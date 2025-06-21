Карпин о возвращении из Испании: «Вы не представляете, как сложно было давать интервью на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Ушло время, чтобы адаптироваться»

Валерию Карпину было сложно давать интервью на русском после возвращения из Испании.

– В 2008−2009 годах я делал с вами серию интервью и обратил внимание, что речь у вас обрывистая, мысли незавершенные, какая-то раздражительность. Проходит 16 лет: речь чистая, мысли льются, спокойствие, стрессоустойчивость. Словно два разных человека. В чем вы себя изменили?

– Вы сейчас не поверите, потому что это в голове у вас не уложится. И ни у кого вообще. Вы даже не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году, когда я вернулся в Россию. На испанском языке у меня все лилось, а чтобы ответить на русском, я сначала переводил в голове фразу с испанского. Потому что я 14 лет говорил про футбол на испанском языке.

– И дома у вас тоже был испанский?

– Да, дома в тот момент тоже был испанский. Поэтому у меня какое-то время ушло на то, чтобы адаптироваться и снова «научиться» говорить по-русски на футбольные темы. Плюс, возможно, вы со мной общались после какого-нибудь поражения или у меня были какие-то проблемы. Точно не могу вспомнить, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.