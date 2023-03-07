Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Дортмунда», «Бенфика» сыграет с «Брюгге»

« » примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник « » сыграет дома с « ».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч – 0:1

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов