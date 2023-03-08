Хави о работе в «Барсе»: «Худшие дни в моей жизни были в этот период. Меня постоянно судят и критикуют. Иногда я спрашиваю себя, стоит ли это того»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави назвал отрицательные стороны работы в «Барселоне». 

«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барсы» не стоит. И тем более, если ты такой же «куле», как я.

Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плох или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают [в соцсетях].

Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барсы». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Я ни в чем не нуждаюсь финансово... но я из «Барсы» и хочу помочь клубу», – сказал главный тренер каталонской команды. 

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
truboprovodchik2019
Ответ Бобынин
Ну согласись, реально отталкивающее. Гнусное.
Сложно судить о мужской красоте, и на Хави с такого ракурса никогда не смотрел) наверное да, идеалом тяжело назвать, ещё и работа нервная, через пару лет поседеет и полысеет так вообще что будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобынин
Ответ truboprovodchik2019
Ага, и на спелую клубнику он не похож
Ну согласись, реально отталкивающее. Гнусное.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нургалиев Разрешил
Проф нытик, пошел бы уже в офис устроился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
truboprovodchik2019
Ответ Бобынин
У Хави такое лицо мерзкое. Если бы он был актёром, играл бы сплошь негодяев.
Ага, и на спелую клубнику он не похож
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
А чего застонал-то? Как фаны должны были реагировать на проигрыш аутсайдеру, причем тогда, когда Реал споткнулся???
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timerassl
Все нормально у барсы. Но постоянный плач
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Вчера гений, сегодня физрук, завтра паук... Медийная составляющая футбола - она такая.
Тем более в таком клубе, как Барселона, где требования максимальные к кому бы то ни было.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ Эркинбек Апаканов
Конечно будет критиковать !!! 2 раза подряд в ЛЕ вылетает
не вылетает, а проходит с 3-го места.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Р
Ответ pq
нормальный тренер. а заранее ждать гениальности от кого либо по причинам того, что он был выдающимся в иной, пусть и смежной области - это глупость, конечно
По скорости прогресса команды в стиле, под который уже многие команды адаптировались , и который требует времени и сыгранности - работа Хави на грани гениальности! Но большинство зрителей тупоголовые пубертатные школотроны мало что понимающие в тактике и условиях работы им нужен результат здесь и сейчас, если у них нет победной нарезки в тик ток , чтобы скинуть одноклассникам , они будут лить хэйт и отправлять в отставку , конечно выдерживать давление этих упырей непросто.
Очень хочется послушать мнение баранов по поводу Тен Хага , какой он потрясающий тренер был на прошлой неделе , как жаль что в барсу не взяли)) а что на этой неделе после 7-0 ??? Физручелло как всегда ???

Пс: я заранее приношу извинения за свою манеру общения , просто бомбит от тупости некоторых людей )
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Irk
Ответ Sarkis
И ? Из лч вылетели из за ошибок судьей, из ле так как травмы, но выступали очень достойно. Лига важнее этих турниров на выбивание, так как ты можешь всех крушить до финала и проиграть автобусу или потому что не твой день, а лига показывает насколько ты был стабилен в течении сезона
Из лч вылетели из за ошибок судьи-это в стиле при счете 0:5 судья удалил нашего игрока и сломал игру
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобынин
У Хави такое лицо мерзкое. Если бы он был актёром, играл бы сплошь негодяев.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarkis
Ответ Эркинбек Апаканов
Конечно будет критиковать !!! 2 раза подряд в ЛЕ вылетает
И ? Из лч вылетели из за ошибок судьей, из ле так как травмы, но выступали очень достойно. Лига важнее этих турниров на выбивание, так как ты можешь всех крушить до финала и проиграть автобусу или потому что не твой день, а лига показывает насколько ты был стабилен в течении сезона
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sasa Smykalo
Кто если не он?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarkis
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой ну какое благородство, ни в чем не нуждается финансово, но вот сердце куле прям рвется помочь клубу! Кто-то прям сильно держит Хави на посту? Или какие-то невообразимые результаты? Абсолютно стандартная беготня с Реалом на первых позициях в ЛаЛиге и обсёры в еврокубках. Уже лет 5 так вроде бы. Так что может не стоит худшие дни переживать? Барселона без Месси выжила, без Хави уж точно перекантуется как-нибудь.
Ну да, он из своего кармана 1 миллион дал шейхам чтоб отпустили в Барсу…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarkis
Хави молодец, отличная работа проделана, критики ничего не понимают
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой ну какое благородство, ни в чем не нуждается финансово, но вот сердце куле прям рвется помочь клубу! Кто-то прям сильно держит Хави на посту? Или какие-то невообразимые результаты? Абсолютно стандартная беготня с Реалом на первых позициях в ЛаЛиге и обсёры в еврокубках. Уже лет 5 так вроде бы. Так что может не стоит худшие дни переживать? Барселона без Месси выжила, без Хави уж точно перекантуется как-нибудь.
За хлеб и соль тренерует)))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pq
нормальный тренер. а заранее ждать гениальности от кого либо по причинам того, что он был выдающимся в иной, пусть и смежной области - это глупость, конечно
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ой ну какое благородство, ни в чем не нуждается финансово, но вот сердце куле прям рвется помочь клубу!
Кто-то прям сильно держит Хави на посту? Или какие-то невообразимые результаты? Абсолютно стандартная беготня с Реалом на первых позициях в ЛаЛиге и обсёры в еврокубках. Уже лет 5 так вроде бы.
Так что может не стоит худшие дни переживать? Барселона без Месси выжила, без Хави уж точно перекантуется как-нибудь.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Конечно будет критиковать !!! 2 раза подряд в ЛЕ вылетает
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий