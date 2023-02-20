Рональд Араухо: «Хави вернул нам философию «Барсы», которая была утрачена в последние годы. Плоды нашей работы уже видны»

Теги Барселона Хави Ла Лига Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо высказался об изменениях в «Барселоне» при Хави

«С приходом Хави я многому научился, потому что он вернул нам философию «Барсы», которая была утрачена в последние годы.

Я научился больше всех, но и вся команда изменилась, и это видно по результатам.

Плоды нашей работы уже видны. С тех пор как пришел Хави, мы росли. Он реализовал все, что хотел. Кроме того, нам удалось провести хорошую предсезонку. Мы многому научились в обороне как в техническом, так и в тактическом плане», – сказал защитник «Барселоны» в интервью EFE. 

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37 комментариев

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VictorVallecano
Ответ Burel
и продолжил традицию 6:2 5:0 4:0 3:0 3:0 5:1 4:0
Это ответные матчи Барселоны в ЛЧ в последние пяток лет?
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Diduev
Ответ Ruslan3132
Философия Барсы вылетать из ЛЧ 2 раза подряд? Тогда да )
Нагибать Реал в финале Суперкубка и уходить в отрыв в середине сезона на 8 очков😉
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Demyan Grachev
говорю как болельщик Реала:Барселона красавцы (во многом благодаря МОЛОДОМУ тренеру,а не диплодоку из мезозойской эры Карле)
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-1
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Altim
Ответ vwzx8mx5vh
Оч хочу чтобы Месси вернулся в барсу к норм тренеру - хоть бы в след сезоне получилось
Чави не хочет видеть Месси в своей команде - это очевидно.
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!Sc@ryClown!
Хави подмял под себя Реал как он это делал еще будучи игроком.
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Шем
Новость про игрока Барсы, а треть комментов про Реал. Как же горят пуканы у секты.
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Антоша Спирин
Особенно во 2 тайме с Кадисом. Да Пеповская Барса добила бы до 5-6. А эти... мужественно отбивались и экономили силы. А то их маааало. Тьфу.
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Zidan GOAT
Ответ Barca
Ой, где-то я слышу писк? Вы тоже все слышите писк? А точно, это Винисиус потерялся
Это тот, который постоянно унижает бчк? Винисиус передаёт привет с финала ЛЧ прямиком в Лигу Европы)
+1
0
+1
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Ruslan3132
Философия Барсы вылетать из ЛЧ 2 раза подряд? Тогда да )
0
-2
-2
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vwzx8mx5vh
Ответ S H A R K
Помнится как поливали Хави всяким дер**ом, мол физрук, катарец и т.д. Сейчас Барса в Ла Лиге безупречен. Всего лишь 1 поражение в лиге, 59 очков за 22 матчей, такого вроде бы никогда не было ещё. Возможно, Ла Лига просела, но это никак не отменяет успехи Хави. Думаю, что в следующем ЛЧ Барса далеко пройдёт. При Хави Дембеле раскрылся, Гави и Бальде стали новыми лицами Барсы, Педри вышел на космический уровень. Осталось Феррану научить забивать и Фати дать по мозгам. А Араухо один из лучших защитнов мира на данный момент. Делает разницу, и это видно невооружённым глазом. Время всё расставляет на свои места...
Оч хочу чтобы Месси вернулся в барсу к норм тренеру - хоть бы в след сезоне получилось
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-1
-1
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Борис Александрович
Ответ Lobelopa
))) как же смешно у тебя каждый раз не получается. Напиши ещё что-нибудь пожалуйста?
мои глаза !
+1
0
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Вадим Дзахоев
Спасибо Араухо за все. Лишь бы здоровье не подводило. Идеальный дэф
+2
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Леван Мкртчян
Ответ mutnyy
Хави сделал ошибку не выпустив Кристенсена и Бальде)
И это стало понятно, когда МЮ стал упрощать выход из обороны, использую длинные и средние забросы на Вергоста и компанию, и они стали цепляться за мячи.
Алонсо и Кунде ( как связка) были не лучшим решением по противодействию такому стилю.
Есть ощущение , что пара Араухо и Кристинсен намного лучше бы противодействовали такому варианту действий соперника
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fc_champion
Кто нассыт Реалу в ухо?
Это Рональд Араухо
+2
-1
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Леван Мкртчян
Ответ S H A R K
Помнится как поливали Хави всяким дер**ом, мол физрук, катарец и т.д. Сейчас Барса в Ла Лиге безупречен. Всего лишь 1 поражение в лиге, 59 очков за 22 матчей, такого вроде бы никогда не было ещё. Возможно, Ла Лига просела, но это никак не отменяет успехи Хави. Думаю, что в следующем ЛЧ Барса далеко пройдёт. При Хави Дембеле раскрылся, Гави и Бальде стали новыми лицами Барсы, Педри вышел на космический уровень. Осталось Феррану научить забивать и Фати дать по мозгам. А Араухо один из лучших защитнов мира на данный момент. Делает разницу, и это видно невооружённым глазом. Время всё расставляет на свои места...
В первом сезоне с Вилановой, вроде ,было даже лучше на дистанции 22-х туров. Во всяком случае по итогам первого круга ( 19 туров) у Барсы было 18 побед и одна ничья. Дальше не очень помню, но получается ,что они должны были один раз проиграть и один раз сыграть в ничью за первые три игры второго круга, чтобы тоже набрать 59 очков ( как сейчас)
+1
0
+1
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Роман
Конечно, Араухо, Лёнька вас чуть не потопил.
Правда сейчас он Париж там топит.
+1
-4
-3
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blaugrano
Поистине хороший защитник побуждает и партнёров играть лучше. Внушает им надёжность и уверенность.
Араухо - как раз такой защитник.
+6
0
+6
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mutnyy
Ответ Леван Мкртчян
Вспомнил момент диалога с одним фаном МЮ перед матчем в ЛЕ, где я сказал что если бы Араухо поставили на правый фланг обороны и там оказался Решфорд , то , вероятнее всего, Реша бы полностью выключили....но этого не произойдет так Тен Хааг не дурак и понимает , что Хави будет делать именно такой размен и поэтому уберет Реша либо в центр, либо на правый фланг , сделав его единственным выдвинутым форвардом. На все это дело он мне отвечал ( чуть ли не смеясь), что я ничего не понимаю в футболе и такое не возможно, так в центре на острие будет играть Вергост, а Хааг знает что Решфорд настолько крут , что плевать ему на Араухо и он не будет подстраиваться под него По итогу , думаю все всё видели. Вся игра МЮ в этом матче -- это была сплошная подстройка под Барсу. Тен Хаагу жирная пятерка за все фишки, которые он придумал и осуществил( в комплексе ) против Барсы
Хави сделал ошибку не выпустив Кристенсена и Бальде)
+1
0
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Lobelopa
Ответ Barca
Пшшшшшшшшш пшшшшшшшшш вас не слышно пшшшшшшш пшшшшш не слышно! Пшшшшшшш восемь очков разница пшшшшшшш пшшшшш
))) спасибо!
0
0
0
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Barca
Ответ Lobelopa
))) как же смешно у тебя каждый раз не получается. Напиши ещё что-нибудь пожалуйста?
Пшшшшшшшшш пшшшшшшшшш вас не слышно пшшшшшшш пшшшшш не слышно!
Пшшшшшшш восемь очков разница пшшшшшшш пшшшшш
+1
-1
0
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Lobelopa
Ответ Barca
Ой, где-то я слышу писк? Вы тоже все слышите писк? А точно, это Винисиус потерялся
))) как же смешно у тебя каждый раз не получается. Напиши ещё что-нибудь пожалуйста?
0
-1
-1
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Игорь Климов
Араухо на данное время лучший защитник!
+3
-3
0
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Леван Мкртчян
Ответ ДЖИН
Хозяин Винисиуса всё чётко говорит. 😁
Вспомнил момент диалога с одним фаном МЮ перед матчем в ЛЕ, где я сказал что если бы Араухо поставили на правый фланг обороны и там оказался Решфорд , то , вероятнее всего, Реша бы полностью выключили....но этого не произойдет так Тен Хааг не дурак и понимает , что Хави будет делать именно такой размен и поэтому уберет Реша либо в центр, либо на правый фланг , сделав его единственным выдвинутым форвардом.
На все это дело он мне отвечал ( чуть ли не смеясь), что я ничего не понимаю в футболе и такое не возможно, так в центре на острие будет играть Вергост, а Хааг знает что Решфорд настолько крут , что плевать ему на Араухо и он не будет подстраиваться под него

По итогу , думаю все всё видели.
Вся игра МЮ в этом матче -- это была сплошная подстройка под Барсу.
Тен Хаагу жирная пятерка за все фишки, которые он придумал и осуществил( в комплексе ) против Барсы
0
-6
-6
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S H A R K
Помнится как поливали Хави всяким дер**ом, мол физрук, катарец и т.д. Сейчас Барса в Ла Лиге безупречен. Всего лишь 1 поражение в лиге, 59 очков за 22 матчей, такого вроде бы никогда не было ещё. Возможно, Ла Лига просела, но это никак не отменяет успехи Хави. Думаю, что в следующем ЛЧ Барса далеко пройдёт.
При Хави Дембеле раскрылся, Гави и Бальде стали новыми лицами Барсы, Педри вышел на космический уровень. Осталось Феррану научить забивать и Фати дать по мозгам.
А Араухо один из лучших защитнов мира на данный момент. Делает разницу, и это видно невооружённым глазом.
Время всё расставляет на свои места...
+24
-4
+20
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Barca
Ответ Lobelopa
Картонная, бумажная, вискозная, холщовая, из вторсырья, без разницы! Он напоминает мне Березуцкого на минималках!
Ой, где-то я слышу писк?
Вы тоже все слышите писк?
А точно, это Винисиус потерялся
+9
-3
+6
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