Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Дортмунда», «Бенфика» сыграет с «Брюгге»
«Челси» примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также во вторник «Бенфика» сыграет дома с «Брюгге».
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 7 марта, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 7 марта, 23.00, «Эштадиу да Луш»
Первый матч – 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лондоном, как мне кажется поможет только чудо. Если болельщики Челси принесут на СБ лик святого .... Романа,)) то возможен выход в 1/4 финала.
1/4 близко
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