Ари о словах про Fan ID: «Меня не так поняли. Поддерживаю его, только если это повысит безопасность и поможет избежать драк и расизма»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Ари Fan ID Футбол

Ари объяснил свои слова о Fan ID.

Напомним, бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России так прокомментировал введение паспорта болельщика в России: «Хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства».

Журналист Василий Уткин отреагировал на это высказывание: «Этот упырь в жизни не ходил на РПЛ по билету. Как он может судить? Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано».

«Меня просто не так поняли. Я имел в виду, что поддерживаю Fan ID только в том случае, если это повысит уровень безопасности на стадионах и поможет избежать негативных ситуаций – драк, например, или проявления расистского отношения, как это было с Венделом.

Если подобные проблемы можно решить через установление контроля за болельщиками, то я полностью согласен с введением этого закона. Так будет только лучше. Везде должна быть дисциплина.

Это так же, как с алкоголем на стадионах. Если таких людей будет меньше, станет только комфортнее. Непьющему человеку не хочется рядом видеть и слышать пьяного. А пьяным наплевать», – сказал Ари в ответ на слова Уткина. 

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chili
А ты, малый, не дурак.
И дурак не малый. (С)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Bobrin
нам-то не ари
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ари, только тебе и только по секрету: Fan ID ничего общего с безопасностью не имеет ))) Только тссс! )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Ари рассуждает о дисцпиплине... Вдвойне смешно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свинья в лесу
выпью за Молизованных.
пусть живут.
а бох пусть идет надзюбу, ага.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксяоми Ноутов
Павлюченко про Ари все давно сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь
Всё ещё не понимаю, как в их логике карточка помешает пронести банан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Надеюсь через небольшое время Ари будет ещё раз говорить,что его не так поняли,но по поводу поддержки некоего политика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Ржунимагу😁 Фанайди, как средство от расизма. Цирк. Расизм предполагает сегрегацию. То есть на стадионе, где белые зрители и игроки не может быть цветных. Вот это расизм, как он был в США. Всё остальное хулиганство, а иногда провокации, как в Ульяновске. Для этого есть специальные органы, им за это деньги вообще-то платят из наших налогов и продажи наших ресурсов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Василий задавил его весом своего авторитета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Правильно Вася сказал, что он упырь . Ещё со времен Спартака бесил. ..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
совет бразильцу,у русских нет заднего хода даже если впереди смерть🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Истинный зенитовец
🤡🤡🤡🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По-честноку
Кого-то вообще волнует его мнение?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Efimov
Ответ red hikkikomori
рекорд по скорости переобувания поставлен?
это подтасовка звука, вы не понимаете
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
чтож ты фраер сдал назад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Если бы, да кабы. Да, росли бы во рту грибы...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
ахах, что ты фраер сдал назад?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Феерический....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Сдал назад, самое главное так быстро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hardy33
А если человек даже не оформил фанайди и смотрит по телеку, то и тут есть шанс напороться на пьяного комментатора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно Молодой
"ты пытаешься усидеть на двух суьльях, но я ### тебя в образовавшуюся щель!. (с) классик
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Включил реверс
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Ари! ##### не пори
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
рекорд по скорости переобувания поставлен?
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий