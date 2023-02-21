Араухо о «Барсе»: «Не выиграть Ла Лигу было бы огромной печалью. С нашим составом мы должны победить»

высказался о намерении «Барселоны» взять чемпионство.

Защитник каталонской команды также заявил, что счастлив оставаться в «Барсе», несмотря на ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.

«Я счастлив, счастлив быть в «Барселоне», я всегда говорил это и показал это продлением контракта. Я хотел остаться здесь, несмотря на множество предложений, которые у меня были. Не волнуйтесь, клуб позаботится об этом.

Не выиграть было бы огромной печалью, потому что команда очень хороша, настала наша очередь выиграть ее после стольких лет. С тем составом, который у нас есть, я думаю, мы должны это сделать», – сказал Араухо.