Салах получил 10 из 10 от Sky Sports за матч с «МЮ». Бруну признан худшим – 2 из 10

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Давид Де Хеа Люк Шоу Мохамед Салах Бруну Фернандеш Ваут Вегорст Эндрю Робертсон Эрик тен Хаг Коди Гакпо Дарвин Нуньес Харви Эллиотт Футбол

Мохамед Салах стал лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «МЮ», Бруну Фернандеш – худшим.

Sky Sports оценил игру футболистов обеих команд после победы мерсисайдцев со счетом 7:0.

Все игроки стартового состава «Ливерпуля» получили не меньше 8 баллов из 10. В 9 баллов была оценена игра Энди Робертсона, Харви Эллиотта, Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Мохамед Салах получил высшую оценку – 10 из 10.

Ни один игрок стартового состава «Манчестер Юнайтед» не получил больше 4 баллов. 3 балла из 10 получили Давид Де Хеа, Люк Шоу и Ваут Вегорст. Худшая оценка у Бруну Фернандеша – 2 из 10.

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56 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ого, спортс опубликовал оценки за матч не игроков псж.
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T T
Ответ Михаил Стентор
Не так часто смотрю матчи с участием МЮ, но почему-то каждый раз вижу как нагло и по-детски симулирует Фернандеш. Мне просто так везёт, или это действительно его особенность?
Часто смотрю матчи с участием МЮ и каждый раз вижу как нагло и по-детски симулирует Фернандеш. Мне просто так не везёт, ведь это действительно его особенность.
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Madridistas
Ответ falkao2013
Бруно за его грязь во втором тайме вообще должен быть как минимум предупрежден жёлтой.
За толчок судьи мог и дисквалификацию получить, он постоянно задирает всех
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Григоренко Виталий
Просто Салах топ, а бруну дно, все логично
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Madridistas
Ответ Михаил Стентор
Не так часто смотрю матчи с участием МЮ, но почему-то каждый раз вижу как нагло и по-детски симулирует Фернандеш. Мне просто так везёт, или это действительно его особенность?
Он просто больной на голову
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Валентин Соловьев
Мо очередной сольник дал
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Direct free kick
Надеюсь Роберто Мартинес смотрел матч и не вызовет дельфина пенальдеша на отбор ЕВРО
+1
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Реал лучше Ливера, но слабее Барсы. Барса лучше Реала, но слабее МЮ. МЮ лучше Барсы, но слабее Ливера. Камень, ножницы, бумага
+2
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Арман Мартиросян
Салах уже с отрывом лучший игрок в истории северозападного дерби)
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Николай Коровин
а нигматулин в своё время не получил 10 от спорт-экспресса
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Алексѣй Пестовъ
Бруну сегодня только с арбитром говорил и психовал
Он обычно только это и делает
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Арман Мартиросян
Бруну это позорище просто. Самый мерзкий игрок МЮ.
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Real_v_dushe
Ответ Fox_Mulder_12
Вот бы и Реал так разнесли 🙏
У нас на воротах не Де Хеа вообще-то.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михаил Стентор
Не так часто смотрю матчи с участием МЮ, но почему-то каждый раз вижу как нагло и по-детски симулирует Фернандеш. Мне просто так везёт, или это действительно его особенность?
Португалец из МЮ, надо соответствовать статусу😎
+7
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Старик Стариканов
Фернандеш получил истерика 10 из 10
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Real_v_dushe
Худшим был кто-то из защиты и дырень на воротах - это на поле, а так безусловно 0 из 10 должен получить мюшный физрук-диктатор
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Nikita Gibert
Радует,что есть адекватные болелы,Бруно раздутый игрок,на фоне игроков МЮ-смотрится якобы топом,хотя и сам не уровень МЮ
Жаль дьяволов..,середины 10х,такого МЮ никогда не будет похоже.
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Николай Иванов
Салах топчик
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Goaaaal Rashford
Теперь 13 км пробежка
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А.В. Бубнов
Ответ Алексѣй Пестовъ
Бруну сегодня только с арбитром говорил и психовал
Он бокового толкнул, был хорош в этом)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Алексѣй Пестовъ
Бруну сегодня только с арбитром говорил и психовал
7 успешных психований и 20хg по разговорным набросам🧐
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D Shamrock
т.е. я так понимаю его актерское мастерство и природный артистизм не оценили))) было любо дорого смотреть
+1
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Дмитрий Олегович
А где Тен Хаг? У него же 7 из 7
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Любезный Коссутий
Ответ David Aprasidze
Настолько Рон отравил атмосферу
с Роном бы, возможно, проиграли бы 0-4, 0-5. возможно.
но в чемпе шли бы сейчас 6-7, и грызлись бы с Брендфордом за ЛК. так что, лучше без Рона.
+3
-3
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Мирворис Мирмахмудов
Ливер 2:5 Реал
Реал 0:1 Барса
МЮ 4:3 Барса
Ливер 7:0 МЮ

Ливер<Реал<Барса<Мю<Ливер
+2
-2
0
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