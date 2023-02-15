Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд примет «Челси», «Брюгге» сыграет с «Бенфикой»
«Боруссия» Дортмунд примет «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В другом матче дня сойдутся «Брюгге» и «Бенфика».
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Ян Брейдель»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
12 комментариев