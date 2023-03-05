Хави про 1:0 с «Валенсией»: «У «Барсы» есть характер победителей. Знали, что придется потерпеть, благодаря этому мы растем»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Рональд Араухо Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

Хави дал комментарий о победе «Барселоны» над «Валенсией» (1:0).

«Нам пришлось слишком много терпеть. Нужно было забивать второй. «Валенсия» хорошо защищалась. С нами много раз случалось подобное в этом сезоне.

Проблемы с реализацией заставили нас терпеть до конца, с удалением Араухо стало еще сложнее. Мы знали, что придется потерпеть, благодаря этому мы растем. Удаление Араухо очевидное, нужно говорить честно.

Говорят о «Барсе» Хави, но матчи выигрывают футболисты. Команда развивалась и становилась конкурентоспособнее с момента, как мы оказались здесь. У нас есть характер победителей», – сказал тренер каталонцев.

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83 комментария

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Raybay
Как бы в хетафе не превратиться))
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AminO2
Рафинья просто колоссально тащит команду вверх весь сезон, сегодня очередные 8,4 от Whoscored - лучший игрок встречи. Огромный мастер.
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Серый
Ответ Alexandr Donskoy
И что ? Барселона без четырёх ключевых игроков на тренировочном поле Сантьяго бернабеу в кубке Испании победила судейский реал 1-0.
А сегодня в ворота "не судейской" Барселоны не поставили пенку
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Inside 88 LW
Матчи выигрывают футболисты - Хави поменяй уровень сложности, перестань ставить Роберто.
Роберто это необъяснимая загадка Барсы ,могу объяснить это только тем что нет средств чтобы купить кого-то для скамейки
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FCB1991
Растём благодаря позорным автобусам? Ну ОК.
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Игорь Климов
Ответ Мадрид наказывает!
Чтобы вы понимали, от какого днища вы отлетели в Лиге Европы))
Так на днях был матч который закончился вот с таким счётом - Реал 0:1 Барселона, ну, ты меня понял, кто есть кто)
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Мадрид наказывает!
Ответ Игорь Климов
А тебе-то какая разница?
Чтобы вы понимали, от какого днища вы отлетели в Лиге Европы))
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Ramal Ali
Ответ Overkiller
Торрес даже в запас... не сможет попасть.
Полностью согласен
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Zidan GOAT
А по фолу Кессие в штрафной будут комментарии или новости? После мадридского дерби весь сайт только судейство и обсуждал, а тут тишина
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Ramal Ali
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Хави, посади Торреса на один матч в запасе... пусть одумается
Это мало ...жаль что ему за красную дали мало дисквалификации
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Адам Альмурзаев
Кто нибудь хоть напишет про пенальти когда Кэсье очевидно в стопу пробил?
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Gulom Azizkhujaev
Лигаевропейский характер!
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Тимур Узбеков
Ответ Леван Мкртчян
Можете спорить --- можете нет, Но такая игра Барселоны , когда команда вынуждена постоянно откатываться назад и рушить свою игру из-за неумелых действий и простейших потерь в атакующей фазе --- во многом связана с игрой Рафиньи и выполнением им своих прямых обязанностей. У него куча ненужных решений, потерь и фантастически примитивных и несвоевременных открываний. Если смотреть в сухом остатке , то вроде бы он и сзади помогает и иногда результативными действиями отмечается.... Но, по сути, откатывает Барселону назад( не только он конечно, в сочетании с действиями всяких Роберто, Фати и других Ферранов) в билд-апе и превращает ее игру в унылое овно. ’Если так будет продолжаться,...’ сами закончите фразу)
Тоже правда. Но я все равно останусь при своем мнение, что он полезный и нужный для команды игрок, хотя и спорить не буду с тем, что он любитель потерять мяч на ровном месте. Поэтому предлагаю разойтись с миром, не отрицая один немаловажный факт - Ферран шлак)
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Arty K.
Фати и Торреса сажай на лавку, хуже не будет!
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BZB
Все у Барсы будет хорошо. Команда растет и характер крепнет.
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vas1105
Тен Хаг не даст соврать)
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barca1899messi
Ответ John Brown
ну и Араухо с Педри, единственные топовые ваши игроки
Ну спасибо тебе батюшка хоть запедри чтобы признал что он топовый А то тут есть твои собратья по-разному которые утверждают что это тоже пропиаренное бревно
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barca1899messi
Ответ Футбол_это_жизнь
Кто будет играть? Уборщица с Камп ноу?
По сравнению с торресом, Возможно даже она заиграет в 100 раз лучше. хоть в ворота попадёт. максимум, кого-нибудь огреет шваброй с криками:" Я только что здесь помыла, не ходи по чистому"
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TNGHT
Хави не ноет про судейство. Теперь мы видели всё!
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barca1899messi
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Хави, посади Торреса на один матч в запасе... пусть одумается
Ты хотел написать на один год а не на один матч
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МИХАЛЫЧ
Вас там Ливер унизил
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Леван Мкртчян
Ответ Тимур Узбеков
Я бы поспорил на счет Рафиньи. Он хоть и порол в конце, но было видно, что он устал. И даже так возвращался в оборону, при этом больше всех создав в атаке. С остальными спорить не буду
Можете спорить --- можете нет,
Но такая игра Барселоны , когда команда вынуждена постоянно откатываться назад и рушить свою игру из-за неумелых действий и простейших потерь в атакующей фазе --- во многом связана с игрой Рафиньи и выполнением им своих прямых обязанностей.
У него куча ненужных решений, потерь и фантастически примитивных и несвоевременных открываний.
Если смотреть в сухом остатке , то вроде бы он и сзади помогает и иногда результативными действиями отмечается....
Но, по сути, откатывает Барселону назад( не только он конечно, в сочетании с действиями всяких Роберто, Фати и других Ферранов) в билд-апе и превращает ее игру в унылое овно.
’Если так будет продолжаться,...’
сами закончите фразу)
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barca1899messi
Ответ John Brown
У Барсы есть арбитры а не характер победителей....
А у тебя нет яиц чтобы признать что Барса честно выиграла
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Антоша Спирин
Ответ Монморенси
А вот парнишка у Валенсии, по-моему, Мориба зовут, чудо, как хорош. Скаутам Барсы следовало бы к нему присмотреться.
гы гы. Ну ты даеееешь...
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Бегли Дурдыев
Ответ Ansu Fati
Комментарий удален модератором
Как там с рычагами
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