Араухо о двух подряд поражениях «Барсы»: «Надо подняться и сменить чип. Команда в порядке. Мы одна семья, мы едины»

Защитник «Барселоны» высказался о состоянии команды.

«Команда в порядке. Мы одна семья, мы едины. Мы потерпели два поражения, но команда сильна, мы знаем о нашем потенциале и о работе, которую мы проводим с Хави. Надо подняться и сменить чип. Осталось очень много матчей.

Мы лидируем с отрывом в 7 очков. Лига длинная и сложная. Мы знаем нашу цель и должны продолжать работать со смирением и доверием», – сказал Араухо.

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