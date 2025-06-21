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Влаховичу интересен переход в «Милан», но вместо 12 млн евро придется получать 7 млн. «Ювентус» готов продать форварда за 25 млн евро, «россонери» хотят заплатить около 20 млн

Душан Влахович согласен играть за «Милан».

Sport Mediaset со ссылкой на Tuttosport сообщает, что нападающий «Ювентуса» получил немало щедрых предложений, в том числе из Саудовской Аравии и от «Фенербахче», но хотел бы и дальше играть в топ-лиге. Он готов рассмотреть вариант с переходом в состав «россонери».

Отмечается, что перспектива воссоединения с тренером Массимилиано Аллегри кажется сербу привлекательной.

При этом основным препятствием называется финансовый вопрос. «Милан» не станет даже начинать переговоры, если Влахович не захочет пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает 12 млн евро в год, миланцы готовы обсуждать сумму около 7 млн.

С «Ювентусом», как ожидается, договориться будет несложно. Туринцы просят 25 млн евро, «Милан» хотел бы заплатить около 20 млн.

В минувшем сезоне Влахович забил 10 голов в 29 играх в Серии А. Подробно со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Mediaset
logoДушан Влахович
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЮвентус
logoФенербахче
logoсерия А Италия
деньги
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