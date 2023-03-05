«Барселона» впервые в истории выиграла 8 матчей со счетом 1:0 в сезоне Ла Лиги
«Барселона» обновила клубный рекорд в матче с «Валенсией».
Победа над командой Рубена Барахи стала для «блауграны» восьмой в этом сезоне Ла Лиги, одержанной со счетом 1:0.
Впервые в своей истории каталонцы выиграли 8 матчей со счетом 1:0 за сезон чемпионата Испании. Для этого «Барсе» потребовалось 24 тура.
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За это наоборот нужно благодарить Лапорту. Он крутится как может.
Тем временем, мёртвый Ливерпуль выносит МЮ. Дайте катарцу поработать.
Лишь бы ляпнуть!
Вот так и тянут кабинет к трофею
Ключевое - повышение ЗП от бонусов Альбе, Бускетсу, ФдЙ, Пике. По времени не реально было аннулировать.
P.S. бартомеу подписал в ковидные времена - думать о том где он будет брать деньги - не для него. Трофеев 0. Ковид. А личка растет у игроков х3.
Кессие вообще инородное тело в команде, медлителен и неточен. Бывают и полезные действия, но примерно на 5 плохих одно полезное. Ну и пенальти он практически привез в наши ворота, но повезло с судьей.
Жуль сегодня очень плох был, постоянно терял или отдавал сопернику мячь. Ну и он же подставил Рональда красную получить.
Отдельная тема кому пробивать пенальти. Ансу попробовал отобрать мячь у Феррана, тот удержал. У обоих в головах бардак. У одного психолог в помощь, у другого еГо взыграло. Ну и Буся перед пробитием с советом подошел к Феррану куда и как пробить, Ферран совсем запутался, и штагну лизнул извне мячом. Лучше бы Бусе и отдали пробить, шансов забить было бы больше.
В общем повезло сильно с никчемной Валенсией и с судьей сегодня. Остались без Рональда, но Гави возвращается.
Колоссальная разница с матч тв и его «комментаторами» и «экспертами».
После этого любой огрех прощается и позором не считается)