Рональд Араухо: «Хави вернул нам философию «Барсы», которая была утрачена в последние годы. Плоды нашей работы уже видны»
Рональд Араухо высказался об изменениях в «Барселоне» при Хави.
«С приходом Хави я многому научился, потому что он вернул нам философию «Барсы», которая была утрачена в последние годы.
Я научился больше всех, но и вся команда изменилась, и это видно по результатам.
Плоды нашей работы уже видны. С тех пор как пришел Хави, мы росли. Он реализовал все, что хотел. Кроме того, нам удалось провести хорошую предсезонку. Мы многому научились в обороне как в техническом, так и в тактическом плане», – сказал защитник «Барселоны» в интервью EFE.
Алонсо и Кунде ( как связка) были не лучшим решением по противодействию такому стилю.
Есть ощущение , что пара Араухо и Кристинсен намного лучше бы противодействовали такому варианту действий соперника
Это Рональд Араухо
Правда сейчас он Париж там топит.
Араухо - как раз такой защитник.
Пшшшшшшш восемь очков разница пшшшшшшш пшшшшш
На все это дело он мне отвечал ( чуть ли не смеясь), что я ничего не понимаю в футболе и такое не возможно, так в центре на острие будет играть Вергост, а Хааг знает что Решфорд настолько крут , что плевать ему на Араухо и он не будет подстраиваться под него
По итогу , думаю все всё видели.
Вся игра МЮ в этом матче -- это была сплошная подстройка под Барсу.
Тен Хаагу жирная пятерка за все фишки, которые он придумал и осуществил( в комплексе ) против Барсы
При Хави Дембеле раскрылся, Гави и Бальде стали новыми лицами Барсы, Педри вышел на космический уровень. Осталось Феррану научить забивать и Фати дать по мозгам.
А Араухо один из лучших защитнов мира на данный момент. Делает разницу, и это видно невооружённым глазом.
Время всё расставляет на свои места...
Вы тоже все слышите писк?
А точно, это Винисиус потерялся