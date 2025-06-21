Леау о лучших, с кем он играл: «Ибрагимович и Роналду. Не знаю, можно ли назвать меня звездой, важнее, что многие дети смотрят на меня как на пример»
Рафаэл Леау включил Криштиану Роналду в число лучших партнеров в своей карьере.
– Лучшие футболисты, с которыми вы играли?
– Ибрагимович и Криштиану Роналду.
Я всегда следил за «Миланом», еще до попадания в команду. Это один из главных клубов мира, носить эту футболку – мечта.
Не знаю, можно ли меня назвать звездным игроком. Мне 25 лет, сейчас расцвет моей карьеры. Знаю, что многие дети смотрят на меня как на пример для подражания, и для меня это важнее, чем называть себя звездой, – сказал вингер «Милана» в интервью L’Officiel.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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