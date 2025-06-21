Карпин о подаренной ему кукле Лабубу: «В номер на базе «Динамо» отнес. Будет время – отвезу детям»
Валерий Карпин оставил у себя подаренную ему куклу Лабубу.
– Я все-таки вернусь к теме с этой игрушкой Лабубу. Вы куда ее дели?
– Когда?
– Вам ее на пресс-конференции «Динамо» подарили.
– Ну да. В номер к себе на базе «Динамо» отнес. Пока что там.
– Может быть, детишкам отвезти?
– Ну, будет время, отвезу.
– Аукцион еще можно провести.
– Не надо, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».
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Опубликовал: Александр Суряев
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