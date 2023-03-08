Хави о работе в «Барсе»: «Худшие дни в моей жизни были в этот период. Меня постоянно судят и критикуют. Иногда я спрашиваю себя, стоит ли это того»
Хави назвал отрицательные стороны работы в «Барселоне».
«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барсы» не стоит. И тем более, если ты такой же «куле», как я.
Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плох или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя убивают [в соцсетях].
Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барсы». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Я ни в чем не нуждаюсь финансово... но я из «Барсы» и хочу помочь клубу», – сказал главный тренер каталонской команды.
Тем более в таком клубе, как Барселона, где требования максимальные к кому бы то ни было.
Очень хочется послушать мнение баранов по поводу Тен Хага , какой он потрясающий тренер был на прошлой неделе , как жаль что в барсу не взяли)) а что на этой неделе после 7-0 ??? Физручелло как всегда ???
Пс: я заранее приношу извинения за свою манеру общения , просто бомбит от тупости некоторых людей )
Кто-то прям сильно держит Хави на посту? Или какие-то невообразимые результаты? Абсолютно стандартная беготня с Реалом на первых позициях в ЛаЛиге и обсёры в еврокубках. Уже лет 5 так вроде бы.
Так что может не стоит худшие дни переживать? Барселона без Месси выжила, без Хави уж точно перекантуется как-нибудь.