..,середины 10х,такого МЮ никогда не будет похоже.
но в чемпе шли бы сейчас 6-7, и грызлись бы с Брендфордом за ЛК. так что, лучше без Рона.
Реал 0:1 Барса
МЮ 4:3 Барса
Ливер 7:0 МЮ
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