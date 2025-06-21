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Леау о лучших, с кем он играл: «Ибрагимович и Роналду. Не знаю, можно ли назвать меня звездой, важнее, что многие дети смотрят на меня как на пример»

Рафаэл Леау включил Криштиану Роналду в число лучших партнеров в своей карьере.

– Лучшие футболисты, с которыми вы играли?

Ибрагимович и Криштиану Роналду.

Я всегда следил за «Миланом», еще до попадания в команду. Это один из главных клубов мира, носить эту футболку – мечта.

Не знаю, можно ли меня назвать звездным игроком. Мне 25 лет, сейчас расцвет моей карьеры. Знаю, что многие дети смотрят на меня как на пример для подражания, и для меня это важнее, чем называть себя звездой, – сказал вингер «Милана» в интервью L’Officiel.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoРафаэл Леау
logoМилан
logoСборная Португалии по футболу
logoсерия А Италия
logoЗлатан Ибрагимович
logoКриштиану Роналду
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