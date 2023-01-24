Депутат Свищев о рекламе пива на стадионах: «РФС, КХЛ и Единая лига ВТБ считают, что не хватает средств для развития видов спорта, проведения чемпионатов»
Депутат Дмитрий Свищев высказался о предложении разрешить рекламировать пиво на стадионах.
«Сейчас обсуждается инициатива некоторых спортивных федераций и лиг: РФС, Единая лига ВТБ, КХЛ. Они считают, что не хватает средств для развития видов спорта, проведения и содержания чемпионатов.
Будет дальше обсуждаться вопрос одобрения или запрета рекламы пива на спортивных мероприятиях. Были достаточно аргументированные мнения как за, так и против. На данный момент к единому мнению не пришли.
Пока нет продвижений в этом процессе, но рабочей группой было принято решение рассматривать все инициативы заинтересованных сторон», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов
Депутат Свищев, а не лучше ли увеличивать денежные средства не рекламой пива а качественным футболом?
- Отличный план, работаем!
Короче, холопы, отвалите от нас уже со своими инициативами.
КХЛ: денег нет, катитесь!
Единая лига ВТБ: денег нет, бросайте!