Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд примет «Челси», «Брюгге» сыграет с «Бенфикой»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Бенфика Брюгге Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Боруссия» Дортмунд примет «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другом матче дня сойдутся «Брюгге» и «Бенфика». 

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Боруссия Д Германия – Челси Англия
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брюгге Бельгия – Бенфика Португалия
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев

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Apol
Ох сколько хейтерков повылазило великого и могучего. Изи катка для Челси
0
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Плеймейкер87
Удачи Боруссии!
0
-1
-1
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артмаст
Мне кажется сегодня очень не хорошо чилсе будет, боруссия 2-3 безответных закатит
+1
-1
0
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Жаргал Шадапов
Ответ Барсик Юрана
Все мы сегодня шершни
Шмели
0
0
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Любезный Коссутий
победа БД и Бенфики
0
-1
-1
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Зелёный гопник
Ответ Барсик Юрана
Все мы сегодня шершни
Украинцы сегодня все мудрики😁
0
-1
-1
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mishakmv96
Ответ Барсик Юрана
Все мы сегодня шершни
Мы сегодня все шмели, шершни - это Уотфорд
+5
-2
+3
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Бухгалтер2021
гости сегодня победят
+1
-2
-1
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Ulan Is
За Челси
+2
-3
-1
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Никита Марков
Сити - Арсенал и Реал - Эльче в то же время — тот случай, когда Лига Чемпионов не первый выбор
+1
-3
-2
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Барсик Юрана
Все мы сегодня шершни
+9
-5
+4
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rigobersong
ну тут очевидно Боруссия на тотальном классе:))
+5
-4
+1
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