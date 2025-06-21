Хакими – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Фримпонг – 5-й

FourFourTwo считает Ашрафа Хакими лучшим правым защитником мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку ведущих правых защитников попали:

1. Ашраф Хакими, «ПСЖ».

2. Трент Александер-Арнолд, «Реал».

3. Жюль Кунде, «Барселона».

4. Дензел Думфрис, «Интер».

5. Джереми Фримпонг, «Ливерпуль».

6. Юрриен Тимбер, «Арсенал».

7. Валентино Ливраменто, «Ньюкасл».

8. Даниэль Муньос, «Кристал Пэлас».

9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи».

10. Педро Порро, «Тоттенхэм».