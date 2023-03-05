Хави про 1:0 с «Валенсией»: «У «Барсы» есть характер победителей. Знали, что придется потерпеть, благодаря этому мы растем»

Хави дал комментарий о победе «Барселоны» над «Валенсией» (1:0).

«Нам пришлось слишком много терпеть. Нужно было забивать второй. « » хорошо защищалась. С нами много раз случалось подобное в этом сезоне.

Проблемы с реализацией заставили нас терпеть до конца, с удалением Араухо стало еще сложнее. Мы знали, что придется потерпеть, благодаря этому мы растем. Удаление Араухо очевидное, нужно говорить честно.

Говорят о «Барсе» , но матчи выигрывают футболисты. Команда развивалась и становилась конкурентоспособнее с момента, как мы оказались здесь. У нас есть характер победителей», – сказал тренер каталонцев.

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