Поттер о матче с «Боруссией»: «Челси» готов к пенальти, хотя лучше все решить заранее. Соперник топовый, но для нас важно выйти в четвертьфинал»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от игры с «Боруссией» Дортмунд.
Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 7 марта. Первый завершился победой немцев со счетом 1:0.
«Это важный и захватывающий матч. Это наш шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы думаем о том, чтобы сохранять позитивный настрой и постараться выиграть.
«Боруссия» – топовый соперник, находящийся в великолепной форме, постоянно побеждающий. Для нас это хороший вызов, большой.
В нашем положении давление должно только приветствоваться. Оно означает, что мы в потрясающей ситуации и боремся за место в восьмерке сильнейших. Я думаю о том, насколько важно для «Челси» попасть в топ-8, сыграв с сильным соперником. Мы приложим все необходимые усилия.
Атмосфера позитивная. Я говорю не о том, что мы радуемся, шутим, улыбаемся, а о том, что мы друг друга поддерживаем и создали хорошую атмосферу. В то же время надо брать на себя ответственность за то, что результаты не лучшие.
Парни тренируют пенальти, мы готовы к серии, потому что она возможна. Мы хотим все решить заранее, но если нет – ладно», – сказал Поттер.
6 комментариев