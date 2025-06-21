«Если бы Месси перешел в «Арсенал», они бы выиграли АПЛ. Он не классическая «девятка», но справился бы с ролью». Ведущий Гольдштейн о Лионеле

Телеведущий Гольдштейн заявил, что Месси выиграл бы АПЛ, перейдя в «Арсенал».

«Я думаю, что если бы Месси играл в атаке «Арсенала », то он привел бы клуб к чемпионству. Я серьезно. Думаю, Месси выиграет клубу титул, если будет забивать.

В чем слабость «Арсенала»? Вероятно, в отсутствии классической «девятки». Кай Хавертц – не решение.

Я знаю, что Месси – не классическая «девятка». Но он мог бы справиться с этой ролью. Думаю, если бы Месси перешел в «Арсенал», они бы выиграли Премьер-лигу», – заявил телерадиоведущий Энди Гольдштейн.