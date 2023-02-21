Араухо о «Барсе»: «Не выиграть Ла Лигу было бы огромной печалью. С нашим составом мы должны победить»
Рональд Араухо высказался о намерении «Барселоны» взять чемпионство.
Защитник каталонской команды также заявил, что счастлив оставаться в «Барсе», несмотря на ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.
«Я счастлив, счастлив быть в «Барселоне», я всегда говорил это и показал это продлением контракта. Я хотел остаться здесь, несмотря на множество предложений, которые у меня были. Не волнуйтесь, клуб позаботится об этом.
Не выиграть Ла Лигу было бы огромной печалью, потому что команда очень хороша, настала наша очередь выиграть ее после стольких лет. С тем составом, который у нас есть, я думаю, мы должны это сделать», – сказал Араухо.
Уж чья бы корова мычала.
Почти 4 года без чемпионства и 2 бестрофейных сезона...Про какое удовольствие речь?))Тут каждый трофей щас будет на кону
Да и в целом после стольких поражений и тяжёлых моментов победа в Ла Лиге вперые после сезона 2018/19 начнёт новый этап в истории Барселоны, как и реконструкция стадиона.
"В этом финале «Реал» вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве. Это был важный момент, и мой помощник пропустил его". Отмазка века)
Ближайшие 10 лет фарм чашки будет по дефолту включен в каждом сезоне
8 очков - солидное преимущество. Но его так же быстро можно упустить..