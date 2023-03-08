Защитник «Барсы» Араухо стал гражданином Испании

Защитник «Барселоны» стал гражданином Испании.

Футболист сборной получил гражданство страны еще в декабре 2022 года.

На прошлой неделе он забрал документы – паспорт и ID-карту, официальный документ, удостоверяющий личность.

Рональд находится в системе «Барсы» с 2018 года. Статистика 24-летнего игрока – здесь.

Араухо из «Барсы» – наследник Пике и Пуйоля. Сначала его карьеру двигала мама, потом – Суарес, Пике и Хави