Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Дортмунда», «Бенфика» сыграет с «Брюгге»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Бенфика Брюгге Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Челси» примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник «Бенфика» сыграет дома с «Брюгге».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Челси Англия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
7 марта, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:1

Бенфика Португалия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
7 марта, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

20 комментариев

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orelik_1987
Ещё на групповой стадии, общаясь с друзьями, говорил что Бенфика далеко пойдёт в этом розыгрыше, возможно до полуфинала. Теперь уверен в этом. На кого бы не попали в 1/4, пройдут дальше
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Футбол, хоккей итд
Брюгге терять нечего, могут сыграть на полном расслабоне. Поэтому бельгийцы могут позволить себе забить - 3 мяча,) или пропустить - 5.
Лондоном, как мне кажется поможет только чудо. Если болельщики Челси принесут на СБ лик святого .... Романа,)) то возможен выход в 1/4 финала.
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Kemal Gul
Ответ белошип
Удачи Боруссии,надеюсь выкинут британских дуболомов из ЛЧ)
Ох уж эти британские дуболомы в лице Жоау Феликса, Энцо Фернандеса, Матео Ковачича, Калиду Кулибали, Кая Хаверца, Уэсли Фофана, Хакима Зиеша, Мудрика, Кепы и других ну чисто британских ребят)
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Эд
Боруссия Дортмунд выйдет первой в 1/4
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Lazizbek Gulyamov
Что то не верится Челси выграет сегодняшний матч. У них все плохо и даже хуже чем Ливерпуля. Проиграли каким то ноунеймам в Стемфорд Бридже. Вообщем Челси не та что я смотрел в 2021.
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Мертвый
одни середняки играют
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Evgen_Hazard
Если так посмотреть, то победить в один мяч не самая тяжелая задача. Надеюсь после победы над Лидсом ребята в лучшем настроении подойду к игре, и выйдут в итоге в 1/4, будем все (болельщики Челси) топить и верить 💪🏻
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BWP
Ответ Эркинбек Апаканов
Челси - Дортмунд топ матч
пару лет назад
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Эркинбек Апаканов
Ответ CherenkovF
Какие-то убогие матчи
Челси - Дортмунд топ матч
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Гегенпрессинг Рангника
Дортмунду желаю удачи в борьбе с денежным мешком во главе с новым Мбаппе из Украины 🤣
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Prokuror Prokurorov
В принципе, если Челси вылетит, Поттер может успокоить Боулинга и сказать ему, что в соккере все как в американском спорте, в плей-офф игры идут до четырех побед, а они всего лишь 0-2 уступают в серии.
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Carlos
Дортмунд в огне 🔥
1/4 близко
⚽🐝🏟️🎉
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-3
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Пакаев
Вы правда думаете что Боруссия не обыграет середняк АПЛ?
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Mixos Demid
Вперёд шмели!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Гарри Поттер затащит с помощью магии?
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Макс237
что за искусственный интеллект начал писать заголовки на трибуне? "весь мир делал ошибку", " камеры поймали".. это просто жёлтая кровища из глаз .
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Самозанятый
Легкие деньги за проход Боруссии.
+4
-4
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белошип
Удачи Боруссии,надеюсь выкинут британских дуболомов из ЛЧ)
+19
-12
+7
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CherenkovF
Какие-то убогие матчи
+1
-8
-7
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Бухгалтер2021
хозяева идут в 1/4
+2
-4
-2
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