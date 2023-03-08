Защитник «Барсы» Араухо стал гражданином Испании

Теги Барселона Ла Лига Сборная Уругвая по футболу натурализация Рональд Араухо Футбол

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал гражданином Испании.

Футболист сборной Уругвая получил гражданство страны еще в декабре 2022 года.

На прошлой неделе он забрал документы – паспорт и ID-карту, официальный документ, удостоверяющий личность.

Рональд находится в системе «Барсы» с 2018 года. Статистика 24-летнего игрока – здесь.

Араухо из «Барсы» – наследник Пике и Пуйоля. Сначала его карьеру двигала мама, потом – Суарес, Пике и Хави

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28 комментариев

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EKSPERT
Ответ Давид Agabekyan
Нет. Это значит не будет считаться легионером. В Испании лимит на игроков не из Евросоюза
Ну этот лимит вроде бы почти во всех топ чемпионатах
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Дмитрий Сотников
Зенит научил
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Муслим Атангулов
тем временем уругвай
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-2
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Фёдор Кузнецов
Вполне обычная практика для Испании давать испанские паспорта южноамериканцам учитывая их лимит на игроков не из ЕС
+4
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Duha1967
Ответ Ramazon Murodov
Это означает за сборную Испанию будет выступать?
Он за Уругвай заигран
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Falsegoalkeeper
Это делают многие в Испании, потому что там лимит на игроков не из ЕС. Винисиус кстати тоже имеет Испанское гражданство
+7
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Егор Алексеев
С клаудиньё пример взял а если честно это круто что араухо получил гражданство
+1
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Fatty Toni
Ответ Самозанятый
Это происки Зенита)
Точно. Родственников пикой не ковырял, белый при пересылке не терял, от суда не бегает. Не иначе, питерские проплатили гражданство парню xD
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Sevuska
«Бары» !? Это вы на судейский скандал намекаете 🤔 , мол клубом правят одни БАРыги !? 😆
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-2
-2
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TIMUROVICH
Барселона - Кафегородпод
+1
-2
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Пинающий Достоинства
Бары?
+1
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Ramazon Murodov
Это означает за сборную Испанию будет выступать?
да. но только по выходным и в праздники
+2
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LIBerly
Скоро будет прибавление граждан и к Королевству)
0
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Максим Семин
Путин указ подписал?
+4
-4
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Ramazon Murodov
Ответ Давид Agabekyan
Нет. Это значит не будет считаться легионером. В Испании лимит на игроков не из Евросоюза
Пасибо)
+3
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Максим Семин
Ответ 2vdhrvmmzf
Он уже давно за Уругвай заигран
Сдаётся мне, это была ирония.
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Ramazon Murodov
Это означает за сборную Испанию будет выступать?
Нет. Это значит не будет считаться легионером. В Испании лимит на игроков не из Евросоюза
+32
0
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MK
По поводу слота легионера, готовить для Витора Роке
+22
-2
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ljolik888
Лучший защитник мира прямо сейчас. Плюс можно кого-то купить не из ЕС.
+8
-3
+5
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2vdhrvmmzf
Ответ Tutto Putto
Прям то что нужно сборной Испании, ещё бы им форварда
Он уже давно за Уругвай заигран
+9
-2
+7
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Nastra
Отличная новость, что освободился слот для игроков не из ЕС.
+4
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Ramazon Murodov
Это означает за сборную Испанию будет выступать?
+1
-4
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Сергей
Удачи в сборной)
0
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Иван Левин
По барам..редакторы
+1
-1
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Tutto Putto
Прям то что нужно сборной Испании, ещё бы им форварда
+1
-9
-8
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