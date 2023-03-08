Ари о словах про Fan ID: «Меня не так поняли. Поддерживаю его, только если это повысит безопасность и поможет избежать драк и расизма»

Ари объяснил свои слова о Fan ID.

Напомним, бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России так прокомментировал введение паспорта болельщика в России: «Хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства».

Журналист Василий Уткин отреагировал на это высказывание: «Этот упырь в жизни не ходил на по билету. Как он может судить? Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано».

«Меня просто не так поняли. Я имел в виду, что поддерживаю Fan ID только в том случае, если это повысит уровень безопасности на стадионах и поможет избежать негативных ситуаций – драк, например, или проявления расистского отношения, как это было с Венделом.

Если подобные проблемы можно решить через установление контроля за болельщиками, то я полностью согласен с введением этого закона. Так будет только лучше. Везде должна быть дисциплина.

Это так же, как с алкоголем на стадионах. Если таких людей будет меньше, станет только комфортнее. Непьющему человеку не хочется рядом видеть и слышать пьяного. А пьяным наплевать», – сказал Ари в ответ на слова Уткина.

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира