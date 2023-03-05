Хави про 1:0 с «Валенсией»: «У «Барсы» есть характер победителей. Знали, что придется потерпеть, благодаря этому мы растем»
Хави дал комментарий о победе «Барселоны» над «Валенсией» (1:0).
«Нам пришлось слишком много терпеть. Нужно было забивать второй. «Валенсия» хорошо защищалась. С нами много раз случалось подобное в этом сезоне.
Проблемы с реализацией заставили нас терпеть до конца, с удалением Араухо стало еще сложнее. Мы знали, что придется потерпеть, благодаря этому мы растем. Удаление Араухо очевидное, нужно говорить честно.
Говорят о «Барсе» Хави, но матчи выигрывают футболисты. Команда развивалась и становилась конкурентоспособнее с момента, как мы оказались здесь. У нас есть характер победителей», – сказал тренер каталонцев.
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Но такая игра Барселоны , когда команда вынуждена постоянно откатываться назад и рушить свою игру из-за неумелых действий и простейших потерь в атакующей фазе --- во многом связана с игрой Рафиньи и выполнением им своих прямых обязанностей.
У него куча ненужных решений, потерь и фантастически примитивных и несвоевременных открываний.
Если смотреть в сухом остатке , то вроде бы он и сзади помогает и иногда результативными действиями отмечается....
Но, по сути, откатывает Барселону назад( не только он конечно, в сочетании с действиями всяких Роберто, Фати и других Ферранов) в билд-апе и превращает ее игру в унылое овно.
’Если так будет продолжаться,...’
сами закончите фразу)