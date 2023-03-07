Хави: «Если кто-то и представляет «ДНК Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом, но иногда нужно приспосабливаться. Как отобрать мяч у Крооса и Модрича?»
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда не отступится от своего стиля.
«Если кто-то и представляет «ДНК Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом. Но бывает и обратное. Бывают моменты, когда у вас есть план игры, но вы должны приспосабливаться. Как отобрать мяч у Крооса и Модрича?
Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал. Если я и являюсь кем-то в мире спорта, то только благодаря ему», – сказал Хави.
Игроки Ливерпулья мне не даст со врать, когда барса играл на Энфилде в ответной игре лиге чемпионов.
Там проста Ливерпуль стёр с земли Барселону.
Переоцениваешь понятия контроля мяча и скиллы Хави
Хави не врач, ребята, уходите
когда слова не расходятся с делом )))
И да, переиграть Реал в Испании которого там же переигрывает Мальорка....это не достижение.
Пусть Хави в Еврокубках о себе заявит...пока дилетант...
Зидан в свое время сходу нагнул сильнейшую Барсу в класико на ноу-Камп посвящённом Кройфу и затем взял ЛЧ. Это как к примеру.
в чем выражается рост?
по мне так точно такая же Барса как впрошлом сезоне - тогда тоже выигрывали 4-0 у Мадрида, а потом играли уныло на протяжении 5-10 матчей
в этом сезоне просто добавилось, что Тер Штеген более уверенно стоит на воротах и соперники, справедливости ради, чаще прощают
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О чем говорит этот автобусник?
Надеюсь Хави будет более гибким все же, и начнет ставить игру под конкретную команду. Или пусть профессионального топ тренера лучше подпишут.