«Поддерживаем букмекерский рынок и рекламу пива. У рекламы таких секторов негативный подтекст, задача – чтобы она приносила пользу». Замгенсека РФС выступил в Госдуме

Представитель РФС выступил в Госдуме по вопросу рекламы пива и букмекеров.

Во вторник в думе проходит заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» комитета по физической культуре и спорту.

«РФС поддерживает букмекерский рынок и рекламу пива. По рекламе пива выделю отдельно. Мы хотели сразу бы обратить внимание, что реклама таких секторов имеет негативный подтекст. Это осознают везде, тут стоит задача сделать так, чтобы эта реклама приносила пользу.

Создание контролируемых льгот пивной продукции, на наш взгляд, позволит увеличить доходы РФС и клубов, снизить бюджетное финансирование. В отношении пива мы понимаем, что для производителей сложилась особая ситуация, когда они могут рекламировать продукцию без ограничений, указывая, что она безалкогольная. У них есть возможность это делать.

Стояла задача по какой-то синхронизации работы рекламы пива и букмекеров. У пива будет более жесткий контроль. Главное отличие – что реклама пива будет на тех соревнованиях, которые утвердит правительство. Там разберутся, какие соревнования заслуживают льготу.

Когда что-то будет принято, из законодательства возьмутся те самые куски льгот, которые созданы для рекламы букмекеров, и они внедрятся в рекламу пива. При таких условиях будет снижен негативный эффект от рекламы. Пивной рынок должен приносить пользу российскому спорту, а сейчас они в этом не заинтересованы», – сказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

Ранее в Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов.