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Хакими – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Фримпонг – 5-й

FourFourTwo считает Ашрафа Хакими лучшим правым защитником мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку ведущих правых защитников попали:

1. Ашраф Хакими, «ПСЖ».

2. Трент Александер-Арнолд, «Реал».

3. Жюль Кунде, «Барселона».

4. Дензел Думфрис, «Интер».

5. Джереми Фримпонг, «Ливерпуль».

6. Юрриен Тимбер, «Арсенал».

7. Валентино Ливраменто, «Ньюкасл».

8. Даниэль Муньос, «Кристал Пэлас».

9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи».

10. Педро Порро, «Тоттенхэм».

Что теперь будет с «Торпедо»?7187 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
FourFourTwo
logoНьюкасл
logoЮрриен Тимбер
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoВалентино Ливраменто
logoДензел Думфрис
logoКристал Пэлас
logoПСЖ
logoНаполи
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoБарселона
logoТрент Александер-Арнолд
logoПедро Порро
logoЖюль Кунде
logoТоттенхэм
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoАшраф Хакими
logoДжереми Фримпонг
logoДжованни Ди Лоренцо
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoДаниэль Муньос
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