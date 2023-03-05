«Барселона» впервые в истории выиграла 8 матчей со счетом 1:0 в сезоне Ла Лиги

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига рекорды Футбол

«Барселона» обновила клубный рекорд в матче с «Валенсией».

Победа над командой Рубена Барахи стала для «блауграны» восьмой в этом сезоне Ла Лиги, одержанной со счетом 1:0.

Впервые в своей истории каталонцы выиграли 8 матчей со счетом 1:0 за сезон чемпионата Испании. Для этого «Барсе» потребовалось 24 тура.

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73 комментария

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Inside 88 LW
Ответ Pamir88
Еще раз скажу - это ложь. 25 игрков Барсы, включая Феррана (55 млн трансфер) и Лёву (50 млн трансфер) не бесплатно играют
Это уже после.
За это наоборот нужно благодарить Лапорту. Он крутится как может.
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Kirill IA
Ответ sting_wcw@mail.ru
Тут откровенно отскочили, во второй тайме чисто повезло не пропустить + повезло что крот не поставил пеналь.
Не сказал бы, статистика говорит что ни одного внятного момента Валенсия не создала. Барсу назвать сложно лучшей в этом матче, но и Валенсия ничего особо не создала, кроме эпизода с Кессье
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Kaloyan Yalamov
Ответ Экселлент
Это всё мелочи,там Ливер уничтожает МЮ 3-0
Звучит приятно, бегу смотреть )))
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Pamir88
Ответ Inside 88 LW
Увы. Есть доклады. И по факту Тебас прав был, так как есть закон в лиге.
Еще раз скажу - это ложь. 25 игрков Барсы, включая Феррана (55 млн трансфер) и Лёву (50 млн трансфер) не бесплатно играют
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FCB1991
Хави: Немыслимо, что меня называют оборонительным тренером.

Тем временем, мёртвый Ливерпуль выносит МЮ. Дайте катарцу поработать.
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Игорь Климов
Респект Хави и Барселоне за эти победы, первое место в Ла Лиге!
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Syndycate
Когда не забыл занести Негрейре
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ilmir84
Барса превращается в Юве времен Капелло. при Месси и Ко с куда более опытным составом Барса за сезон громила всех подряд и крупных побед было более 20. а Хави досталась молодежь и затухающие старики, ну вот и придется их учить сначала отстоять 1-0, ну а потом уж громить соперников 7-0 и 8-0
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Данила Кириков
Ответ Jack Daniels
в каком месте?
Везет иногда
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Экселлент
Ответ Zidan GOAT
Про непоставленный пенальти фанаты бчк конечно же промолчат Вот так и тянут кабинет к трофею
Почитай комментарии к матчу и завались!
Лишь бы ляпнуть!
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Экселлент
Это всё мелочи,там Ливер уничтожает МЮ 3-0
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Zidan GOAT
Про непоставленный пенальти фанаты бчк конечно же промолчат
Вот так и тянут кабинет к трофею
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Inside 88 LW
Ответ H1DER
дело было в Пике,который был якорем в команде и не хотел снижать зарплату для того,чтобы продлить контракт с Месси
Это не ключевое.
Ключевое - повышение ЗП от бонусов Альбе, Бускетсу, ФдЙ, Пике. По времени не реально было аннулировать.
P.S. бартомеу подписал в ковидные времена - думать о том где он будет брать деньги - не для него. Трофеев 0. Ковид. А личка растет у игроков х3.
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otchim kaloeda
Ответ Гамаль Хайдаров
придурошный ты, надо реально признать что там сначала был удар по ноге…
тебе давно не давали чапалак со скоростью света?
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Lobelopa
Бип-бип
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H1DER
Ответ Inside 88 LW
Дело в Тебасе. Он не позволял и не позволил бы Месси продлить. Так как о великое наследие "бартомеу".
дело было в Пике,который был якорем в команде и не хотел снижать зарплату для того,чтобы продлить контракт с Месси
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Nasyranaldu krish
Ответ Pamir88
Жуликоватый толстопузый хапуга выгнал Лео и пустил кучу бабла на Феррана и Лёву, хотя один Лео за меньшие деньги сделал бы гораздо больше, чем эти двое. Лапорта резинка!
Забивать некому. Лео же из ничего создает моменты и другим способствут отличиться ,что и делает во франций! Лева конеш хоррш но он как Роналду ничего несоздает оь слова совсем! Но забивать , замкнуть тоже хорошо!
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Kaloyan Yalamov
Сыграли очень плохо, в общем почти все, может кроме Марка, Буси, Кристенсена и Рафиньи были не на поле головой и тем более ногами. Неточные передачи, часто просто в никуда. Хорошо, что Валенсия сама по себе никакая.
Кессие вообще инородное тело в команде, медлителен и неточен. Бывают и полезные действия, но примерно на 5 плохих одно полезное. Ну и пенальти он практически привез в наши ворота, но повезло с судьей.
Жуль сегодня очень плох был, постоянно терял или отдавал сопернику мячь. Ну и он же подставил Рональда красную получить.
Отдельная тема кому пробивать пенальти. Ансу попробовал отобрать мячь у Феррана, тот удержал. У обоих в головах бардак. У одного психолог в помощь, у другого еГо взыграло. Ну и Буся перед пробитием с советом подошел к Феррану куда и как пробить, Ферран совсем запутался, и штагну лизнул извне мячом. Лучше бы Бусе и отдали пробить, шансов забить было бы больше.
В общем повезло сильно с никчемной Валенсией и с судьей сегодня. Остались без Рональда, но Гави возвращается.
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sting_wcw@mail.ru
Ответ Крыс Пол
Феномен защиты Барсы в Испании и ее же отсутствие в еврокубках будут изучать ученые будущего.
Тут откровенно отскочили, во второй тайме чисто повезло не пропустить + повезло что крот не поставил пеналь.
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John Brown
Барселона не может арбитр поможет... после сегодняшнего матча можно отдать кубок Барсе... это уже позорище
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bulldozer
Как же приятно было смотреть матч с комментариями Гутцайта и особенно Леонида Викторовича! Большое спасибо, Окко!

Колоссальная разница с матч тв и его «комментаторами» и «экспертами».
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Inside 88 LW
Ответ Anatoli Levitan
Что это за чемпионат, где такая команда с такой игрой может лидировать, да еще и с отрывом 7 очков?!. Ах это Ла Лига! Тем хуже для Ла Лиги... Позор!!!
Ты знаешь кто глава ЛЛ?
После этого любой огрех прощается и позором не считается)
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Мадрид наказывает!
Автобусник чисто на фарте
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Sarkis
Жалко Фати, дали бы пробить пенальти, у него сейчас лютый дизмораль наверное после последних матчей
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David Avagyan
А где пенальти в ворота Барсы rigobersong
+4
-2
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