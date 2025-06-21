«Милан» не стал активировать опцию продления Йовича, серб станет свободным агентом. Форвард интересен «Ботафого» и «Крус Асуль»

Лука Йович покинет «Милан».

Клуб не станет активировать опцию продления контракта 27-летнего форварда, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трансферное окно закрылось 20 июня. Теперь серб фактически является свободным агентом, его соглашение истечет в конце месяца.

«Милан» предлагал Йовичу договор по схеме, которая позволяла клубу ежегодно решать вопрос о продлении на один сезон, тогда как сам Лука настаивал на двухлетнем соглашении без опций.

Вероятно, сыграли свою роль и стратегия спортивного дирекотора «россонери» Ингли Таре и тренера Массимилиано Аллегри, которые предпочитают делать ставку на других игроков атаки.

Йович провел в «Милане » два сезона, в течение которых он сыграл 47 матчей и забил 13 голов. Интерес к нему проявляют мексиканский «Крус Асуль » и бразильский «Ботафого ».