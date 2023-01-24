Депутат Свищев о рекламе пива на стадионах: «РФС, КХЛ и Единая лига ВТБ считают, что не хватает средств для развития видов спорта, проведения чемпионатов»

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС Государственная дума КХЛ Единая лига ВТБ Дмитрий Свищев Политика деньги алкоголь и спорт Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о предложении разрешить рекламировать пиво на стадионах.

«Сейчас обсуждается инициатива некоторых спортивных федераций и лиг: РФС, Единая лига ВТБ, КХЛ. Они считают, что не хватает средств для развития видов спорта, проведения и содержания чемпионатов.

Будет дальше обсуждаться вопрос одобрения или запрета рекламы пива на спортивных мероприятиях. Были достаточно аргументированные мнения как за, так и против. На данный момент к единому мнению не пришли.

Пока нет продвижений в этом процессе, но рабочей группой было принято решение рассматривать все инициативы заинтересованных сторон», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

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13 комментариев

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kutavlik
Причем здесь пиво и развитие отдельных видов спорта????
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СИ
Большинство алкоголиков начинают свой путь к алкоголизму с глотка пива в юном возрасте
Депутат Свищев, а не лучше ли увеличивать денежные средства не рекламой пива а качественным футболом?
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maxoc
Что же депутат не скажет про вред пива в больших количествах
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NoWar
Ответ Никому_никабельный
А что в бюджетах регионов и столицы деньги закончились? Надо же
Все деньги сгорают в топке войны
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Melnikov1968
Если бы вопрос заключался только в том: рекламировать (продавать) пиво или нет? И в целом развитие видов спорта не связано с продажей(рекламой) пива.
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yulay
- Как взять деньги у обнищавшего народа? Спаивать и банкротить на азартных играх.
- Отличный план, работаем!
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Overkiller
"На данный момент к единому мнению не пришли."

Короче, холопы, отвалите от нас уже со своими инициативами.
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OldRedWhite
Доколе ?!
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Никому_никабельный
А что в бюджетах регионов и столицы деньги закончились? Надо же
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Ебздрогыч
РФС: денег нет, но вы пинайте!
КХЛ: денег нет, катитесь!
Единая лига ВТБ: денег нет, бросайте!
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ damondiamond
Я даже могу подсказать, куда тратятся эти средства
В итоге от рекламы и продажи пойдут туда же 😆
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TaR
Не хватает им)))) У Зенита и СКА попросите, на часть команд хватит)))
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damondiamond
Я даже могу подсказать, куда тратятся эти средства
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