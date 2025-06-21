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  • Борис Ротенберг-старший о Кокорине: «Наверное, это был самый талантливый футболист России в свое время. Не все меряется деньгами, а у Саши был уклон именно в ту сторону»
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Борис Ротенберг-старший о Кокорине: «Наверное, это был самый талантливый футболист России в свое время. Не все меряется деньгами, а у Саши был уклон именно в ту сторону»

Борис Ротенберг-старший считает, что Александр Кокорин не реализовал потенциал.

У вас играл Александр Кокорин, самая популярная характеристика которого: «Очень талантливый футболист, который не смог полностью себя раскрыть». Согласны?

– 100%. Наверное, это был самый талантливый футболист России в свое время. Он сам себе помешал. Вроде перешел в «Сочи» и раскрылся здесь… Но не все меряется деньгами, а у Саши был уклон именно в ту сторону.

А так играл бы на уровне сборной России до сих пор. Дай бог, еще вернется и поиграет, – сказал президент «Сочи» Ротенберг

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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