Салах получил 10 из 10 от Sky Sports за матч с «МЮ». Бруну признан худшим – 2 из 10

стал лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «МЮ», Бруну Фернандеш – худшим.

Sky Sports оценил игру футболистов обеих команд после победы мерсисайдцев со счетом 7:0.

Все игроки стартового состава « » получили не меньше 8 баллов из 10. В 9 баллов была оценена игра , Харви Эллиотта, Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо. Мохамед Салах получил высшую оценку – 10 из 10.

Ни один игрок стартового состава « » не получил больше 4 баллов. 3 балла из 10 получили Давид Де Хеа, Люк Шоу и Ваут Вегорст. Худшая оценка у – 2 из 10.

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