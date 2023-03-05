«Барселона» впервые в истории выиграла 8 матчей со счетом 1:0 в сезоне Ла Лиги

« » обновила клубный рекорд в матче с «Валенсией».

Победа над командой Рубена Барахи стала для «блауграны» восьмой в этом сезоне , одержанной со счетом 1:0.

Впервые в своей истории каталонцы выиграли 8 матчей со счетом 1:0 за сезон чемпионата Испании. Для этого «Барсе» потребовалось 24 тура.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков