Депутат Свищев за продажу пива: «Стадионы оснащены системами безопасности, Fan ID, распознавания лиц. Почему Минздрав игнорирует мнение болельщиков?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев стадионы Политика Fan ID деньги алкоголь и спорт Футбол

Депутат Дмитрий Свищев высказался за продажу пива на стадионах в России.

«Почему Минздрав игнорирует мнение болельщиков?

Мы были на чемпионатах мира в России, Европе. Я и на регби был, и на футболе, и на хоккее – везде продается пиво. Я не видел ни одного пьяного дебошира, который испортил бы спортивный праздник. Ни одного! Но я видел на наших стадионах, где алкоголь запрещено продавать, в хлам пьяных, лежащих, поющих людей. Лично я видел.

Стадионы сейчас оснащены современными системами безопасности, системой Fan ID, есть система распознавания лиц. Так почему нельзя продавать пиво? Можно и нужно! Это поможет и клубам, и поддержке стадионов, потому что сейчас сложно.

Отчисления, которые декларируют клубы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта. Почему нет-то? Думаю, надо этот вопрос рассмотреть еще раз, футбольная общественность должна высказать свое мнение, озвучить свои выводы и заявить об этом», – сказал глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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25 комментариев

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a2wai
Сейчас бы с больной головы перекладывать на здоровую.

Продавать пиво можно было бы и без Фан Айди, но ведь люди до последнего будут пытаться гнуть свою линию, попутно роняя кал в виде комментариев. А эти комментарии заботливые ручки новостников будут лепить в качестве контента на сайт.

Ведь о спорте совершенно нечего постить.
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Number_2
Игнорирует мнение болельщиков - это он про отмену фанайди чтоли?😂
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Wiley Fox
Странно, почему и Министерство обороны молчит? Я бы Кононенкова заслушал - "Потерь в вооружённых силах России от пива нет"

И МИД с Захаровой молчит - хотя Машка ведь везде лезет, как этот больной на голову депутат
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Кирилл Вырвихвист
теперь депутаты не только решают кому и как ходить на матчи, но и что должно быть разрешено быть полезным для здоровья вместо Минздрава.
после завтра решат как мне правильно думать и о чем мечтать
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Pavelaznaurov
Этот свищ видимо сам бухает,но такие как он в ложах прохлаждаться , и с чего это существо за пиво топит????
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Итачи Учиха
Не понимаю этого нытья по поводу пива. Не лучше ли заняться своим здоровьем, спортом и т.д. Как будто на стадион ходят лишь бы бухнуть
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Гамарджоба Генацвале
И плакаты у стадиона развесить:
- оформившие фан айди требуйте полного налива пива до черты 0.5л.
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Ход_Конём
Пей пиво, ешь фан-ай-ди
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Фут.Боль
Опасно. А если пивом кидаться начнут с трибун? А если ещё тёмным попадут в кого-нибудь не того? А оно нам надо?
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Андрей Синецкий
Почему минздрав игнорирует мнение болельщиков )))? Ржу нимагу, а что когда фануйди прилепили кто-то болельщиков спросил ?))
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Oleggio
В чем проблема сделать ID? Сделали всей семьей за 15 минут.
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Ден Ден
Хорошо, что теперь есть фан-айди. Наконец-то мамаши с детьми в безопасности, могут и пивка немного выпить))
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Sinister Kid
А что сейчас сложного у клубов? Российский футбол готовится к рывку. К выходу на недостижимые ранее высоты, благодаря Fan ID и переходу в Азию.
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Кирилл.С-Пб
У меня аж слёзы потекли... Родной, внеси законопроект в эту сс.ную Госдуму, а? Пабрацки!
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Sergei Terekhov
Мнение болельщиков - убрать фан-уйди
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Добрый Ретроград
- Этого интеллектуала в Химках видал!
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sprmn
friendly fire
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Нефанатик
Почему мнение болельщиков игнорировали вводя face-id?
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Алексей Александрович
Мнение болейщиков чтоб депутаты вместе с минздравом засунули свой ID себе в #опу и бутылку пива тоже могут затолкать! Позорище уже несколько лет один и тот же бред несут создавая видимость своей никчемной работы
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PornHub
Да, но нет скользкий ты пройдоха.
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Spartakus1984
Почему депутаты игнорируют мнение болельщиков на счёт фан айди? Поэтому же и Минздрав игнорирует,всем плевать на желания людей.Демократией не пахнет даже.
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avAngard
Почему депутаты игнорируют желания болельщиков!?
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blaugrano
Не могу понять, почему власть не обяжет всех граждан поголовно оформить fan-id? Чего стесняются. И заманить халявным 0,5 л. каждому на стадионе.
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Ебздрогыч
Депутат, голосовавший за антинародный закон о фанайди, возмущается, что Минздрав игнорирует мнение болельщиков. Сюр какой-то!
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Oleg Pronin
Причём вообще тут Минздрав
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