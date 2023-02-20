Рональд Араухо: «Хави вернул нам философию «Барсы», которая была утрачена в последние годы. Плоды нашей работы уже видны»

высказался об изменениях в «Барселоне» при .

«С приходом Хави я многому научился, потому что он вернул нам философию «Барсы», которая была утрачена в последние годы.

Я научился больше всех, но и вся команда изменилась, и это видно по результатам.

Плоды нашей работы уже видны. С тех пор как пришел Хави, мы росли. Он реализовал все, что хотел. Кроме того, нам удалось провести хорошую предсезонку. Мы многому научились в обороне как в техническом, так и в тактическом плане», – сказал защитник «Барселоны» в интервью EFE.