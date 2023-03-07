Хави: «Если кто-то и представляет «ДНК Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом, но иногда нужно приспосабливаться. Как отобрать мяч у Крооса и Модрича?»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда не отступится от своего стиля. 

«Если кто-то и представляет «ДНК Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом. Но бывает и обратное. Бывают моменты, когда у вас есть план игры, но вы должны приспосабливаться. Как отобрать мяч у Крооса и Модрича?

Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал. Если я и являюсь кем-то в мире спорта, то только благодаря ему», – сказал Хави. 

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43 комментария

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Я Гражданин Мира
Ответ Акыл Сатыбалдиев
как только Хави с Иньестой ушли с Барсы, с ними ушла настоящая тики така, помимо перекатывания мяча, оба умели вскрывать оборону одним пасом, деморализовав всю защитную линию соперника, а без них тики така ну уж совсем не та, ну катает команда мяч по всему полю под тотальным контролем, но никаких выгод извлечь совсем не могут из этого
Я бы так не сказал что , всегда !
Игроки Ливерпулья мне не даст со врать, когда барса играл на Энфилде в ответной игре лиге чемпионов.
Там проста Ливерпуль стёр с земли Барселону.
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avellane
Ответ Ramin Mamedov
Хави классно растет) 1/4 ЛЕ в прошлом сезоне, 1/16 в этом сезоне, в следующем сезоне будет 1/8 Лиги Конференций? в чем выражается рост? по мне так точно такая же Барса как впрошлом сезоне - тогда тоже выигрывали 4-0 у Мадрида, а потом играли уныло на протяжении 5-10 матчей в этом сезоне просто добавилось, что Тер Штеген более уверенно стоит на воротах и соперники, справедливости ради, чаще прощают
А ты оцениваешь уровень по статистике вылета из кубков или матчи тоже иногда смотришь?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Питекантроп
Пойди проспись
Жуй пельмени свои
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Футбол_это_жизнь
Ответ Мадрид наказывает!
2 раза заглотнул в еврокубках, точнее 2 раза по 2 раза)))
К которым Мадрид не имеет никакого отношения, но хвалится будто это они добились этого. Это как хвататься, что у твоего соседа член 25 сантиметров
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kaka10
Ответ Nurbek Jarylkhanov
Ну это очевидно, учитывая что исполнителей уровня команды Гвардиолы у Хави единицы( контроль мяча ). Никто и слова не скажет если зацепитесь за кубок и чемпионат.
Практически любой игрок испанской системы футбола способен принять мяч и отдать. Просто все давным давно поняли, что пасы поперёк и назад неэффективная вещь. Испания на ЧМ в очередной раз это доказала

Переоцениваешь понятия контроля мяча и скиллы Хави
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Футбол_это_жизнь
Ответ rcbkz6mrtd
Ну да последний матч в кубке владение 70-30, до 70 минуты запаркованный двухэтажный автобус у ворот барсы . когда слова не расходятся с делом )))
Да, а если бы ты понял о чем говорит Хави ты бы был бы умным. А так с тобой все понятно. В одну линию с Арманом спартаковским
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fcb812
Хавим ❤️💙🫂
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wodziegg
Ничего не меняется, глоры других клубов с нарушением хромосом, каждый раз слетаются на слова Хави о ДНК.
Хави не врач, ребята, уходите
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Питекантроп
Ответ Футбол_это_жизнь
Я да, а ты шутник!
Пойди проспись
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Акыл Сатыбалдиев
как только Хави с Иньестой ушли с Барсы, с ними ушла настоящая тики така, помимо перекатывания мяча, оба умели вскрывать оборону одним пасом, деморализовав всю защитную линию соперника, а без них тики така ну уж совсем не та, ну катает команда мяч по всему полю под тотальным контролем, но никаких выгод извлечь совсем не могут из этого
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Футбол_это_жизнь
Ответ nurikkkk
Только не забывай что Реал и в суперкубке был вообще не в оптимальной форме...так же не были доступны 4 основных игрока...и там Реал сыграл значительно лучше чем в последнем класико... И да, переиграть Реал в Испании которого там же переигрывает Мальорка....это не достижение. Пусть Хави в Еврокубках о себе заявит...пока дилетант... Зидан в свое время сходу нагнул сильнейшую Барсу в класико на ноу-Камп посвящённом Кройфу и затем взял ЛЧ. Это как к примеру.
А Гвардиола переиграл Реал 5-0 и взял ЛЧ и Треблом который зидану даже и не снился, и? При чем тут Зидан? Зачем ты его сюда всунул???
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rcbkz6mrtd
Ну да последний матч в кубке владение 70-30, до 70 минуты запаркованный двухэтажный автобус у ворот барсы .
когда слова не расходятся с делом )))
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Мадрид наказывает!
Ответ Футбол_это_жизнь
Говорит о том, что 2 раза подряд натянул Мадрид!
2 раза заглотнул в еврокубках, точнее 2 раза по 2 раза)))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Ramin Mamedov
Хави классно растет) 1/4 ЛЕ в прошлом сезоне, 1/16 в этом сезоне, в следующем сезоне будет 1/8 Лиги Конференций? в чем выражается рост? по мне так точно такая же Барса как впрошлом сезоне - тогда тоже выигрывали 4-0 у Мадрида, а потом играли уныло на протяжении 5-10 матчей в этом сезоне просто добавилось, что Тер Штеген более уверенно стоит на воротах и соперники, справедливости ради, чаще прощают
Ага и ещё отрыв от Мадрида на 9 очков и одной ногой уже в финале кубка. А так ничего не поменялось. Ты прав Румын Мамедов!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Питекантроп
Ты кто, пацан?)
Я да, а ты шутник!
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nurikkkk
Ответ Футбол_это_жизнь
Хави показывает, что он гибкий тренер и способен подстраиваться под ситуацию (отсутсвие 4 основных игроков игра от защиты и 0-1 на Бернабеу с 0 ударов в створ у Реала) вся команда в сборе и в оптимальных кондициях - игра в тотальный футбол и 3-1 в Суперкубке за тотальным преимуществом Барсы во всем! Ну и по конференциям стали понятно, что Хави растёт как тренер, уже нет шапкозакидательства, а только прямые ответы. Хави красавец. Хейтеры Хави грызут ногти на ногах!
Только не забывай что Реал и в суперкубке был вообще не в оптимальной форме...так же не были доступны 4 основных игрока...и там Реал сыграл значительно лучше чем в последнем класико...
И да, переиграть Реал в Испании которого там же переигрывает Мальорка....это не достижение.
Пусть Хави в Еврокубках о себе заявит...пока дилетант...
Зидан в свое время сходу нагнул сильнейшую Барсу в класико на ноу-Камп посвящённом Кройфу и затем взял ЛЧ. Это как к примеру.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Мадрид наказывает!
Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал --------- О чем говорит этот автобусник?
Говорит о том, что 2 раза подряд натянул Мадрид!
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иц а мэн
Ответ Dan Kennedy
Ну судя по антирекордам по владению, то он предал стиль. Это не плохо, но популизмом в интервью занимается.
у барсы половина основы отсутствовала
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MstAndreev
Дипломатично. Мог бы и прямо сказать, что в полузащиту набрали поленьев, поэтому так и играет)
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Питекантроп
Ответ Футбол_это_жизнь
Ой шутник. Ты уже 3ий такой. Ты серьезно думаешь, что это смешно?
Ты кто, пацан?)
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arman FCSM
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Ramin Mamedov
Ответ Футбол_это_жизнь
Хави показывает, что он гибкий тренер и способен подстраиваться под ситуацию (отсутсвие 4 основных игроков игра от защиты и 0-1 на Бернабеу с 0 ударов в створ у Реала) вся команда в сборе и в оптимальных кондициях - игра в тотальный футбол и 3-1 в Суперкубке за тотальным преимуществом Барсы во всем! Ну и по конференциям стали понятно, что Хави растёт как тренер, уже нет шапкозакидательства, а только прямые ответы. Хави красавец. Хейтеры Хави грызут ногти на ногах!
Хави классно растет) 1/4 ЛЕ в прошлом сезоне, 1/16 в этом сезоне, в следующем сезоне будет 1/8 Лиги Конференций?
в чем выражается рост?
по мне так точно такая же Барса как впрошлом сезоне - тогда тоже выигрывали 4-0 у Мадрида, а потом играли уныло на протяжении 5-10 матчей
в этом сезоне просто добавилось, что Тер Штеген более уверенно стоит на воротах и соперники, справедливости ради, чаще прощают
+5
-4
+1
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Мадрид наказывает!
Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал
---------
О чем говорит этот автобусник?
+3
-3
0
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Arman FCSM
Ответ Футбол_это_жизнь
Обиделся мальчик. Ути пути. На конфетку
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lovet41348
Ответ Dan Kennedy
Ну судя по антирекордам по владению, то он предал стиль. Это не плохо, но популизмом в интервью занимается.
ну , это хорошо, что он понял, как нужно сыграть полу-резервным составом с такой мощной командой как Реал. Хотя все равно беспокоит эта риторика про стиль... Да и имхо что-то не то Хави ставит, судя по матчу с Альмерией - навесбол - это точно не стиль Барсы...
Надеюсь Хави будет более гибким все же, и начнет ставить игру под конкретную команду. Или пусть профессионального топ тренера лучше подпишут.
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