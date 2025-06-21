  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о подаренной ему кукле Лабубу: «В номер на базе «Динамо» отнес. Будет время – отвезу детям»
5

Карпин о подаренной ему кукле Лабубу: «В номер на базе «Динамо» отнес. Будет время – отвезу детям»

Валерий Карпин оставил у себя подаренную ему куклу Лабубу.

– Я все-таки вернусь к теме с этой игрушкой Лабубу. Вы куда ее дели?

– Когда?

– Вам ее на пресс-конференции «Динамо» подарили.

– Ну да. В номер к себе на базе «Динамо» отнес. Пока что там.

– Может быть, детишкам отвезти?

– Ну, будет время, отвезу.

– Аукцион еще можно провести.

– Не надо, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».

Что теперь будет с «Торпедо»?7584 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Карпин: «Уж кому-кому, но не «Зениту» говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они, к сожалению, оказываются только на скамейке»
164сегодня, 15:43
Карпин о возвращении из Испании: «Вы не представляете, как сложно было давать интервью на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Ушло время, чтобы адаптироваться»
10сегодня, 14:45
Карпин о российских футболистах: «Пускай выигрывают конкуренцию у бразильцев – тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, прогресса не будет»
36сегодня, 13:56
Главные новости
Карпин о выборе между «Динамо» в ЛЧ и сборной в отборе на Евро-2028: «Уверен, что выберу сборную. Было бы неправильно бросать ее после столь долгого пути, трех лет неофициальных матчей»
1014 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» против «Урава Ред Даймондс», «Боруссия» Дортмунд и «Мамелоди Сандаунс» забили 7 голов на двоих
112917 минут назад
«Боруссия» едва не упустила победу над «Мамелоди Сандаунс», дважды пропустив во втором тайме – 4:3. Беллингем забил дебютный гол за «Дортмунд»
1017 минут назад
Антонио Конте: «Мы – это то, что нам дает семья, и сейчас ее влияния не хватает все сильнее. Воспитание, дух самопожертвования, ценности – все утрачивается. Моя семья знает цену деньгам»
226 минут назад
Влаховичу интересен переход в «Милан», но вместо 12 млн евро придется получать 7 млн. «Ювентус» готов продать форварда за 25 млн евро, «россонери» хотят заплатить около 20 млн
941 минуту назад
«Милан» не стал активировать опцию продления Йовича, серб станет свободным агентом. Форвард интересен «Ботафого» и «Крус Асуль»
741 минуту назад
Джеррард предпочел Суареса Салаху, Кейну, Холанду, Левандовскому, Ибрагимовичу, Агуэро, ван Перси и Торресу. Только Бензема он поставил выше Луиса
2253 минуты назад
У РПЛ нет сомнений в финансовой состоятельности «Торпедо», несмотря на дело о попытке взятки судье. Акционеры клуба обещали выполнить все обязательства («СЭ»)
2059 минут назад
Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Вальверде – 4-й, де Йонг – 8-й, Гави – 10-й
30сегодня, 17:03
Соединили эмблему «Атлетико» с другим логотипом – угадаете каким?
сегодня, 17:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Мусиала избежал травмы. Хавбек «Баварии» был заменен из-за повреждения в игре с «Бокой»
8 минут назад
Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Нидерландами прошли Португалию, Испания играет с Англией, Германия встретится с Италией в воскресенье
521 минуту назад
Компани о 2:1 с «Бокой»: «Мы видели, как тяжело европейским командам против южноамериканских. «Бавария» сыграла хорошо, нам удалось справиться с эмоциями»
21 минуту назад
Кубарси, Иньиго и Педри – лидеры по точности передач в прошлом сезоне Ла Лиги
4сегодня, 16:58
Фаната «Рейнджерс» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за брошенную бутылку во вратаря «Селтика» Синисало. Мужчине с 21 судимостью запретили посещать матчи более чем на 6 лет
4сегодня, 16:43
«Локо» договорился с Верой о выплате 1,5 млн евро подъемных в течение года и 7 месяцев. Клуб хочет переводить деньги только пока игрок в клубе – агенты против этого условия (Иван Карпов)
15сегодня, 16:14
Леау о лучших, с кем он играл: «Ибрагимович и Роналду. Не знаю, можно ли назвать меня звездой, важнее, что многие дети смотрят на меня как на пример»
сегодня, 15:35
«Если бы Месси перешел в «Арсенал», они бы выиграли АПЛ. Он не классическая «девятка», но справился бы с ролью». Ведущий Гольдштейн о Лионеле
5сегодня, 15:30
Хакими – лучший правый защитник мира по версии FourFourTwo. Трент – 2-й, Кунде – 3-й, Фримпонг – 5-й
17сегодня, 15:23
Карпин о возвращении из Испании: «Вы не представляете, как сложно было давать интервью на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Ушло время, чтобы адаптироваться»
10сегодня, 14:45