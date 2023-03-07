Хави: «Если кто-то и представляет «ДНК Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом, но иногда нужно приспосабливаться. Как отобрать мяч у Крооса и Модрича?»

Главный тренер «Барселоны» заявил, что команда не отступится от своего стиля.

«Если кто-то и представляет «ДНК Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом. Но бывает и обратное. Бывают моменты, когда у вас есть план игры, но вы должны приспосабливаться. Как отобрать мяч у и ?

Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал. Если я и являюсь кем-то в мире спорта, то только благодаря ему», – сказал Хави.