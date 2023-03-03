Депутат Свищев за продажу пива: «Стадионы оснащены системами безопасности, Fan ID, распознавания лиц. Почему Минздрав игнорирует мнение болельщиков?»

Депутат Дмитрий Свищев высказался за продажу пива на стадионах в России.

«Почему Минздрав игнорирует мнение болельщиков?

Мы были на чемпионатах мира в России, Европе. Я и на регби был, и на футболе, и на хоккее – везде продается пиво. Я не видел ни одного пьяного дебошира, который испортил бы спортивный праздник. Ни одного! Но я видел на наших стадионах, где алкоголь запрещено продавать, в хлам пьяных, лежащих, поющих людей. Лично я видел.

Стадионы сейчас оснащены современными системами безопасности, системой Fan ID, есть система распознавания лиц. Так почему нельзя продавать пиво? Можно и нужно! Это поможет и клубам, и поддержке стадионов, потому что сейчас сложно.

Отчисления, которые декларируют клубы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта. Почему нет-то? Думаю, надо этот вопрос рассмотреть еще раз, футбольная общественность должна высказать свое мнение, озвучить свои выводы и заявить об этом», – сказал глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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