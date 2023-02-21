Араухо о «Барсе»: «Не выиграть Ла Лигу было бы огромной печалью. С нашим составом мы должны победить»

Теги Барселона Ла Лига Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо высказался о намерении «Барселоны» взять чемпионство.

Защитник каталонской команды также заявил, что счастлив оставаться в «Барсе», несмотря на ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.

«Я счастлив, счастлив быть в «Барселоне», я всегда говорил это и показал это продлением контракта. Я хотел остаться здесь, несмотря на множество предложений, которые у меня были. Не волнуйтесь, клуб позаботится об этом.

Не выиграть Ла Лигу было бы огромной печалью, потому что команда очень хороша, настала наша очередь выиграть ее после стольких лет. С тем составом, который у нас есть, я думаю, мы должны это сделать», – сказал Араухо.

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21 комментарий

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Vals
Ответ QWertY
Чемпионат у них в кармане. Физручок Анчи хорош в играх на выбывании, когда можно зарядить судейку. А на дистанции даже молодой Чави его сажает на клык.
Забавно. И это после всей шумихи, как Барселона покупала судейский корпус.

Уж чья бы корова мычала.
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madrilenos
хотя и более за Мадрид, но Араухо конечно очень импонирует своей игрой. топ защитник. высокий, быстрый и сильный. повезло Барселоне с ним.
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Адилет Асанкожоев
В Сегунде ещё обидней будет с таким составом, так что готовься, Роналд
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Бронислав Каминский
Ответ Сэр-НеХер
Мне как фанату Барселоны, победа в чемпионате давно уже особых удовольствий не доставляет и в этот раз тоже доставит вряд ли. Нам нужен ушастый и желательно в следующем сезоне
"победа в чемпионате давно уже особых удовольствий не доставляет"
Почти 4 года без чемпионства и 2 бестрофейных сезона...Про какое удовольствие речь?))Тут каждый трофей щас будет на кону
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Игорь Климов
Нужно обязательно в этом сезоне Барселоне выиграть Ла Лигу, удачи!
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ДЖИН
-8 мороза в мадриде, риалу будет очень тяжело что то выйграть в Испании)). Дальше Альмерия, а вот у риала Атлетико. Кто знает может быть -11.
+1
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Александр Киричев
Ответ Кирилл
Главное, продолжать играть в своем стиле и не допускать ненужных осечек. 8 очков - солидное преимущество. Но его так же быстро можно упустить..
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0
-11
-11
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Иван Пименов
С судейским корпусом в составе - не мудрено и победить, да!
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Fan of Sport
Ответ Сэр-НеХер
Мне как фанату Барселоны, победа в чемпионате давно уже особых удовольствий не доставляет и в этот раз тоже доставит вряд ли. Нам нужен ушастый и желательно в следующем сезоне
Барселона отстаёт от Реала на 9 титулов в Ла Лиге, нужно сокращать отрыв.
Да и в целом после стольких поражений и тяжёлых моментов победа в Ла Лиге вперые после сезона 2018/19 начнёт новый этап в истории Барселоны, как и реконструкция стадиона.
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Сикарио
Сколько еще разочарований ждет малыша))
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-4
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QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Фан МЮ говорит о судье?
Не помню, чтобы МЮ тащили Чакыр, Кашшаи, Рокки, Оливер и Клаттенбург. Вот мое любимое высказывание последнего персонажа:
"В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его". Отмазка века)
+17
-6
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Сэр-НеХер
Ответ GuruFutbola
Гегемон возвращается Ближайшие 10 лет фарм чашки будет по дефолту включен в каждом сезоне
Мне как фанату Барселоны, победа в чемпионате давно уже особых удовольствий не доставляет и в этот раз тоже доставит вряд ли. Нам нужен ушастый и желательно в следующем сезоне
+8
-7
+1
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Andry 72
8 очков преимущество комфортное,главное не расслабляться,пример Арсенал в АПЛ
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Чемпионат у них в кармане. Физручок Анчи хорош в играх на выбывании, когда можно зарядить судейку. А на дистанции даже молодой Чави его сажает на клык.
Фан МЮ говорит о судье?
+5
-11
-6
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Saboroff
Если этого не случится то Хави все равно найдет оправдание и начнет ныть…
+1
-4
-3
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QWertY
Чемпионат у них в кармане. Физручок Анчи хорош в играх на выбывании, когда можно зарядить судейку. А на дистанции даже молодой Чави его сажает на клык.
+29
-17
+12
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Seyidov#
Порешайте.
0
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Iuasamotu
Барсе нужно сосредоточиться на чемпионстве в Ла Лиге и не отвлекаться на второстепенные еврокубки
+1
-2
-1
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GuruFutbola
Гегемон возвращается
Ближайшие 10 лет фарм чашки будет по дефолту включен в каждом сезоне
+7
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Принцесса Диана
Во многом благодаря надежной игре Рональда мы и сделаем это.
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Кирилл
Главное, продолжать играть в своем стиле и не допускать ненужных осечек.

8 очков - солидное преимущество. Но его так же быстро можно упустить..
+14
-1
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