«Поддерживаем букмекерский рынок и рекламу пива. У рекламы таких секторов негативный подтекст, задача – чтобы она приносила пользу». Замгенсека РФС выступил в Госдуме

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС Государственная дума Ставки на спорт Денис Рогачев стадионы Ставки на футбол Р-Спорт алкоголь и спорт Футбол

Представитель РФС выступил в Госдуме по вопросу рекламы пива и букмекеров.

Во вторник в Государственной думе проходит заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» комитета по физической культуре и спорту.

«РФС поддерживает букмекерский рынок и рекламу пива. По рекламе пива выделю отдельно. Мы хотели сразу бы обратить внимание, что реклама таких секторов имеет негативный подтекст. Это осознают везде, тут стоит задача сделать так, чтобы эта реклама приносила пользу.

Создание контролируемых льгот пивной продукции, на наш взгляд, позволит увеличить доходы РФС и клубов, снизить бюджетное финансирование. В отношении пива мы понимаем, что для производителей сложилась особая ситуация, когда они могут рекламировать продукцию без ограничений, указывая, что она безалкогольная. У них есть возможность это делать.

Стояла задача по какой-то синхронизации работы рекламы пива и букмекеров. У пива будет более жесткий контроль. Главное отличие – что реклама пива будет на тех соревнованиях, которые утвердит правительство. Там разберутся, какие соревнования заслуживают льготу.

Когда что-то будет принято, из законодательства возьмутся те самые куски льгот, которые созданы для рекламы букмекеров, и они внедрятся в рекламу пива. При таких условиях будет снижен негативный эффект от рекламы. Пивной рынок должен приносить пользу российскому спорту, а сейчас они в этом не заинтересованы», – сказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Ранее в Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов.

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20 комментариев

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СИ
Вместо того чтобы делать футбол более зрелищным и этим привлекать зрителей на трибуну, заманивают рекламой на пиво.
Большинство алкоголиков начинают с вой путь к алкоголизму с глотка пива в юном возрасте.
Рогачев, Митрофанов, Алаев, Вы не хотите уйти в отставку?
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Пинающий Достоинства
Получил ЗП, пошёл на футбол, посмотрел унылые 0-0, ушёл со стадиона, пропив ЗП и проиграв букам …
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Overkiller
Берём рекламу любых помоев типа Балтики - ЗАПРЕЩЕНО!!! Вредно!!! Влияет на молодёжь, травит народ, незаконно и т.д.

В конце рекламы добавляем к названию маленькую звёздочку и сноску безалкогольное - "всё законно, безалкогольный продукт, рекламу можно пихать куда угодно, никакого вреда, все любители пива побегут именно за б/а пивом!"
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All These Things I Hate
Ответ Трампист
Тогда мимо кассы будут миллиардные обороты, если вы хоть понимаете, о чем я. Я тоже могу написать давайте отменим правило бюджетного финансирования Росс клубов и направил денег на здравоохранение, сколько жизней то спасём. Но это лишь лозунг. Существа изменяющие сознание в лёгкой форме нужно легализовать, интим, казино, гемблинг - тоже и сделать рынок открытым, процент - разумеется в бюджеты, но зато прозрачные потоки, и на фоне этих этих потоков можно делать различные рычаги, например запретить их прямую рекламу или жёстко её ограничить, так же ограничив брать деньги в кредит на гемблинг, способов куча. Все вышеперечисленное уже есть в России, но это всё в "тёмную" или вы считаете, что наркотиков в России не существует и в казино поиграть нельзя?Просто запретив - экономический невыгодно. Причем сильно. Про запрет пива на стадионе вообще смешно на этом фоне говорить, а почему нет то?
Тут не спорю
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Трампист
Ответ All These Things I Hate
Я бы поддержал закрытие всех букмекеров
Тогда мимо кассы будут миллиардные обороты, если вы хоть понимаете, о чем я. Я тоже могу написать давайте отменим правило бюджетного финансирования Росс клубов и направил денег на здравоохранение, сколько жизней то спасём. Но это лишь лозунг. Существа изменяющие сознание в лёгкой форме нужно легализовать, интим, казино, гемблинг - тоже и сделать рынок открытым, процент - разумеется в бюджеты, но зато прозрачные потоки, и на фоне этих этих потоков можно делать различные рычаги, например запретить их прямую рекламу или жёстко её ограничить, так же ограничив брать деньги в кредит на гемблинг, способов куча. Все вышеперечисленное уже есть в России, но это всё в "тёмную" или вы считаете, что наркотиков в России не существует и в казино поиграть нельзя?Просто запретив - экономический невыгодно. Причем сильно. Про запрет пива на стадионе вообще смешно на этом фоне говорить, а почему нет то?
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S.A.N.
реклама - по умолчанию зло, но раз в современном мире от неё не избавиться, то пусть хотя бы принесёт пользу в виде финансирования спорта. американцы хоть буков, хоть пиво с водкой рекламят в своих лигах и им по боку, что быдло и попаны не могут себя контролировать из-за чего спиваются и сливаются. а понятие "негативного подтекста" у всех людей разное, негатив и без рекламы можно словить, просто включив тв или посмотрев в окно
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Kit244098
Фанайди без пива - деньги на ветер!))
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red hikkikomori
🤡
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здоровяк
Всех так беспокоят буки и лудомания, как асоциальный элемент жизни, но никого почти не возмущают бесконечные лотереи, которые продают: на каждом углу, на кассах магазинов, в отделениях банков, отделения Почты РОССИИ, МФЦ и т.д.
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All These Things I Hate
Ответ JealousNobody
Сфигали?? Норм способ заработать, вообще-то. Я вот давеча ставил на Реал против Атлетика 10 тысяч, коэфф был приятный - 2.3. Изи заработал 13 тысяч за два часа.
Ну сегодня выиграл, а завтра в сарае живешь
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damondiamond
Ну все правильно - чтобы народ деньги проигрывал и списался, все для того, чтобы меньше думали головой и не вмешивались в политические процессы
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JealousNobody
Ответ All These Things I Hate
Я бы поддержал закрытие всех букмекеров
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Antismus
Сколько жизней погубили лудомания и алкоголизм, а сколько людей хотя бы синяки получили на стадионах, до введения фан уйди? Но чинуши считают что реклама гемблинга и пивососания хорошая практика, а бесконтрольное посещение "воронежских колизеев" приведет к трагическим последствиям для мужского населения страны. Сказочные в сказочной.
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Michael_Monza
Букмекеры это просто туча денег, конечно их нужно тащить в футбол и спорт.
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Nuraly Amirov
Видать денег совсем нет
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tolstiy
То-есть в покер играть запрещено, а вот ставочки делать пожалуйста- государство это поддерживает....
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All These Things I Hate
Я бы поддержал закрытие всех букмекеров
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Ебздрогыч
Мы будем рекламировать пиво на стадионах, но продавать его там не будем. Из серии: у меня письмо для вашего мальчика, но я вам его не отдам - у вас документов нет
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Ебздрогыч
Наш футбол можно смотреть только под водочку, какое тут пиво!
+1
-1
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Apol
Он вообще понял, что хотел сказать?
+6
-1
+5
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