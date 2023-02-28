Араухо о двух подряд поражениях «Барсы»: «Надо подняться и сменить чип. Команда в порядке. Мы одна семья, мы едины»

Теги Барселона Ла Лига Рональд Араухо Футбол

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о состоянии команды.

«Команда в порядке. Мы одна семья, мы едины. Мы потерпели два поражения, но команда сильна, мы знаем о нашем потенциале и о работе, которую мы проводим с Хави. Надо подняться и сменить чип. Осталось очень много матчей.

Мы лидируем с отрывом в 7 очков. Лига длинная и сложная. Мы знаем нашу цель и должны продолжать работать со смирением и доверием», – сказал Араухо.

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8 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ Владимир Владимирович
Если Барса выиграет Ла Лигу , то сезон можно отнести в большой актив. К примеру если сравнить с тем же МЮ, Тен Хааг идя на третьем месте в АПЛ ух какой молодец , а Хави с отрывом лидирующий в Ла Лиге в купе с выигранным Суперкубком у главного оппонента получает львиную порцию критики , с постоянными рычагами Лапорты , а у Тен Хаага и состав по лучше будет чем у Хави. В общем в следующем сезоне Барса с пару точечными трансферами наведёт шороху !
Уже и ЛЕ не турнир, скоро и про ЛК также будете говорить )
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Владимир Владимирович
Если Барса выиграет Ла Лигу , то сезон можно отнести в большой актив. К примеру если сравнить с тем же МЮ, Тен Хааг идя на третьем месте в АПЛ ух какой молодец , а Хави с отрывом лидирующий в Ла Лиге в купе с выигранным Суперкубком у главного оппонента получает львиную порцию критики , с постоянными рычагами Лапорты , а у Тен Хаага и состав по лучше будет чем у Хави. В общем в следующем сезоне Барса с пару точечными трансферами наведёт шороху !
+2
-1
+1
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Ответ damondiamond
или гаечку
Из-за одной гаечки один болт в ночном клубе не сдержался уже
+1
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Goofts
Араухо прирожденный лидер, сейчас в его форме, он не хуже праймового Ван Дейка. Думаю этот парень скоро возьмёт капитанскую повязку, через пару лет
+6
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+3
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Syndycate
Думаю пора менять рычаг)
+5
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+4
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Игорь Климов
Араухо лучший защитник, удачи!
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Boni Jek
Браво 👍
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damondiamond
или гаечку
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