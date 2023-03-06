Поттер о матче с «Боруссией»: «Челси» готов к пенальти, хотя лучше все решить заранее. Соперник топовый, но для нас важно выйти в четвертьфинал»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от игры с «Боруссией» Дортмунд.

Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 7 марта. Первый завершился победой немцев со счетом 1:0.

«Это важный и захватывающий матч. Это наш шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы думаем о том, чтобы сохранять позитивный настрой и постараться выиграть.

«Боруссия» – топовый соперник, находящийся в великолепной форме, постоянно побеждающий. Для нас это хороший вызов, большой.

В нашем положении давление должно только приветствоваться. Оно означает, что мы в потрясающей ситуации и боремся за место в восьмерке сильнейших. Я думаю о том, насколько важно для «Челси» попасть в топ-8, сыграв с сильным соперником. Мы приложим все необходимые усилия.

Атмосфера позитивная. Я говорю не о том, что мы радуемся, шутим, улыбаемся, а о том, что мы друг друга поддерживаем и создали хорошую атмосферу. В то же время надо брать на себя ответственность за то, что результаты не лучшие.

Парни тренируют пенальти, мы готовы к серии, потому что она возможна. Мы хотим все решить заранее, но если нет – ладно», – сказал Поттер.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Боруссия особо не наиграла на выход в следующий раунд по первому матчу. Одна шальная атака по сути и куча промахов Челси. Логичнее было бы увидеть в 1/4 Челси, но боюсь Поттера более сильный соперник уничтожит как Ливерпуль МЮ вчера. 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кенес Бек
в каком месте они топовые?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
в первом матче боруссия чудом отскочила, так что все шансы на проход есть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardor Abdujalilov
Пока Челси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grime Font
Уверен, что Челси затащит. Но жаль, ибо тогда Поттера точно не уволят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIBerly
"Но если нет - ладно". В этой фразе весь Поттер
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий